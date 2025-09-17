米オラクルは9月16日（現地時間）、プログラミング言語および開発プラットフォームの最新バージョン「Java 25」の提供を開始したと発表した。新リリースでは、Java言語の改善、AI機能の拡充、開発者の生産性向上を実現する18件のJDK Enhancement Proposalを提供する。

また、同社は、「Java 25」に対し、少なくとも今後8年間の長期サポート提供を表明している。「Oracle JDK 25」は、「Oracle No-Fee Terms and Conditions（NFTC）」に基づき、2028年9月まで四半期ごとにセキュリティやパフォーマンスのアップデートが提供される。2028年9月以降は、「Java SE OTN License（OTN）」に基づき、少なくとも2033年9月までアップデートが継続して提供される予定。

Oracle JDK 25の言語機能

Oracle JDK 25の言語機能に関する主要なJDK Enhancement Proposalは以下のとおり。

JEP 507（プリミティブ型のパターン、instanceof、switch＜第3プレビュー＞）：すべてのパターン・コンテキストでプリミティブ型のパターンが、また、すべてのプリミティブ型でinstanceofとswitchが使用可能になる

JEP 511（モジュール・インポート宣言）：インポートを行うコードをモジュール自体に配置する必要がないため、モジュールがエクスポートしたすべてのパッケージを簡単にインポートできるようになる

JEP 512（コンパクトなソースファイルとインスタンスのmainメソッド）：スクリプトやコマンドライン・ユーティリティのような小規模なプログラムを、面倒な定型文なしに簡単に記述できるようになる

JEP 513（柔軟なコンストラクタ本体）開発者は、コンストラクタを明示的に呼び出す前に入力値の検証や安全な計算処理を行えるようになる

Oracle JDK 25のライブラリ

Oracle JDK 25のライブラリ関する主要なJDK Enhancement Proposalは以下のとおり。