前回は金融機関の融資ポートフォリオについて解説いたしました。今回は、スタートアップのコミュニティで使われるようになった用語であるファイナンスミックスについて紐解きます。

ファイナンスミックスは2025年1月に株式会社Coalisの坂本隆宣氏と株式会社INQの若林哲平氏が使い始め、今ではVCや金融専門メディアが主催するセミナー・勉強会においても耳にするようになるまで浸透しました。複数の資金調達手段を、その特性を活かして柔軟に組み合わせ、次回の調達余力も留保しながら成長資金を確保するアプローチのことを指します。

エクイティでの調達に加え、融資や補助金、さらには近年国内でも活用が進むベンチャーデットなどを掛け合わせる財務戦略と言い換えることもできます。

スタートアップで出資と融資の併用が広がるまで

複数の資金調達手段を組み合わせること自体は、真新しい考え方ではありません。コーポレートファイナンス（企業金融）の教科書ではWACCやペッキングオーダー理論といった考え方が紹介されており、出資と融資を状況に応じて使い分けることを企業の財務担当者が知る機会はありました。WACCの概念は70年近く前に提唱されていますから、起業時に出資と融資を併用することを目指してもよさそうなものですが、実際にはそうなりませんでした。日本経済新聞をはじめとした報道をチェックすれば、上場企業の融資・社債発行のニュースに触れることはあったはずですが、創業後間もない経営者から見ればエクイティとデットを組み合わせることは雲の上の世界に感じていたことでしょう。

初期の東京大学の起業家育成プログラム・アントレプレナー道場において「融資を受けるな」と指導していたという証言があります。筆者が薫陶を受けた曽我弘氏も「融資を受けているようではスタートアップとは言えない」と門下生に伝えていました。2010年頃は東京都中小企業振興公社のアドバイザーも「信用保証協会付き融資は連帯保証があるから危険、契約するな」とアドバイスしていたそうです。スタートアップがエクイティファイナンスだけでビジネスに挑戦しようとする土壌は、2000年代から既に存在していたことになります。

当時のスモールビジネス側を振り返ると、一部の経営者が「見せ金を用意して、国金（こっきん）で借りて、すぐ見せ金は返せばいい」と言って憚らない時代でした。国金は合併前の日本政策金融公庫のことを指します。師匠から弟子へファイナンス手法が口伝で教えられるため、師匠が経験していない資金調達方法の存在に気付く機会は限られていました。エクイティ一辺倒のスタートアップとデット一辺倒のスモールビジネスの各々の領域において、コミュニティが閉じていたが故にエコーチェンバー現象が生じていたのだろうと想像しています。

スタートアップは融資も活用しなければならないというパラダイムシフトが起きたきっかけは、コロナ禍でした。経済メディアの記事でVCが公にデットファイナンスを容認する発言をしていて驚いたことを憶えています。ファイナンスミックスの観点で言えば、ベンチャーデットの嚆矢である資本性ローンや補助金が着金するまでのタイムラグを埋めるPOファイナンスは既に登場していて、ファクタリングサービスを提供するスタートアップが登場し始めた頃でした。更に現在は私募債やRBFといった手段も追加され選択肢が増えたことから、複数の資金調達手段を組み合わせる機運が高まっていると言えます。

出資と融資のタイミングをそろえる落とし穴

ファイナンスミックスが常套手段となりつつありますが、闇雲に出資と融資を組み合わせようとするだけでは陥穽に嵌ります。日本金融通信社（ニッキン）が主催したイベント「金融×スタートアップ Meetup 2026」では、VC関係者が「出資と融資のタイミングを合わせて資金調達することを優先するあまり、バリュエーションが低くなってしまった事例がある」とコメントしていました。出資と融資を同時に実行することは必ずしも正解とは限りません。両者はビジネスのルールが異なり、企業が支払う調達コストも金融機関が負うリスクも別物です。「デットファイナンスの交渉が不調だからエクイティファイナンスに切り替える」ことは成り立っても、「エクイティファイナンスの交渉が不調だからデットファイナンスに切り替える」ことはほぼ不可能なので非対称性が存在します。スタートアップでなくても、赤字補填資金の融資は厳しい交渉となります。

資金調達で押さえたい「調達サイクル」と「事業規模」

ファイナンスミックスを成功に導くためには、出資と融資の差異を理解することが肝要です。ポイントを2つ紹介します。ひとつは調達サイクルで、出資は18か月から24か月分の資金を集めることを目安とするのに対し、融資は毎年の決算をもとに資金の相談をする年度融資を目指すことが目標となります。金融機関へ融資の相談をして「決算が出てから検討しましょう」と言われた経験があるスタートアップは多いと思います。最もスムーズに商談が進むのは決算直後です。出資と融資のタイミングが同時になることの方が珍しく、時期が合わないことを前提にコミュニケーションを図ることをお薦めします。

もうひとつのポイントは、出資と融資で資金供給者側が想定している事業規模が異なる点です。出資と融資で同じ金額を調達すると仮定したとき、事業規模は融資の方が出資よりも約5倍大きいと筆者は考えています。もちろん前提の置き方によって倍率は変わってきますが、企業成長による株価上昇で投資家に報いる出資と、利益を出して営業キャッシュフローで金融機関へ返済する融資では、視点が異なります。5倍という数値を導出した計算過程については、連載の第38回「融資と出資の違い(2)」をご参照ください。

ファイナンスミックスに関する説明は以上です。次回はRBFの利用シーンについて検討します。