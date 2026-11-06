前回は2026年の新刊本『ベンチャーデットの教科書』の中から金融機関とのコミュニケーションに関する内容をピックアップして検討しました。今回も同書の内容を参照しつつ、ベンチャーデットの金利について探っていきます。

『ベンチャーデットの教科書』の中で、資金調達した企業名と金額については多くの事例が紹介されていますが、多くの読者が強く興味を持っているであろう金利についてはほぼ言及されていません。米国については「利息は変動制が一般的」「ワラント付きであれば5～8%、ワラントがない場合には8～15%」と紹介されていますが、日本の状況については記載がないです。

ベンチャーデットを利用した企業のプレスリリースにおいても、金額以外の契約条件については公表しないことが通例となっています。スタートアップ側が相場を知るための機会が提供されておらず、貸し手と借り手との間の情報の非対称性が大きいと言わざるを得ないです。従来型の融資であれば短期プライムレートやTIBORといった指標を参考値として採用することができます。ベンチャーデットは手がかりが少ないです。

政府関係者が登壇したイベントで、ベンチャーデットの統計を整備する必要性について訴えたことがありますが、金融機関関係者からベンチャーデットの定義についてコンセンサスが得られていないため集計が難しい旨の発言があり、情報を公的に集約・発信する取組に対してスタートアップのエクイティファイナンスと同様に消極的な印象を受けています。現時点で収集可能な情報を活用して類推できる範囲で、ベンチャーデットの金利の相場について描写します。

ベンチャーデットの利用状況を類推するための資料のひとつが、日本銀行が公表している「利率別貸出金」の統計です。利率毎の貸出残高を0.25%刻みで集計しています。調査対象は国内銀行（銀行法に準拠して設立され、日本銀行と当座預金取引契約を締結している銀行）と信用金庫なので、信用組合や政府系金融機関だけでなく所謂デットファンドが含まれていません。また、個人向けの住宅ローンやカードローンといった融資商品の残高が含まれています。ベンチャーデットの状況を直接知ることは叶いませんが、銀行が貸し出した高金利帯の融資の残高を捕捉できますので、読み易く加工したデータを掲載します。

金利12%以上の貸出金残高が増加傾向にありますが、カードローンの広告を拝見する限り金利は10%を超えますので、少なくない部分が個人向けの貸出だろうと想像されます。利率別貸出金の数値から個人向けカードローンの影響を取り除くことを試みたのですが、全国銀行協会が公表した『銀行カードローン等・アパートローン残高（2026年6月末）』

によれば総額で3兆7,076億円となっており金利水準毎の集計値は記載されていないので、ベンチャーデットだけを抜き出すことはできませんでした。なお、スピーダが公表している「国内スタートアップ資金調達動向 Japan Startup Finance」によると、2025年のベンチャーデットの金額は285億円です。

全体の傾向として金利1%未満の融資契約の残高が約定弁済の進行とともに着実に減り、他の金利帯の貸出残高が増加していることが見て取れます。恣意的ですが金利5%以上の貸出にベンチャーデットが含まれると仮定すると、2年前と比較して伸び率が特に大きいのは金利5%台・8%台・11%台です。ベンチャーデットは新株予約権をはじめとした契約条件によって金利に差異が生じますから、高頻度で用いられる貸出金利も複数存在することが想定され、観察される内容と矛盾しないと考えます。一方で、報道されているベンチャーデットの金額は融資市場全体から見たときにあまりに小さくて、ベンチャーデットの金利の相場を資本市場全体のデータから導出するのは事実上不可能です。ベンチャーデットに特化したマーケット情報の提供が求められます。

実績値を元にベンチャーデットの金利の相場を知ることが難しいので、異なるアプローチを用いて妥当な金利水準を推計します。参考にする指標は長期プライムレート（2026年9月末時点で3.4%）と、債務者区分が正常先の場合の貸倒引当率（2025年度の数値を援用、メガバンクの平均で0.1%）と、債務者区分が要注意先の場合の貸倒引当率（2025年度の数値を援用、メガバンクの平均で4.36%）です。

ベンチャーデットは短期となるケースが少ないことから長期プライムレートをベースに考えます。長期プライムレートでの貸出は債務者区分が正常先であることを前提とします。スタートアップは2期連続赤字となるケースが頻出するので、債務者区分は要注意先よりも低く設定されることが大半です。少なくとも正常先と要注意先との貸倒引当率の差分が、リスクの対価として金利に上乗せされると想定することが妥当でしょう。下記の式で試算します。

3.4%＋（4.36%－0.1%）＝7.66%

新株予約権なしのベンチャーデットの場合、2026年9月の資金調達環境においては7%台の金利が提示されてもおかしくないとイメージされます。

『ベンチャーデットの教科書』で紹介されているSiiibo証券株式会社は、現在は株式会社メタプラネット証券に商号変更しています。証券保管振替機構のWebサイトから発行代理人に株式会社メタプラネット証券を指定して銘柄公示情報を検索すると、Siiibo証券株式会社時代に取り扱われたものも含めて、発行された社債の利率を調べることが可能です。2026年に発行された銘柄の情報を抜粋して表にまとめました。

金利は4%から9%の間で設定されています。期間が長くなれば金利が高くなるような傾向がわずかに観察される程度で、各種の金利指標が上がっている環境下においても社債の利率が上昇一辺倒ではないため、企業毎にリスク評価を実施して金利が設定された様子が垣間見ることができます。

『ベンチャーデットの教科書』に関連してベンチャーデットの金利の相場について調査と考察をした結果は以上になります。次回は金融機関の融資ポートフォリオについて説明します。