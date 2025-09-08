病院内のSPD管理業務での利用が増加するICタグ

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPANデジタルは9月8日、医療・医薬業界向けに金属・非金属が混在する包装材でも安定的に読み取り可能なインデックスICタグを開発したと発表した。

同製品は、UHF帯を用いた長距離通信に対応し、病院内でのSPD(Supply、Processing、Distribution)管理業務の効率化を目的としたもの。近年、病院内のSPD管理にRFIDが活用されるようになりつつあるが、従来のICタグでは通信距離や読み取り精度が素材によって左右されるという課題があり、特に金属が電波を遮断し、ほかのパッケージの読み取りを阻害するという課題があったという。

金属・非金属混在環境でも利用可能なICタグを開発

今回、同社は独自のアンテナ形状技術を活用することで、ICタグアンテナと読み取りアンテナの位置関係が正対していない状態でも電波が回り込むことのできる汎用広指向性モデルの技術を応用最適化し、アンテナ設計を工夫することで、通信距離と読み取り性能を計算した最適なインレット設計とし、非金属だけでなく金属素材も同時に読み取りが可能で、かつどちらも数メートル単位での長距離通信を可能としたほか、ラベルの一部の突出した部分が数ミリ間隔で密集した状態での安定的な一括読み取りを可能としたとする。

開発したICタグラベルを用いた読み取りイメージ (出所:TOPPANデジタル)

また、現場での貼付作業を想定し、片面の糊を排除することで、離型紙からの取り外し後すぐに対象物へ貼付できる設計としたほか、パッケージ表面の印字スペースを十分確保できるサイズ(アンテナ寸法:14.5mm×70mm、ラベル寸法:20mm×76mm)としたとする。

ICタグラベルの外観 (出所:TOPPANデジタル)

なお、同製品は2025年11月より販売開始予定で、1枚当たりの単価は20円～(ロット100万枚一括手配時/印字・データ書き込みは含まない)としている。同社では、病院や医療製品の物流管理業務を行う企業など、医療医薬分野の企業を中心に同製品を提供していくことで、2026年度に関連受注を含め約20億円の売り上げを目指すとしているほか、将来的には医療医薬分野だけでなく製造工場内での消耗品資材管理などへの拡大も進め、さまざまな業界のDXや業務効率化を促進していきたいとしている。