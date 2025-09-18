宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、2010年に打ち上げられて以来運用が続けられていた金星探査機「あかつき」(PLANET-C)について、2025年9月18日の午前9時より停波作業を実施し、同探査機の運用を終了したことを明らかにした。

惑星気象学に多くの発見をもたらした「あかつき」

日本初の地球以外の惑星周回機として、2010年5月21日に種子島宇宙センターよりH-IIAロケット17号機で打ち上げられた「あかつき」は、金星大気の3次元的な動きを明らかにすることを主目的に開発された探査機。特に大きな謎が残されていた“金星の大気の流れ”を明らかにするため、異なる高さでの大気の動きの観測を通じて、3次元的な大気の流れを解明することが目指された。また同時に、金星を覆う分厚い雲の成因や、雲の中での雷の有無にも迫るなど、金星の気象学を確立するとともに、より普遍的な惑星気象学の樹立に貢献することが期待された。

同探査機は、打ち上げから5年以上が経過した2015年12月に金星周回軌道への投入に成功。以降8年間以上にわたって金星大気の観測を継続して行い、これまでには太陽系最大の山岳波の発見や、高速大気回転(スーパーローテーション)維持メカニズムの解明、地球の気象学研究において用いられるデータ同化手法の導入など、惑星気象学にも関わる重要な科学成果を創出してきた。

しかし同探査機は2024年4月末の運用において、姿勢維持の精度が高くない制御モードが長く続いたことを発端として、通信を確立できなくなったとのこと。その後、通信の回復に向けた復旧運用が行われていたものの、計画的な通信の復旧が見込めないうえ、すでに設計寿命を大幅に超え後期運用の段階に入っていることから、今般の運用終了が決定されたとしている。