長らくLinuxはサーバや開発者向けのOSというイメージが強かった。実際、世界中のWebサーバやクラウド基盤の多くはLinuxによって支えられている。一方で、一般ユーザー向けのデスクトップOSとしてはWindowsやmacOSの陰に隠れ、「ゲームには向かないOS」という評価が定着していた。

しかし近年、その状況は大きく変わり始めている。その象徴がValveの携帯ゲーミングPC「Steam Deck」だ。Steam DeckはLinuxベースのSteamOSを採用しながら、多くのWindows向けゲームを快適に動作させることに成功した。

なぜSteam DeckはLinuxを採用したのか。そしてLinuxは本当に『ゲームOS』として再評価されつつあるのか。その背景を見ていこう。

なぜSteam DeckはLinuxを採用したのか

Steam DeckがLinuxを採用した理由として最も大きいのは、ValveがOSを自由に制御できる点にある。

もしSteam DeckがWindowsを採用していたら、ValveはMicrosoftにライセンス料を支払う必要があった。また、Windowsの仕様変更やアップデート方針にも左右されることになる。

一方、Linuxはオープンソースソフトウェア（OSS）であり、企業が独自にカスタマイズできる。ValveはLinuxカーネルをベースにSteamOSを構築し、ゲーム向けに最適化された独自環境を作り上げた。

さらにLinuxは不要な機能を削減しやすく、軽量化しやすい。携帯ゲーム機では限られたメモリやバッテリーを効率よく利用する必要があるため、このメリットは大きい。

ValveにとってSteam Deckは単なるハードウェア製品ではない。Steamプラットフォームを中心とした独自のゲームエコシステムを構築するための戦略的製品でもある。その意味でも、自社主導で開発可能なLinuxは理想的な選択だった。

Linuxゲーム最大の壁だった「互換性」

Linuxでゲームを遊ぶことは長年にわたり難しかった。最大の理由は互換性だ。PCゲーム市場の中心はWindowsであり、多くのゲームはMicrosoftのDirectXを利用して開発されてきた。DirectXはWindows専用技術であるため、そのままではLinux上で動作しない。

その結果、多くの人気ゲームはWindows専用となり、Linuxユーザーは遊べるタイトルがきわめて限られていた。2000年代から2010年代前半にかけては、Linuxでゲームを動かそうとすると高度な知識が必要だった。設定ファイルを編集し、ライブラリの依存関係を解決し、場合によっては手作業でパッチを適用する必要もあった。

また、ゲームメーカーにとってもLinux版を開発するメリットは小さかった。当時のLinuxデスクトップ市場シェアは数%程度しかなく、専用版を開発・保守するコストを回収しにくかったためだ。

その結果、「Linuxではゲームが遊べない」という評価が長く続くことになった。

Protonは何を変えたのか

Linuxゲーム環境を根本から変えたのがValveの「Proton」だ。ProtonはWineをベースに開発された互換レイヤーで、Windows向けゲームをLinux上で動作させるための技術だ。従来のWineでもWindowsアプリケーションを実行できたが、ゲーム用途では互換性や性能面で課題が多かった。Valveはそこに大規模な投資を行い、Steamと統合されたProtonを開発した。

ProtonはDirectXの命令をVulkanへ変換する仕組みを持つ。これにより、多くのWindowsゲームがLinux上でも高いパフォーマンスで動作するようになった。その効果は大きい。

例えば、『Elden Ring』や『Cyberpunk 2077』といったAAAタイトルはSteam Deck上で正式にサポートされている。また、『Baldur's Gate 3』『Red Dead Redemption 2』『The Witcher 3』など、多くの大型タイトルも快適にプレイできる。かつてLinuxゲーミングの最大の障壁だった「ゲームが動かない」という問題は、Protonによって大幅に改善された。

もちろん、すべてのゲームが完全対応しているわけではない。特定のアンチチートシステムや独自ランチャーを利用するタイトルでは依然として課題が残る。しかし、多くのユーザーにとって実用上十分なレベルまで到達したことは間違いない。

Steam Deck上で動作するCyberpunk 2077。Protonにより多くのWindows向けAAAタイトルがLinux上でプレイ可能になった（出典：Valve）

SteamOSは「ゲーム専用Linux」として進化した

Steam Deckの成功を支えたもう一つの要素がSteamOSだ。SteamOSは単なるLinuxディストリビューションではない。ゲームプレイを最優先に設計された「ゲーム専用Linux」だ。起動するとSteamのゲームモードが表示され、ユーザーはコンソールゲーム機のような感覚でゲームを選択できる。キーボードやマウスがなくても操作できるため、PCに不慣れなユーザーでも扱いやすい。

一方で、デスクトップモードに切り替えるとKDE Plasmaベースの通常デスクトップ環境も利用可能だ。Webブラウジングやファイル管理、開発作業まで行える。

また、SteamOSは更新管理にも工夫が施されている。一般的なLinuxディストリビューションではアップデートによる不具合が発生する場合もあるが、SteamOSはゲーム機に近い運用を目指し、安定性を重視した設計となっている。

この「ゲーム機の手軽さ」と「PCの自由度」を両立した点がSteam Deckの大きな魅力になっている。

なぜSteamOSという選択肢が支持されているのか

近年、携帯ゲーミングPC市場は急速に拡大している。多くの製品はWindowsを採用しているが、携帯機ではデスクトップPCとは異なる使い勝手が求められる。

Windowsは幅広い用途に対応できる汎用OSである一方、ゲーム以外の機能も数多く搭載している。そのため、携帯ゲーム機のように「ゲームを快適に遊ぶこと」を最優先に考えた場合には、より専用化された環境を求める声もある。

SteamOSはゲーム起動やアップデート管理、コントローラー操作などをゲーム機向けに最適化している。ユーザーはPCを意識することなく、コンソールゲーム機に近い感覚で利用できる。

Steam Deckの成功は、こうした「ゲーム専用OS」という考え方が一定の支持を得たことを示している。

Linuxは「ゲームOS」として定着するのか

Steam Deckの成功は携帯ゲーミングPC市場全体にも影響を与えた。現在ではASUS ROG AllyやLenovo Legion Goなど、多数の携帯ゲーミングPCが登場している。これらの多くはWindowsを採用しているが、SteamOS対応への期待も高まっている。

Valve自身もSteamOSを他社製ハードウェアへ展開する方針を示しており、今後はSteamOS搭載機が増える可能性がある。さらに将来的にはARM版Windowsの普及やPCアーキテクチャーの変化も予想されている。その過程で、ハードウェアへの適応力が高いLinuxの強みが再評価される可能性もある。

ただし、LinuxがWindowsを完全に置き換えるとは考えにくい。依然としてゲーム開発の中心はWindowsであり、多くのメーカーもWindows環境を優先している。

それでも、「ゲーム用途ならLinuxでも十分」という認識は確実に広がり始めている。

Linuxは「サーバOS」から「一般ユーザーOS」へ広がるか

Linuxは長年にわたりサーバOSとして成功してきた。しかし、デスクトップ市場では主流になれなかった。その理由の一つは、一般ユーザーがLinuxを使う明確な理由がなかったからだ。ところが、状況が変わりつつある。

Steam Deckによってゲーム環境が改善され、AI開発ではLinuxが事実上の標準環境となり、クラウドサービスの多くもLinux上で動作している。つまり、ゲーム、AI、クラウドという現代の主要技術領域がLinuxを中心に発展している。

もちろん、すぐに一般家庭のPCがLinuxへ置き換わるわけではない。しかしSteam Deckが証明したように、ユーザーはかならずしもWindowsであることを求めているわけではない。求めているのは快適な体験そのものだ。

Linuxは今、「開発者向けOS」だけではなく、「ゲームやAIを支えるOS」として一般ユーザーとの接点を広げ始めている。