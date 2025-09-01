アストロスケールは科学技術振興機構(JST)から、人工衛星への燃料補給技術の研究開発を受注。協力衛星を対象とした、宇宙空間での燃料補給技術の委託研究に関する契約締結を9月1日に発表した。実証用に開発する人工衛星は「REFLEX-J」と名付けており、2029年頃に実証を行う見込み。

持続可能な宇宙環境を目指し、スペースデブリ(宇宙ごみ)除去を含む軌道上サービスに取り組むアストロスケールホールディングスが同日発表したもの。

アストロスケールがこれまで獲得してきた、ランデブ・近傍運用・ドッキング(RPOD：Rendezvous, Proximity, Operations, and Docking)技術を土台とし、ロボティクス技術やコンピュータービジョン技術・燃料移送技術を組み合わせて、低軌道での化学燃料補給実証を行う。また、さまざまな推進剤の地上検証なども行い、静止軌道や電気推進の燃料補給への拡張性も視野に入れた研究開発を実施する。

実証衛星の名称「REFLEX-J」(リフレックスジェイ)は、「Refueling for Extension and Flexibility-Japan」の略称。同社によると、REFLEXという名称には「柔軟性の向上」という意味が込められており、「衛星の寿命を延長し、衛星利用の柔軟性を拡張する技術の実証衛星として、REFLEX-Jは宇宙インフラの新たなスタンダードを築く」としている。

今回の契約は、内閣府主導で創設されJSTが推進する「経済安全保障重要技術育成プログラム」(通称：K Program)において、「複数軌道・電気推進への拡張性、国際市場を意図した国産の化学燃料補給技術開発」の研究開発を、アストロスケールが正式に受注したもので、2025年1月に本件に採択されていた。研究開発期間の目安は5年程度で、予算総額は最大108億円(税別)。

加藤英毅社長のコメント

地球周回軌道は衛星やスペースデブリの増加により混雑化が加速しており、このままでは長期的に軌道を利用することが困難になると考えられています。この問題を解決し、宇宙の持続可能性(スペースサステナビリティ)を実現するためには、使い捨てを前提とした衛星やロケット開発から脱却し、Reduce(削減)、Reuse(再利用)、Repair(修理)、Refuel(燃料補給)、Remove(除去)といった循環型経済を宇宙空間で実現することが重要であり、そのソリューションが軌道上サービスです。

軌道上サービスの一つである燃料補給サービスは、衛星運用者にとって、衛星の寿命を延長することで衛星機数や打上げ回数を低減すること、そして衛星の小型化や低コスト化のような経済的利益にもつながります。また、燃料の制約を取り払うことで衛星のミッションの範囲や柔軟性を拡大し、新たな衛星運用の可能性を切り拓きます。