デンソーは9月1日、同社取締役会において、内燃機関製品におけるセラミック製品のうち、スパークプラグと排気センサー事業を日本特殊陶業へ譲渡する契約の締結を決議した。

既報の通り、デンソーは日本特殊陶業との間で、内燃機関製品におけるセラミック製品の一部事業譲渡に向けた検討を進め、両社は2023年7月10日に基本合意書を締結。

スパークプラグのほか、O2センサーや空燃比(A/F)センサーといった排気センサーの技術や品質へのこだわりなど価値観を共有しながら、多岐にわたる検討と協議を重ね、今回の事業譲渡の合意に至ったとしている。

今回の事業譲渡により、両社が有する技術・モノづくりを融合させ、内燃機関の製品力向上に取り組んでいく。なお譲渡実行日については、各国・地域の競争法当局の承認取得などの完了次第となるため、現時点では未定としている。

現在、自動車業界ではカーボンニュートラル社会の実現に向け、電動車のさらなる普及が見込まれている。地域・国ごとに異なるエネルギー事情への対応が求められることから、パワートレインの多様化も進む見通し。デンソーでは、こうした市場環境の変化のなかで、各技術領域における製品の進化と、将来想定される市場規模に応じた持続可能な供給体制の構築が、自動車業界全体の課題だとしている。

デンソーは、これから本格的な普及が見込まれる電動化領域や水素等のクリーンエネルギー領域にリソーセスを最大限活用し、持続的成長を図っていく。