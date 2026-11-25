楽天証券は11月24日、第三者による不正アクセスに伴う顧客情報の漏洩について第2報を発表した。氏名や住所などを含む約441万件の個人情報に加え、顧客コードやログインIDなどに限った情報が約1198万口座分漏洩したことが判明した。11月17日の第1報から何が変わったのか。金融庁による報告徴求命令も含め、これまでの経緯と漏洩した情報の詳細を整理する。

楽天証券の情報漏洩、発覚から第2報までの経緯

楽天証券は11月16日、同社の一部システムに対する第三者による不正アクセスの可能性を検知し、該当箇所へのアクセスの遮断や修正などを行った。その後の調査により、11月11日にテスト環境のシステム内で管理していた一部の情報が外部に漏洩した恐れがあることを確認した。

同社は11月17日に第1報を発表。氏名や住所などを含む個人情報が最大約447万口座分、顧客コードやログインIDなどに限った情報が最大約1125万口座分、外部に持ち出された可能性があると明らかにした。

さらに11月19日には、金融商品取引法および個人情報保護法の規定に基づき、金融庁から報告徴求命令を受領したことを発表した。

11月24日の第2報では、これまでの調査で判明した情報漏洩の件数を公表するとともに、新たに7項目の情報の漏洩を確認したことを明らかにした。

楽天証券の情報漏洩を巡る主な経緯

日付 内容 11月11日 テスト環境で管理していた情報が外部に漏洩したとみられる日 11月16日 不正アクセスの可能性を検知、アクセスの遮断や修正を実施 11月17日 情報漏洩の可能性について第1報を発表 11月19日 金融庁から報告徴求命令を受領 11月24日 第2報を発表、漏洩件数と新たな漏洩項目が判明

第1報と第2報で何が変わったのか

第1報では、外部に持ち出された可能性がある情報を大きく2つに分類し、それぞれの最大口座数を公表していた。第2報では調査に基づく漏洩件数が示され、口座を開設していない人の情報も含まれていることが明らかになった。

第1報と第2報の主な違い

項目 第1報（11月17日） 第2報（11月24日） 氏名や住所などを含む個人情報 最大約447万口座 約441万件 上記のうち口座保有者 内訳の公表なし 約322万口座 上記のうち口座未開設者 内訳の公表なし 約119万件 顧客コード・ログインIDなどに限った情報 最大約1125万口座 約1198万口座 商品別資産情報 個別の件数の公表なし 約168万件 顧客が申告した年収情報 個別の件数の公表なし 約1万4000件 顧客が申告した資産情報 個別の件数の公表なし 約271万件

※楽天証券の公式発表を基に編集部作成

注目すべきは、氏名や住所などを含む個人情報約441万件のうち、約119万件が口座未開設者の情報である点だ。これらは口座開設の申し込み時に提供された情報であり、楽天証券の口座を保有していない人も今回の情報漏洩の対象となっている。

なお、申し込みを途中でやめて改めて申し込んだ場合など、情報が重複している可能性があるという。このため、公表された件数がそのまま被害を受けた人数を示しているわけではない。

資産残高も流出、どこまでの情報が漏洩したのか

第2報では、第1報で公表されていた情報に加え、以下の7項目の情報の漏洩が確認された。

性別

国籍

FAX番号

入金先口座情報（楽天証券の口座情報）

口座開設・受付・解約状況情報

口座登録アンケート情報

口座登録状況

また、証券会社ならではの情報として注目されるのが、資産に関する情報の漏洩だ。

商品別資産情報の漏洩は約168万件に上る。楽天証券によると、これは預り資産残高がある口座数であり、各商品および預り資産の残高情報が含まれる。一方、保有銘柄や取引情報、楽天銀行との口座連携サービス「マネーブリッジ」の残高は含まれていない。

顧客が申告した年収情報は約1万4000件、資産情報は約271万件漏洩した。ただし、いずれも顧客が自己申告した際に選択した番号のみであり、詳細な金額情報は含まれていないという。

今回の情報漏洩で外部に持ち出されたことが確認された情報と、漏洩が確認されていない情報などを整理すると、以下のようになる。

漏洩が確認された主な情報

分類 情報の内容 顧客識別情報 部店・お客様コード、ログインID 個人情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、性別、国籍など 金融機関情報 出金先口座の金融機関・口座番号・名義人、入金先口座情報 資産関連情報 商品別資産残高、自己申告による年収・資産情報 口座関連情報 最終ログイン日、口座開設・受付・解約状況など

漏洩が確認されていない情報、または漏洩した商品別資産情報に含まれない情報

分類 情報の内容 認証・取引に必要な情報（漏洩未確認） パスワード、暗証番号など 商品別資産情報に含まれない情報 保有銘柄、取引情報、マネーブリッジの残高

楽天証券は11月24日時点で、ログインに必要なパスワードや暗証番号などの漏洩は確認していないとしている。また、今回の情報漏洩に起因すると考えられる顧客口座への不正アクセスや不正取引も確認されていない。

楽天証券の利用者が注意すべきこと

パスワードや暗証番号の漏洩が確認されていないとはいえ、氏名、電話番号、メールアドレス、資産に関する情報などが組み合わされることで、顧客を狙った巧妙なフィッシング詐欺やなりすましに悪用される可能性がある。

例えば、顧客の氏名や資産状況に関する情報を用いて、証券会社からの正規の連絡であるかのように装う手口が考えられる。

楽天証券は、同社や関係会社を装った不審なメール、SMS、電話、郵送物などに注意するよう呼びかけている。

同社から送信するメールにはURLを記載しておらず、電話で顧客の個人情報やログインに関する情報を尋ねることもないという。不審な連絡を受けた場合は、記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力・回答したりしないことが重要だ。

また、同社はフィッシング詐欺への耐性が高い「パスキー認証」によるログインの必須化を進めている。第1報によると、日々ログインする顧客の9割超がパスキー認証を利用しているという。

パスキーを設定していない顧客に対しては設定を促すとともに、顧客自身が各種取引や出金を一時的に停止できる機能の利用についても検討するよう求めている。

企業が見直すべきテスト環境のセキュリティ

今回、企業のIT部門やセキュリティ担当者が注目すべきなのは、外部に漏洩した情報がテスト環境のシステム内で管理されていたという点だ。

一般に、企業ではシステムの開発や改修、動作検証などのため、本番環境とは別にテスト環境を構築することがある。テスト環境で実際の顧客データを利用する場合、そこでの情報漏洩も本番環境と同様に深刻な被害につながり得る。

企業のIT部門やセキュリティ担当者は、以下のような点を改めて確認しておきたい。

テスト環境で実際の顧客データを使用する必要があるか

ダミーデータやマスキングしたデータで代替できないか

テスト環境へのアクセス権限が必要最小限に設定されているか

本番環境と同様に脆弱性管理やアクセスログの監視が行われているか

テスト終了後のデータの削除や保存期間に関するルールが整備されているか

口座開設や契約に至らなかった顧客の情報も適切に管理されているか

本番環境のセキュリティを強化していても、同じ顧客データを保持する別の環境が侵害されれば、情報漏洩につながる可能性がある。システム単位だけでなく、機密性の高いデータがどこに存在し、どのように管理されているかという観点からセキュリティ対策を講じることが重要だ。

楽天証券は引き続き原因究明を進めるとともに、抜本的な改善策の構築や態勢整備を通じて、セキュリティ対策を強化するとしている。