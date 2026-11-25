広告セキュリティ企業のConfiantは11月20日（現地時間）、MoldyRoost: A Malvertising Machine Built to Deliver iOS Exploitsにおいて、iPhoneを狙った大規模なサイバー攻撃「MoldyRoost」の詳細を公開した。

脆弱性が残るiPhoneでは、悪質な広告を1回タップするだけでマルウェアに感染し、パスワードや暗号資産ウォレットの情報などが窃取される恐れがある。攻撃の標的は世界47カ国・地域以上に及び、最大規模の攻撃活動では日本向けの広告ドメイン数が香港に次いで多かった。

iPhoneを狙う大規模サイバー攻撃、日本は主要な標的に

MoldyRoostは、悪意のある広告を通じてマルウェアに感染させる「マルバタイジング」と呼ばれる攻撃活動だ。国家レベルの高度な攻撃で用いられるような技術を活用し、広範なiPhone利用者を標的としている点が特徴。

Confiantは2026年5月12日から11月17日までの約半年間に、MoldyRoostに関連する480超の広告ドメインを特定した。同社はこれらの攻撃活動を6つのサブクラスターに分類している。

攻撃活動全体で見ると、標的は世界47カ国・地域に及ぶ。国・地域別の広告ドメイン数は香港が222件と最も多く、日本が42件、米国とシンガポールがそれぞれ22件、英国と韓国がそれぞれ14件となっている。

また、10月から活動が確認されている別のサブクラスターでも、日本向けの広告が確認されている。

なお、これらの数字は攻撃に使用された広告ドメインなどに関するものであり、感染した端末の数を示すものではない。日本国内における実際の感染端末数や被害額は明らかになっていない。

広告を1回タップするだけでiPhoneが感染する仕組み

攻撃者は、オンライン広告の配信枠を自動的に売買する仕組みを悪用している。

広告の遷移先では、アクセス元に応じて表示するコンテンツを切り替える「クローキング」という手法が使われている。広告審査システムなどには無害なページを表示する一方、攻撃対象となるiPhoneには脆弱性を悪用するコードを送り込む。

攻撃には、複数の脆弱性を組み合わせて端末への侵入を試みるエクスプロイトチェーンが用いられる。攻撃者はiOSのバージョンに応じて、複数の攻撃キットを使い分けている。

そして、注意が必要なのは、利用者が不審なアプリやファイルをダウンロードする必要がない点だ。脆弱性を抱えているiPhoneでは、広告をタップして遷移先のWebページを読み込むだけで、マルウェアに感染する恐れがある。

正規の旅行予約サイトを模したページを利用する事例も確認されており、広告の見た目だけで攻撃を見抜くことは難しい。

パスワードやメッセージ、位置情報などが窃取される恐れ

MoldyRoostの主な目的は、暗号資産の窃取とみられる。ただし攻撃に成功した場合、暗号資産に関連する情報にとどまらず、iPhoneに保存されているさまざまなデータが窃取される恐れがある。

攻撃キットによって異なるが、窃取の対象となる主な情報としては以下がある。

暗号資産ウォレットの復元に必要なシードフレーズ

キーチェーンに保存された認証情報

Wi-Fiのパスワード

メモアプリに保存された情報

iMessage、WhatsApp、Telegramなどのメッセージ

端末の位置情報

写真および写真のメタデータ

シードフレーズが窃取された場合、攻撃者が別の端末でウォレットを復元し、暗号資産を不正に移転する恐れがある。

攻撃の対象となるiOSのバージョンは？

Confiantによると、MoldyRoostでは「Coruna」「DarkSword」「SilkPath」「GhostWave」と呼ばれる攻撃キットが使われている。CorunaとDarkSwordについては、Googleの脅威インテリジェンスチームなどが2026年3月に詳細を明らかにしている。

CorunaはiOS 13.0から17.2.1までを対象とする攻撃キットだ。一方、DarkSwordはiOS 18.4から18.7までを対象としており、6件の脆弱性を組み合わせて攻撃を行う。DarkSwordが悪用する6件の脆弱性については、iOS 26.3までにすべて修正されている。

ConfiantはiOS 26を対象とする処理も発見したが、iOS 26の脆弱性を悪用する攻撃コードは確認しておらず、実際に攻撃が成立するかどうかは不明としている。

iPhoneの利用者は、自身の端末で利用可能な最新のセキュリティアップデートを適用しておくことが重要だ。

企業のIT管理者が確認すべきiPhoneのセキュリティ対策

この攻撃は暗号資産の窃取を主な目的としているとみられるが、企業にとっても無視できない脅威だ。

業務に利用しているiPhoneが感染した場合、業務用アカウントの認証情報や社内外のコミュニケーションに関する情報が流出する恐れがある。窃取された認証情報が企業のシステムへの不正アクセスに悪用される可能性もある。

特に、従業員が私物のiPhoneを業務に利用するBYODを認めている企業では、端末のセキュリティ対策が利用者任せになっていないか確認する必要がある。

企業のIT管理者には、以下の対策が求められる。

業務に利用するiPhoneのiOSのバージョンと更新状況を把握する

MDM（モバイルデバイス管理）を活用し、セキュリティアップデートの適用を促進する

セキュリティ更新の提供が終了した端末の業務利用を見直す

BYOD端末に対するOSのバージョン要件やアクセス制御を見直す

Confiantが公開した侵害指標（IoC）を活用し、不審な通信の有無を確認する

従来のフィッシング攻撃では、不審なサイトへの情報入力やファイルのダウンロードを避けることが重要な対策となってきた。しかし、今回のような攻撃では、Webページを開くだけで端末が侵害される恐れがある。

従業員へのセキュリティ教育に加え、端末の脆弱性を解消し、適切なセキュリティ水準を維持する仕組みを整えることが重要だ。