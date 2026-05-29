マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」では、2026年5月31日(日)まで春の大規模セールを開催中。インプレス、C＆R研究所、マイナビ出版が発行する約700タイトルのIT電子書籍が最大90％OFFとなっている。

「Tech Book Zone Manatee」で72時間限定セールが5月29日から開催

同セールのキャンペーンの一環として、『イチから学ぶWebライティング入門』(マイナビ出版刊)の電子書籍(PDF版)が500円で購入できるキャンペーンが開催中だ。キャンペーン開催期間は2026年5月29日(金) 0:00～5月31日(日) 24:00まで。

キャンペーンの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」特設ページにて確認することができる。

ライティング・文章力関連の主なセール対象タイトル

『イチから学ぶWebライティング入門 サイトを成功に導くための実践講座』(マイナビ出版刊)

片桐光知子(著者)

割引価格:500円(通常価格1,991円、2026/5/29(金) 0:00～5/31(日) 24:00まで72時間限定)

『速効メソッド ITエンジニアのためのビジネス文書作成術』(インプレス刊)

髙橋慈子(著者)、藤原琢也(著者)

割引価格:1,254円(通常価格2,508円、50％オフ)

『技術広報入門 ー テックブログから始めるエンジニアカルチャーのつくり方 ー』(シーアンドアール研究所刊)

中西葵(著者)、加藤莉夏(著者)、 森瑞紀(著者)

割引価格:1,669円(通常価格2,782円、40％オフ)

『一生使える Webライティングの教室 10代から大人まで、基礎から身につく「文章力」』(マイナビ出版刊)

片桐光知子(著者)

割引価格:1,205円(通常価格2,409円、50％オフ)

『AIとコミュニケーションする技術 プロンプティング・スキルの基礎と実践』(インプレス刊)

森重真純(著者)

割引価格:990円(通常価格1,980円、50％オフ)

『出版社から技術書を商業出版する方法を出版社の社長がそっと教えます』(シーアンドアール研究所刊)

池田武人(著者)

割引価格:495円(通常価格1,650円、70％オフ)

編集部メモ

今回の500円キャンペーンの対象となっている『イチから学ぶWebライティング入門』は、Webライティングの初心者向けの入門書。文章を書くことが苦手であってもストーリー形式で楽しく学べる構成で記されている。

いきなり文章力を鍛えるところからは始めずに、Part1「書くための準備をしよう｜書く環境を作ろう」では、タイピングの姿勢やディスプレイの輝度、入力スピードをあげるための辞書登録といった、環境整備に触れられている。エンジニアにとっては嬉しい導入だ。

以降もコンセプトメイキング、企画、文章構成を経て、Part5「文章を書こう」へ移行する章構成となっており、文章を書く前段階がいかに大事かを教えてくれる。また、Part6「文章を見直そう」Part8「公開後の更新を大切にしよう」といった、文章校正や添削、運用について解説されていることは、SEOやAIO対策をおこなうWebマーケターにとっても嬉しい内容だ。すでにライティングのスキルが備わっている人にも、新入社員の教育などに是非活用していただきたい。

「Tech Book Zone Manatee」とは？

「Tech Book Zone Manatee」(テックブックゾーン マナティ)は、マイナビ出版が運営するITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。 2016年8月のオープン以来、2026年で10周年を迎える。同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。