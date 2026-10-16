前回は2025年の創業ファイナンスについて解説しました。今回は金融機関の業態別に融資の状況をまとめます。融資をする金融機関は多様で、設立の根拠法を基準にすれば銀行・信用金庫・信用組合・政府系金融機関などに分けられます。さらに銀行は都市銀行・地方銀行・第二地方銀行に、信用組合は地域信用組合・業域信用組合・職域信用組合に、それぞれ分類されることがあります。各々がどのような特徴を持っているのか、公開されている統計情報を組み合わせて追える範囲で提示します。

金融機関毎の融資の件数・金額については、信用保証協会付き融資に範囲が限定されてしまいますが、中小企業庁のWebサイトでデータを入手することができます。個々の銀行がどの種類に該当するかについては、金融庁のWebサイトで知ることが可能です。中小企業庁の「金融機関別の保証実績」のデータを、金融庁の「銀行免許一覧」を用いてラベルを付けて集計すると、下表の通り計算結果を得られます。信用保証協会付き融資全体と、信用保証協会付き創業融資の2つの観点で情報をまとめました。

全体の傾向として、件数ベースではコロナ禍前よりも減少しています。いわゆるゼロゼロ融資で膨らんだ残高を調整する局面に入っていると考えられます。1件あたり金額に着目すると、銀行の中でも多様性があることがわかります。事業規模によって相性の良い金融機関が異なると言われますが、定量情報からも専門家の意見と合致する状況が見て取れます。都市銀行は1件あたりの金額が約3,000万円ですから、1,000万円の融資の相談では規模が小さいと判断されることになります。金融庁が策定した経営者保証改革プログラムの方針と連動するかたちで保証承諾の件数は年々減少しており、信用保証協会付き融資に対する姿勢は他の業態と比較して消極的だと言えます。

地方銀行と第二地方銀行は1件あたりの金額がほぼ同水準で、件数の差の大部分は銀行数で説明ができます。信用金庫の件数は全体の半分を占め、多くの財務アドバイザーが信用金庫からの融資を勧める背景が分かります。信用組合は1件あたりの金額が約1,000万円ですので、数百万円の融資も実行していると読み取れます。小口の資金ニーズがある小規模経営者の有力な相談先だといえるでしょう。都市銀行以外の業態は最近の経年変化を見ると件数が増減していて、新型コロナ関連融資の借り換え需要が根強く残っていると推察されます。

保証実績は2018年度から公表が始まった統計で、2017年度までの状況が分からないので強く主張はできないのですが、創業融資の1件あたり金額は増加トレンドがコロナ禍前から継続していると言えそうです。件数を減らしつつも1件あたり金額を大幅に増やしている都市銀行と、件数を大幅に増やし1件あたり金額も増やしている信用金庫と、件数も1件あたり金額も緩やかに増やしている地方銀行・第二地方銀行・信用組合と、3極に分けられます。

都市銀行は経営者保証に依存しない融資を増やす動きと相俟って案件の厳選を進め、少額の創業融資を取り扱わなくなったのでしょう。信用金庫は、国債での運用からの脱却を目指すための方策のひとつとして、創業融資に注力していると想像しています。信用組合は融資全体では金額を絞る動きが見られますが、創業融資は量を増やしており積極的です。

件数は全体として2024年度がピークで2025年度は減少しましたが、2025年度は5業態中2業態で増えた状況でもあります。日本政策金融公庫国民生活事業の創業融資の件数が増えたことも勘案して、下げトレンドに入ったとは言い切れず、信用保証協会の保証付き創業融資は踊り場の状況であると推測されます。

融資金利については、日本銀行が統計情報として貸出約定平均金利を公表しています。個人向け住宅ローンやカードローン（消費者金融）も含めた数字になりますので、企業向け融資の金利をダイレクトに表現していない点には注意が必要ですが、金融市場の動向を把握するために有用な情報となっています。上記の保証実績の時期に合わせて、各年度末（3月末）の数字をピックアップして表にまとめました。なお、信用組合の金利については調査の対象外となっているので不明です。比較するための参考値として、政策金利・主要行短期プライムレート最頻値・TIBOR 12MONTH・長期プライムレートも並べました。

政策金利や短期プライムレートに動きがなかった時期も、貸出約定平均金利は動いていたことが分かります。全体のトレンドとして、コロナ禍後に短期金利は下がり長期金利は上がっていましたが、マイナス金利の終了と共に長期も短期も金利が上昇する状況になりました。2025年・2026年は、TIBOR 12MONTHが政策金利よりも大きな幅で、短期プライムレートが政策金利よりも小さな幅で動いてきたことも見て取れます。今後も同じトレンドが続くか否かについては意見が分かれるところです。

長期金利と短期金利の差である長短スプレッドに目を向けてみると、都市銀行については10年来（表に記載していない期間も含め）長期金利の方が高い状況が続いており、強い交渉力を背景にスプレッドを拡大しています。信用金庫は短期金利が長期金利を上回る逆イールドの状況ですが、年々スプレッドが縮小しています。地方銀行はコロナ禍後に0.1%を挟んで横這いの状況で、第二地方銀行は逆イールドから脱却できない状況を鑑みると、地方の景気減速が懸念されます。

金融機関の業態別に見たときの融資の状況説明は以上です。次回は中小企業信用保険の特例措置について取り上げます。