ヒューレット パッカード エンタープライズ(HPE)は、同社と米国航空宇宙局(NASA)が進めてきた「Spaceborne Computer」プロジェクトの継続的な実験の一環として、国際宇宙ステーション(ISS)の宇宙飛行士に対してハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)機能を継続して提供していくことを発表した。

Spaceborne Computerは、2017年8月に打ち上げられたHPE Apollo 40シリーズ2台で構成されたスーパーコンピュータ(スパコン)。ISSにて1年間の運用テストが行なわれてきた。

Nasa is putting a supercomputer into orbit so we can eventually get to mars