Microsoftは2025年10月17日(米国時間)、「Windows 11, version 25H2 known issues and notifications｜Microsoft Learn」において、Windows 11向けの10月の月例更新プログラム「KB5066835」をインストールするとUSBマウスとキーボードが動作しなくなる可能性があると報じた。

Windows回復環境(WinRE)に影響

この不具合はWindows回復環境(WinRE: Windows Recovery Environment)に影響する。ユーザーはWindows回復環境においてUSBデバイスを介した操作が一切できなくなる可能性がある。Bluetooth接続のキーボードおよびマウスも、USBを介している場合は利用できないとみられる。

Windows回復環境はブラックスクリーン(BSoD: Black Screen of Death)などの遭遇時にトラブルシューティングおよび回復ツールを提供する軽量システム。起動に問題が発生した際の回復手段となっており、影響を受けたユーザーはシステムの重要な復旧手段を失うことになる。

影響を受けるプラットフォームは次のとおり。

Windows 11バージョン25H2

Windows 11バージョン24H2

Windows Server 2025

近日中に修正パッチを提供予定

正常に起動したWindowsには影響しないことから、多くのユーザーは不具合に遭遇することはない。しかしながら、知らずのうちに復旧手段を奪われており、潜在的なリスクは高いと言える。

Microsoftは近日中に修正パッチを提供予定と発表し、緊急で対策を実施する方針。具体的な日時や提供方法は明らかにしていないが、KB5066835をインストールしたユーザーは修正パッチ公開後に速やかに導入することが望まれる。