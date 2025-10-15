Windows Latestは10月11日(現地時間)、「Windows 11's Win + Shift + S now lets you annotate on screen, rolling out to everyone」において、Windows 11のSnipping Tool(切り取り領域とスケッチ)にクイックマークアップが導入されたと伝えた。

この機能を利用するとペイントツールなどを利用することなく、スクリーンショットに直接図形や絵文字の追加ができるようになるという。

Windows 11

スクリーンショットを直接編集する手順

クイックマークアップはスクリーンショットを撮ったその場で編集する機能だ。編集してからクリップボードにコピーすることが可能になり、作業効率を向上することができる。

クイックマークアップの利用手順は次のとおり。

ショートカットキー[Win]+[Shift]+[S]または[PrintScreen]キーを入力してスクリーンショットの取得を開始する

画面上部に表示されたSnipping Toolのフローティングバーから、「四角形」の選択方式をクリックする

その右側に表示されているクイックマークアップボタンをクリックして選択する

取得したい画面領域を選択する

筆者が動作確認をしたところ、選択方式として「四角形」を指定した場合にのみクイックマークアップを有効にすることができた。現時点では他の選択方式には対応していないとみられる。

Bingによる画像検索、Copilotオプションも提供

クイックマークアップは編集以外にもBingによる画像検索およびCopilotオプションを提供する。テキスト抽出機能は確認できていないが、将来的にフローティングバーへの追加が予定されているとのこと。

新しい機能はSnipping Toolバージョン11.2508.28.0およびこれ以降のバージョンから利用可能だ。Windows 11のすべてのユーザーに向けて展開が開始されており、Microsoft Storeアプリからアップデートすることができる。