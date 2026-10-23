前回は2025年の資金調達環境について、金融機関の業態別の融資に焦点を当てて解説しました。今回は中小企業信用保険の特例措置について取り上げます。

事業拡大や経営環境の変化に伴って資金ニーズが発生したとき、信用保証協会の一般保証（一般枠）の上限金額が制約となって、追加の借入が頓挫するケースがあると思います。飛躍のチャンスを逃さないようにしたり、万が一の場面に備えたりすることを狙って、一般保証の枠が埋まり切らないように手当てすることが重要です。ひとつの方法は信用保証協会を利用しないプロパー融資を目指すことですが、もうひとつの方法は一般保証以外の保証制度の利用を模索することです。日本政策金融公庫のWebサイトに掲載されている「中小企業信用保険制度の概要」を起点として、探り方を例示します。

企業が信用保証制度を利用して融資を受けるとき、背後では信用保証協会に対する保険を日本政策金融公庫が引き受ける信用保険制度が動いています。「中小企業信用保険制度の概要」の内容は信用保険制度が一覧化されたリストであり、政府の政策に対応して毎年更新されています。例えば、特例コード02の経営安定関連は所謂セーフティネット保証のことを、特例コード51の創業関連はスタートアップ創出促進保証（SSS保証）のことを、特例コード81の危機関連は危機関連保証のことを、それぞれ指します。企業の財務担当者は各々の制度に定められている「対象企業者」欄をチェックして、自社が該当するものがあるか調べます。

利用できそうな制度が見つかった場合、「対象資金及び付保限度」欄に書かれている資金用途が自社のニーズに合致することを確認します。併せて、付保限度について「普通・無担保・特別小口保険について限度額別枠」や「新事業開拓保険3億円（組合6億円）ただし、一般分、他の特例分を含む」といった記載があれば、一般保証とは別枠で融資を受けられる可能性が出てきます。

例として、SBIR制度に採択された企業が利用できる「債務保証限度額の拡大（中小企業信用保険法の特例）」について見ていきましょう。SBIRはSmall/Startup Business Innovation Researchの頭文字を取った用語です。詳しくは内閣府のWebサイトをご参照ください。先述の「中小企業信用保険制度の概要」に掲載されている特例コード47の特定新技術事業活動関連がSBIR制度に対応しており、「指定補助金等に係る成果を利用した事業活動を行う中小企業者」が対象企業者だと書かれています。

指定補助金等のリストは例年SBIR制度のポータルサイトに掲載されるのですが、2026年9月末時点では令和8年度の情報が未掲載ですので、「令和７年度特定新技術補助金・指定補助金一覧について」を参考情報として紹介します。指定補助金の採択を既に受けていれば債務保証限度額の拡大が適用できますし、採択を受けていないケースでも今後申請する補助金の優先順位を決める際に融資の選択肢を増やすという観点を判断材料に加えることができます。

なお、融資の実務で上記の特例コード47を利用しようとする場合、金融機関の法人営業担当者が取り扱った経験がなくSBIR制度自体を知らないことがあります。具体的な申込手続きについて調べていただけるように、企業の財務担当者側から根気強く働きかけることが必要となる場面も時折出てきます。

特例コード01の災害関係の制度についても見てみましょう。激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（激甚災害法）に則った制度です。激甚災害の指定がなされたとき、一般保証及びセーフティネット保証4号とはさらに別枠で事業再建資金について100％の保証が受けられる 「災害関係保証」が適用されます。具体的な流れとして、内閣府が激甚災害の指定政令案を作成し、内閣法制局の審査、中央防災会議への諮問、中央防災会議からの答申、閣議決定を経て指定政令が公布・施行されます。

時間軸としては先にセーフティネット保証4号の指定、後から災害関係保証の指定という順序になることが大半です。防災の取組の一環で、行政手続きの進捗状況がリアルタイムで発信される経済産業省のXアカウントをフォローするとともに、中小企業庁のWebサイトもブックマークして、すぐにアクセスできるようにすることをお薦めしています。一般保証の枠を温存するという考え方を実践するならば、機会が少ないものから順に使うことが理想的ですので、利用できるときは災害関係保証を優先する方針を採用することになります。

セーフティネット保証とSSS保証に関する説明は本連載の第14回を、危機関連保証に関する説明は前連載の第32回と第33回を、複数の保証制度の組み合わせ方に関する説明は前連載の第48回と本連載の第18回を、それぞれご覧ください。

中小企業信用保険の特例措置に関する情報提供は以上です。次回は2026年7月発行の新刊『ベンチャーデットの教科書』の内容を紹介し、補足説明します。