前回は中小企業信用保険の特例措置について説明いたしました。今回から2回に分けて、2026年7月に発売された『ベンチャーデットの教科書』の内容から、デットIRに関する箇所をピックアップして検討します。ベンチャーデットという用語がメディアで紹介される機会が増えたのは2019年頃だったと記憶しています。業界の知見を共有するためのイベント「ベンチャーデットサミット」も2025年から開催されるようになり、スタートアップ企業からの注目度が年々増している印象です。

資金調達を検討しているスタートアップが知りたいポイントのひとつが、コミュニケーションの頻度だと思います。『ベンチャーデットの教科書』には金融機関側の対応として「よりタイムリーに融資先の財務情報の確認をするために、財務資料の徴求頻度を年次や四半期ごとではなく、月次サイクルをベースとし、現預金水準の低下がみられた場合は週次や日次の頻度に移行する対応をとる」と書かれています。

月次で金融機関とコミュニケーションを取っている企業がどのくらい存在するのかについては、『経営者保証改革と地域金融の転換―事業性評価と企業支援による新しい融資慣行』にヒントが掲載されています。メインバンクの営業・渉外担当者との平均的な面談頻度は、「1週間に1回以上」の企業が4.0%、「1ヶ月に1回以上」が25.8%、「6ヶ月に1回以上」が21.3%、「1年に1回以上」が7.6%、「1年に1回未満」が13.1%、「1度も面談はない」が21.6%です。

過半数を超える企業にとって、月次サイクルでの財務報告はコミュニケーションコストが増加することを意味します。報告を受ける金融機関側の立場から見ても、モニタリングコストの増加に見合う金額の収入を得られなければベンチャーデットに取り組む意義を見出せません。場合によっては、従来の10倍以上の金額を融資することができなければ検討の俎上に載らないケースも出てくる可能性があります。

コミュニケーションの質についても目を向けてみましょう。新株予約権を付与しない広義のベンチャーデットのチャンピオンデータとして、株式会社タイミーの事例が紹介されることが多いです。『ベンチャーデットの教科書』では「事業の急激な成長拡大に伴う運転資金確保として、2022年に183億円、2023年には130億円の大型デットファイナンスを実現した。これらは、無担保・無保証、年利（オールインコスト）1.0%未満という条件であり、会社の信用に基づいたスタートアップのファイナンスとしては類を見ない規模でもある。金融機関への定期的な情報提供を実施し、将来の財務予測を詳細に説明することで信頼関係を構築し実現させた。」と紹介されています。

『60分でわかる！ファイナンス超入門』においても「巨額な調達が成功したのは、タイミーCFOの八木氏が事業計画の将来予測を金融機関に丁寧に説明したから」と解説されています。スタートアップ界隈の共通認識として、株式会社タイミーの資金調達の成功要因は丁寧なコミュニケーションにあるとコンセンサスが取れつつありますが、私は金融機関が受け取る収入に関する説明が不足していて、具体的には付帯取引の存在が触れられていないと考えています。

以下はいくつかの前提を置いて試算した内容であり、公開情報の裏付けはなく想像に過ぎないのでご留意ください。概算の過程で計算しやすいよう、最低労働賃金や各種税金・社会保険料、貸し倒れの考慮は省略しています。

スキマバイトのビジネスモデルで立替金を1億円用意したとします。時給1,250円・8時間勤務の労働者を想定すると日給は1万円になりますから、1万人の労働者に対して給与の振込が可能になります。立替金を準備した金融機関から給与振込をするとして振込手数料が1件100円の場合、立替金1億円を使った1回のオペレーションで支払う振込手数料は100万円です。100万円のうち、仕向金融機関（送金する金融機関）が受け取る手数料が38万円で、被仕向金融機関（着金する金融機関）が受け取る手数料が62万円です。

立替金を利用企業から回収する業務サイクルが末日締め翌月末日払いだと仮定したとき、回収期間は最長60日・最短30日で平均45日となり、1年間で8回転（保守的に見積もっても6回転）します。実際には、振込手数料の単価はボリュームディスカウントを効かせて更に安くなっている可能性がありますが、1年間に立替金の3%相当である304万円（もしくは2%相当の228万円）の付帯取引による収入を、金利とは別に金融機関は受け取ることができます。

仕向金融機関と被仕向金融機関が同一のケースでは振込手数料100円の全額を受け取ることができますが、38万円と8回転（もしくは6回転）の積が最小値になるという理解です。日給が1万円よりも少なければ、更に振込手数料は増えます。振込手数料は信用リスクを取らない収入ですから、金融機関としては他のスタートアップに対するベンチャーデットよりも取り組みやすかったはずで、金利を低水準に設定する根拠にもなったと推察します。融資単体ではなく総合採算で判断されたケースだったとイメージしています。

ベンチャーデットのコミュニケーションに関する補足は以上です。次回も引き続き『ベンチャーデットの教科書』の内容をもとに、ベンチャーデットの金利の相場について情報を整理します。