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お知らせ

「ベンチャー」の最新情報・話題まとめ

新たな事業を立ち上げ、これまでにない価値を創造するベンチャー企業。ベンチャーそのものや支援する企業の取り組みを取材する。

2019年03月25日(月)

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新興ベンチャー「アストロオーシャン」が目指す新たな宇宙ビジネス(後編)

宇宙・航空 03/25 07:32

2019年03月22日(金)

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ISTが「みんなのロケットパートナーズ」を発足、JAXAがエンジン開発に協力

宇宙・航空 03/22 09:30

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新興ベンチャー「アストロオーシャン」が目指す新たな宇宙ビジネス(前編)

宇宙・航空 03/22 09:00

2019年03月07日(木)

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KDDIがCAMPFIREに出資

企業動向 03/07 17:19

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千葉工大ら、洋上からの小型ロケット打ち上げに成功

宇宙・航空 03/07 07:15

2019年02月25日(月)

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民間月面探査プログラム「HAKURO-R」、3社の企業パートナーが参加

宇宙・航空 02/25 19:32

2019年02月01日(金)

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nano tech 2019 - ゲルなどの柔らかい素材の造形が可能な3Dプリンタ

サイエンス 02/01 06:25

2019年01月30日(水)

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おいしいホットチョコレートの作り方 - 飲む文化の普及に挑むベンチャー

ものづくり 01/30 07:21

2019年01月24日(木)

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巨大飛行機の「ストラトローンチ」、ロケットの開発計画を中止

宇宙・航空 01/24 16:58

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エイシング、独自AIアルゴリズムを搭載した半導体の提供を開始

組み込み 01/24 07:42

2019年01月15日(火)

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家電ベンチャーのUPQが再始動、手軽さを重視した卓上燻製機を発表

生活家電 01/15 17:17

2019年01月11日(金)

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MUFGがFinTech関連のベンチャーキャピタル・ファンド会社を設立

企業動向 01/11 17:37

2018年12月28日(金)

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アクセルスペース「GRUS」打ち上げ成功 - 地球すべてを毎日観測へ

宇宙・航空 12/28 10:59

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アクセルスペースの「GRUS」が打ち上げ成功、地球観測網の構築がスタート!

宇宙・航空 12/28 07:04

2018年12月26日(水)

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東工大、災害対策ロボット向け小型・軽量の油圧アクチュエータを開発

産業機器/ロボット 12/26 19:08

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日本の宇宙活用の未来を担う革新的衛星技術実証1号機 - 19年1月に打上げ

宇宙・航空 12/26 17:38

2018年11月30日(金)

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謎のロケット企業スペースワンが目指す「宇宙宅配便」-国際航空宇宙展2018

宇宙・航空 11/30 19:30

2018年11月28日(水)

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クールジャパン機構、慶應大発ベンチャー「Spiber」に30億円を出資

サイエンス 11/28 16:53

2018年11月22日(木)

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さぁ、ビジネスの時間だ! ロケット・ラボが拓いた小型衛星の未来

宇宙・航空 11/22 13:23

2018年11月09日(金)

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NTTデータが取り組むオープンイノベーションとは

企業動向 11/09 07:44

2018年11月08日(木)

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GLM、EV車両など設計/開発にダッソーのソリューションを採用

カーエレクトロニクス 11/08 08:05

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GLM、EV特化型の新社屋/研究開発拠点を京都市内に開設

カーエレクトロニクス 11/08 07:56

2018年11月05日(月)

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ながら聴きイヤホンのambie、オープンイノベーション成功の秘訣は?

企業動向 11/05 11:00

2018年10月29日(月)

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WRS 2018 - 人機一体が開発計画をアップデート、2019年に小型機体を計画

産業機器/ロボット 10/29 08:41

2018年10月05日(金)

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テンクー、東大のがん遺伝子パネル検査の先進医療Bに伴う情報解析を受託

医療/バイオ 10/05 21:29

2018年10月02日(火)

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電通など、スポーツをテーマに全世界のスタートアップを支援

企業動向 10/02 11:51

2018年09月03日(月)

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バイオメディカル領域にロボット技術で挑むヤマハ発動機

医療/バイオ 09/03 07:13

2018年08月31日(金)

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和光理研インキュベーションプラザの入居者を募集 - 中小機構

サイエンス 08/31 17:34

2018年08月17日(金)

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Maker Faire 2018 Tokyo 講演レポート「MakersからはじまるInnovation」

ものづくり 08/17 13:32

2018年08月06日(月)

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人機一体の「秘密基地」は想像以上に秘密基地だった!!

産業機器/ロボット 08/06 12:29

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