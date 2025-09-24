天地人は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)との共同研究契約に基づき、高分解能熱赤外リモートセンシングデータを活用した、土地診断の高度化を目的とする共同研究を開始する。

JAXAが開発を進める、次世代の高分解能熱赤外観測技術の活用を前提としたもの。具体的には、Type-II超格子検出器(T2SL)という量子型赤外線検出器と呼ばれる種類のセンサーのひとつで、水銀などといった特定有害物質を使用せずに製造できる点が従来センサーとの違い。さらに性能面でも、従来方式と比べて高感度が期待されるという。

天地人は、次世代高感度センサを使ったときの「土地診断の高度化」という観点から、共同研究における役割を担う。さらに、天地人が保有する「天地人コンパス」との連携を通じて熱赤外データの利活用を確立し、社会実装に向けたモデルケースを構築することをめざす。

近年、都市インフラの管理、環境モニタリング、農業など幅広い領域でリモートセンシング技術の活用が進んでおり、なかでも熱赤外観測は多様な分野での利用が期待されている。「天地人コンパス」や「宇宙水道局」でも、熱赤外観測を通じて得られる「地表面温度」を重要な指標として位置付けており、地球温暖化に伴う環境変化の可視化や、都市インフラの健全性分析、火山や林野火災の監視、植物や農作物の生育状況把握といった、多様な分野での利用が期待されている。

しかし現在、一般的に流通している熱赤外リモートセンシングデータには、空間分解能や観測頻度に制約があり、より精緻で頻度の高い情報を必要とする社会課題への対応には限界があるという。特に都市化の進展により、空間的な変化や熱分布をより詳細に捉えることの重要性が増しており、次世代の観測技術が求められている。

こうした背景から、天地人はJAXAとの上記共同研究に乗りだしたかたちだ。なお天地人では、この取り組みとは別に、自社衛星による地表面温度観測強化のための「Thermo Earth of Love プロジェクト」を進めている。