Appleは、同社史上最薄の「iPhone Air」や、性能強化した「iPhone 17」シリーズをはじめとする新製品群を9月10日に発表した。ここでは、新しいiPhoneに採用された独自開発のチップや、iPhone初の“正方形”フロントカメラセンサーを駆使した興味深いフレーミングなど、半導体とカメラの技術に絞って注目ポイントを整理する。

第3世代の3nm技術で設計された「A19」シリーズ

第3世代の3nm(ナノメートル)技術によって設計したA19シリーズ。iPhone 17は6コアCPU/5コアGPUのA19、iPhone Airも同じコア数のA19 Proを備える。iPhone 17 Pro/Pro Maxは、GPUコアがひとつ多いA19 Pro(6コアCPU、6コアGPU)を搭載している。

各GPUコアにはNeural Accelerator(ニューラルアクセラレータ)が組み込まれており、デバイス上でのパワフルな生成AIモデルの実行を支える。新しい16コアNeural Engineもすべてのチップで搭載している。

A19シリーズには性能強化したディスプレイエンジンやApple Neural Engineなどが含まれ、独自の「Apple Intelligence」や最新世代のフォトグラフスタイルなどの機能を実現。過去機種のiPhone 13で搭載していたA15 Bionicチップと比べて、iPhone 17の6コアCPUは1.5倍、5コアGPUは2倍以上高速でグラフィックス性能も引き上げており、モバイルゲームのプレイにも最適とアピールしている。

「Apple史上最も高性能なiPhoneのチップ」であり、“MacBook Proに匹敵する演算能力”を持たせたという上位のA19 Pro。iPhone 17 Proシリーズにおいては、脱イオン水を充填したApple製ベイパーチャンバーとの組み合わせで放熱処理を強化しており、前世代と比べて最大4割程度もパフォーマンスが長く持続すると強調。ゲームやビデオ編集、ローカル大規模言語モデルの実行に最適だという。

ふたつの独自チップ登場。ワイヤレス通信「N1」とモバイル通信「C1X」

iPhone 17シリーズとiPhone Airの全機種に、新たにAppleが設計したワイヤレスネットワークチップ「N1」を採用。Wi-Fi 7、Bluetooth 6、Threadといった最新の通信規格に対応する。また、インターネット共有やAirDropといった既存の機能の全体的なパフォーマンスと信頼性の向上にも寄与するという。

さらにiPhone Airには、Appleが設計した新しいモバイル通信モデム「C1X」も搭載。iPhone 16eで初搭載した「C1」よりダウンロードが最大2倍速く、iPhone 16 Proのモデムも超える速さだとアピールしている。さらに、全体的な消費電力を3割抑え、iPhoneで最も電力効率に優れたモデムであることも特徴だという。なお、iPhone 17シリーズにC1Xが搭載されているかどうかについては、執筆時点では言及がない。

Apple初の正方形フロントカメラセンサーを全機種に搭載

新しいiPhoneの発表においては、カメラ性能の進化が毎度注目を集めるが、今回はiPhone初の正方形フロントカメラセンサーを含む、新たな「センターフレームフロントカメラ」の解説に時間を割いていた。

ごく端的にいえば、iPhoneをタテヨコのどちらで持っていても、セルフィーの被写体や構図にあわせてタテ写真/ヨコ写真が撮れるという技術で、写真では最大1,800万画素で精細なディテールをとらえられるという。

たとえば横向きのセルフィーを撮りたい場合、これまではiPhoneを横に回転させる必要があったが、iPhone 17シリーズとiPhone Airではその必要がなくなるというのだ。iPhoneを縦向きに持ったままでも、写真やビデオをタテヨコどちらの構図でも撮影できるため、しっかり持って目線を中央に向けて撮れるとアピールする。

発表動画では、複数人でセルフィーを撮るグループ写真であれば、センターフレームがAIを活用して自動的に写真の視野角を広げ、全員がフレーム内に収まるように縦向きから横向きに自動で変更される様子も紹介していた。

手ぶれ超補正をかけた状態で4K HDR動画も撮影でき、さらにフロントカメラとバックカメラで同時に撮影する「デュアルキャプチャ」にも対応。ユーザー自身と周囲の環境を一度に撮れるというもので、特にスポーツ観戦やコンサート会場での撮影に適するとしている。センターフレームはビデオ通話にも適用され、FaceTimeや他社製アプリでの通話中も、ユーザーの姿が安定してフレーム内に収まるようにするとのこと。

カメラシステムは、全機種で4,800万画素に引き上げられており、レンズの数と種類は各機種で異なる。

iPhone 17 Proシリーズはメ﻿イ﻿ン、超広角、最大8倍(200mm相当)望﻿遠の3つで構成した「48MP Pro Fusionカメラシ﻿ス﻿テ﻿ム」でそろえており、Appleの機種比較ページだけを見ればカメラ性能に差はほぼ見当たらない。iPhone 17はメインと超広角のふたつからなる「48MP Dual Fusionカメラシ﻿ス﻿テ﻿ム」を装備している。

iPhone Airは「48MP Fusionカメラシ﻿ス﻿テ﻿ム」をひとつ備えている。広角だけのシングルレンズのように見えるがそうではなく、大きなセンサーを活用することで1,200万画素の光学2倍ズームにも対応。強化されたPhotonic Engineと機械学習を使ってさらにリアルなディテールとカラーをとらえるようになるという。

iPhone Airのカメラの詳細な仕組みについては公表していないが、iPhone 16eでは高画素センサーの中央部分を撮像範囲として切り出すことで“光学的な2倍ズーム”を実現しており、Airもこれと近い仕組みを採用したものとみられる。

外観やハードウェア構成だけを見れば、前世代(16シリーズ)からの進化はパッと見では分かりにくいが、その実力や使い勝手は実際に手に取ってみて初めて実感することが多そうだ。特に、iPhoneのカメラで家族や友人と写真を撮る機会が多い人にとっては、新たな「センターフレームフロントカメラ」は魅力的かつ実用的な機能として使われていくことになるだろう。今後、続々上がる各機種のレビューに注目したい。

【動画】Apple Event September 9, 2025(※新iPhoneの説明は29分43秒以降から)