Malwarebytesは2026年11月20日(米国時間)、「Hackers leak data linked to Visa, Mastercard, and JPMorgan customers｜Malwarebytes」において、Visa、Mastercard、JPMorgan Chaseの顧客に関連する情報が、外部のサービス事業者へのサイバー攻撃によって流出したと報じた。

ランサムウェアグループ「n0n」が犯行を主張し、盗み出したとするデータを公開したという。各社は外部サービス事業者に関係するインシデントを認めた。VisaとMastercardは、カード番号などの決済情報への影響について説明している。

Visa、Mastercardなど3社の情報流出、カード番号への影響は？

各社は11月19日、外部サービス事業者に関係するインシデントを認めた。JPMorgan ChaseはReutersに対し、これまでの調査で、委託先が保有するマーケティングデータの一部に不正アクセスがあった可能性が判明したと説明した。データには一部顧客の氏名やメールアドレスが含まれる可能性がある。

Visaは、アジア太平洋地域のサードパーティサービス事業者に関係するインシデントを把握していると発表した。同社のシステムへの影響はなく、カード番号などの決済情報が影響を受けた兆候もないとしている。Mastercardは、特定のカード特典プログラムに登録した一部会員のメールアドレスが流出したと説明した。対象は限定的な件数であり、決済情報ではないとしている。

流出した顧客情報の内容と規模、共通の委託先が原因か

CybernewsはVisa、Mastercard、JPMorgan Chaseの各事案について個別に調査した結果を公開した。これらの調査で確認された公開データの概要は次のとおり。

Visa：アジア太平洋地域の6000人以上のプレミアムカード会員に関するデータ。氏名、メールアドレス、電話番号、利用しているメッセージングアプリの種類、日付や住所を含む予約情報などが含まれる

Mastercard：北米、中東、アフリカの顧客に関するマーケティング情報および一部従業員のメールアドレス。Cybernewsによると、公開データは約2000件のレコードを含むが、テストデータの可能性もあるという

JPMorgan Chase：約約1万6000件の顧客メールアドレス、一部顧客の電話番号、アカウントID、124件の同社従業員のメールアドレス。富裕層向けカードプログラム「Reserve」に関連するデータとみられる

Cybernewsの研究者は、公開データの書式が類似していることから、各事案が同じサービス事業者に由来する可能性を指摘している。ただし、具体的な事業者名は明らかになっていない。研究者は飲食店の予約、カード会員特典、ロイヤルティープログラムなどの付帯サービスを扱う事業者だったとの見方を示している。

情報流出に便乗したフィッシング詐欺や不審な電話に注意

Malwarebytesは、金融機関から届いた通知の真偽を確認する場合に、通知に記載されたリンクや連絡先ではなく、カードや明細書に記載された電話番号で確認するよう推奨した。また、連絡手段にかかわらず、ログイン認証コードや決済確認コードを第三者に伝えてはならないと注意を呼びかけた。

同種の情報流出では、詐欺師が銀行員になりすまし、安全な口座に資金を移すように連絡してくるケースがある。資金の移動を提案された場合は即決せず、電話を切ってから金融機関の窓口またはサポートセンターに問い合わせることが望まれている。

なお、JPMorgan Chaseは、対象顧客に必要に応じて連絡し、無料の信用情報監視サービスなどを提供する方針だ。利用者は支援の案内が正規のものか確認する必要がある。Malwarebytesは、不審なメッセージの判定を支援する無料サービス「Scam Guard」も案内している。

付帯サービスの拡充に伴う外部委託先のセキュリティリスク

企業が顧客満足度の向上や競合他社との差別化を図るために付帯サービスを拡充すると、それに伴い、顧客情報を取り扱う外部事業者も増える可能性がある。今回の事案は、決済システムなどの基幹業務に直接関係しないサービスも、情報流出の経路になり得ることを示している。

また、Cybernewsの研究者は、公開された従業員のメールアドレスが標的型フィッシングやビジネスメール詐欺(BEC)などに悪用されるリスクも指摘している。

企業のセキュリティ担当者は、基幹業務に加え、マーケティングや会員向け特典といった付帯サービスについても、委託先が保有する情報の範囲や管理体制、アクセス権限、インシデント発生時の報告体制などを確認しておくことが重要だ。