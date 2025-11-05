ソフトバンクグループとOpenAIは11月5日、合弁会社「SB OAI Japan合同会社」の発足を発表。“AIで企業の経営を変革する”「クリスタル・インテリジェンス」を2026年に日本国内で独占展開する。

クリスタル・インテリジェンスの概要。画像は「SoftBank World 2025」より

SB OAI Japanの所在地は、東京都港区海岸1-7-1。持分比率はCホールディングスが50％、OpenAIが50％で、このうちCホールディングスの持株比率はソフトバンクが51％、ソフトバンクグループが49％となっている。

クリスタル・インテリジェンスは、AIツールを活用して企業の生産性向上と経営効率の最大化を支援するソリューション。SB OAI Japanが、OpenAIのエンタープライズ向けのプロダクトと、SB OAI Japanによる日本市場向けの導入支援・運用サポートを合わせて提供することで、導入から活用までを包括的に支援する。

ソフトバンクが最初のユーザーとしてクリスタル・インテリジェンスを導入。最新のAI技術を活用したプロダクト開発や企業変革プロセスの検証を通して、最適な活用方法や導入・運用ノウハウを蓄積した上で、SB OAI Japanを通して企業向けに順次展開予定としている。

画像は「SoftBank World 2025」より

ソフトバンクグループは、AIネイティブな組織への変革を推進しており、全社員が業務でAIを活用しているという。OpenAIの技術を活用して、すでにグループ内では約250万個のカスタムGPT(特定の業務や用途に合わせてカスタマイズ可能なChatGPT)を作成するなど、クリスタル・インテリジェンスの活用に向けた基盤の整備に取り組んでいる。

SB OAI Japanはクリスタル・インテリジェンスの展開を通して、企業の経営・業務プロセスに深く根差したAI活用を支援し、日本の企業の経営変革を実現していく。

OpenAI サム・アルトマン(Sam Altman) CEOのコメント

ソフトバンクグループとの合弁会社は、日本を皮切りに、世界の有力企業へ先進的なAIを提供していくというOpenAIのビジョンを加速させる、重要な一歩となります。

ソフトバンクグループ 孫正義会長兼社長

人々の働き方や企業経営が革新される新たな時代が始まります。SB OAI Japanの発足により、AIエージェントが協調し自律的に業務遂行する世界が実現していきます。OpenAIと共に、AI革命を新たなステージに推し進めていきます。

ソフトバンク 宮川潤一社長兼CEOのコメント

SB OAI Japanの発足により、クリスタル・インテリジェンスの開発が加速します。ソフトバンクは自ら先陣を切って導入・活用を進め、得られた知見を基に法人のお客さまへ提供することで、企業の経営変革を推進していきます。