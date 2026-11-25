Microsoftは11月25日、Windows 11バージョン26H2、25H2、24H2向けに11月10日に配信したホットパッチ更新プログラム「KB5132043」の英語版サポートページに、不具合に関する情報を追加した。

不具合が発生すると、特定のアプリケーションのインストールや起動、実行時に「ERRORALLOTTEDSPACE_EXCEEDED（0xC0000099）」などのエラーが表示される可能性がある。

なお、11月の通常のセキュリティ更新プログラム「KB5132061」をインストールした環境には、この不具合の影響はないとみられる。

OutlookやOffice、サードパーティー製アプリに影響

Microsoftの現時点での調査によると、不具合はWindows Installerの32ビット版DLL（ダイナミックリンクライブラリ）である「msi.dll」を読み込むアプリケーションで発生するとみられる。32ビットアプリケーションで発生しやすいが、一部の64ビットアプリケーションでも発生する可能性がある。

影響を受ける可能性のあるアプリケーションとして、MicrosoftはOutlookやその他のOffice製品、一部のサードパーティー製アプリケーションを挙げている。

Microsoft Learnには影響を受けたユーザーから不具合の報告が寄せられている。このユーザーが遭遇した具体的な症状は次のとおり。

Microsoft Office（32ビット版）が起動せず、再インストールもできない

SonicWall Connect Tunnel VPNが接続を確立できない

MSIインストーラーを使用したインストール、修復、アンインストールが「エラー1719」で失敗する

米ITメディアのNeowinも2026年11月19日（米国時間）、Microsoftが管理者向けのサービスアラート「WI1559710」で、この不具合について案内していると報じている。

Neowinによると、IntuneまたはMicrosoft Graph APIで管理されているホットパッチの適用条件を満たすデバイスでは、2026年に入ってからホットパッチが自動的に有効化されているため、多くの管理対象デバイスに影響する可能性がある。

Microsoftが暫定的な回避策を公開、再起動が必要

Microsoftは影響を受けたデバイスのIT管理者に対し、レジストリーの設定変更による回避策を案内している。作業に先立ち、レジストリーのバックアップを取得し、復元方法も確認しておく必要がある。

具体的な手順は次のとおり。

スタートメニューから「regedit」を検索し、レジストリエディターを起動する

「HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management」に移動する

右側ペインの「HotPatchTableSize」を開く

値のデータを「2000」に変更し、「OK」をクリックする

レジストリエディターを終了して、デバイスを再起動する

この回避策を適用するには、デバイスの再起動が必要となる。ホットパッチは更新プログラムの適用に伴う再起動を減らす仕組みだが、今回の回避策では再起動が避けられない。

Microsoftは今後のWindows更新プログラムで不具合を修正する予定だが、具体的な提供時期は明らかにしていない。

筆者が11月の通常のセキュリティ更新プログラム「KB5132061」をインストールした環境を調査したところ、HotPatchTableSizeの値が2000に設定されていることが確認された。ただし、不具合が発生した環境にKB5132061を適用することで問題が解消するかどうかは確認できていない。

企業のIT管理者は、管理対象デバイスにおけるホットパッチの有効化状況やKB5132043の適用状況を確認しておきたい。影響を受けるデバイスについては、業務アプリケーションへの影響や再起動に伴う業務停止時間を考慮した上で、Microsoftが案内する回避策の適用を検討することが望まれる。