前回はレベニュー・ベースド・ファイナンス(RBF)の最新状況について解説いたしました。今回は、筆者が2025年に読んだドキュメントの中から財務担当者向けの参考文献を紹介いたします。新刊以外も含まれております。

2025年1月発行。前著『税理士必携 顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック』は決算説明の機微について丁寧に触れる教科書でした。今年の新刊は、決算書を構成する各勘定科目について融資審査担当者の心証の善し悪しを絡めながら詳細に説明する手引となっています。要注意の仕訳とイチ推しの仕訳の双方が例示されているので、経理の日常業務ですぐに活用することができます。

2025年7月発行。スタートアップ企業向けに書かれた、企業財務に関するキーワードを図解を交えて解説している本です。ニッキンONLINEに掲載された特集『入門スタートアップファイナンス』の内容を拡充しており、実務家の視点で有用なトピックを厳選しています。本書で紹介されている融資審査の評価項目「5C」の概念は筆者がご自身の経験をもとに生成AIと対話しながらまとめたそうで、2020年代半ばにおける最新の執筆スタイルの成果を垣間見ました。

2025年9月発行。2026年から始まる企業価値担保権の制度について、借り手の企業でも、貸し手の金融機関でも、監督する行政でもなくアカデミアの立場から書かれていて、立法までの検討経緯についても丁寧に解説されており理解が深まりました。法律が未施行のため記述がなかった企業価値担保権信託会社が受け取る信託報酬の水準について、自分でも考えつつ情報収集を続けようと思っております。

2022年10月発行。中小企業の経営再建では株式の流動性が低いため、DES(Debt Equity Swap)の手法を用いることは稀で、DDS(Debt Debt Swap)を検討することになります。 DDSを実行するにあたって想定されるリスクへの対応策は、金銭消費貸借条件変更契約書の中でコベナンツとして設定されます。経営再建計画を立案するにあたって、コベナンツから受ける制約を無視することはできません。厳しい環境下での融資交渉において考慮すべきポイントを学ぶことができる書籍です。

2004年11月発行。エクイティIRとデットIRの共通項と差異について、丁寧に紐解いています。情報開示の出し惜しみがもたらす影響について記述している箇所があり、金融機関が「企業から情報が出てこなければ勝手に「最も悪くなった場合」を懸念して、それを基にストーリーを組み立ててしまう」と指摘している点は、強く心に留めたいと思いました。証券アナリストとの関わり方についても書かれているので、IPO前後の企業のCFOにも有用です。

2004年12月発行。電子CP法(短期社債等の振替に関する法律)の施行を契機に書かれた専門書です。決済システムに関する解説が手厚く、『決済システムのすべて』と同じ出版社の書籍だということを強く実感しました。コマーシャルペーパーを発行する際に要求されるCP格付け(短期格付)について取り扱っている類書はなかなか見つからないので重宝しました。

2010年10月発行。金融円滑化法(2009年12月4日施行、2013年3月末に終了)下の情報ではありますが、企業の融資返済が滞ったときに金融機関間でどのようなやり取りが行われるのか例示されています。包括根保証が残っている場合の対応方法や、歩積両建預金の記述はないものの預金担保の取り扱いについて言及があり、貸し手側の打ち手が分かるので借り手側もどう対策するのか考えることができます。

2011年9月発行。企業が融資の代替手段として社債の発行を模索するとき、法令・市場・関係者に関する理解を欠かすことはできません。資金の決済と対になる証券の受け渡しは、証書貸付が中心となる中小企業金融では触れることがほぼない事務フローですが、一般債振替制度の対象となる私募債の活用がスタートアップ界隈でも増えてきているので、詳しく知りたい財務担当者が読む本として推薦いたします。

最後に

参考文献の紹介は以上です。今シーズンもデットファイナンスに関する最新情報の提供と過去の記事に対する補足説明を中心に、13回に渡って連載させていただきました。例年通りまた暫くお休みをいただきますが、2026年も引き続き執筆し続けたいと思っております。お読みいただきありがとうございました。