SBペイメントサービスとネットプロテクションズは、SBペイメントサービスのオンライン決済サービスと、ネットプロテクションズの後払い決済サービス「atone」のシステム連携に向けた包括契約を締結。6月末から、SBペイメントサービス経由で「atone」の申し込み受付を開始予定としている。

この連携でSBペイメントサービスの加盟店は、同社が提供する40ブランド以上の決済手段に加え、atoneをまとめて導入可能になる。個別の契約手続きや、複雑なシステム開発なしで導入でき、SBペイメントサービス経由で導入した他の決済手段と売上や精算を一元管理できるとしている。

atoneは、ネットプロテクションズが提供する後払い決済サービスで、利用者は銀行口座やクレジットカード情報の登録、チャージなしで購入でき、商品を受け取った後で支払い期限内に代金を支払える。通販・実店舗の両方で利用でき、加盟店にとっては利用者が会員登録不要で即時決済できることにより、決済時の離脱、いわゆるカゴ落ちの防止や新規ユーザーの獲得につながるとされる。

利用者は、携帯電話番号とメールアドレスのみで決済できるほか、代金を翌月にまとめてコンビニなどで支払える。200円の支払いごとに1ポイントのNPポイントが貯まり、貯まったポイントは1ポイント＝1円として買い物に利用できるという。

なお、代金の未回収リスクはネットプロテクションズが100％保証するが、同社所定の審査を通過した取引が対象となる。