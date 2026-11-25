Neowinは2026年11月23日(現地時間)、「Final 2026 Windows 11 optional update KB5132057 fails to install - Neowin」において、Windows 11向けのプレビュー更新プログラム「KB5132057」のインストールに失敗する事例が複数報告されていると伝えた。

KB5132057はMicrosoftが11月19日(現地時間)に公開したセキュリティ以外の更新プログラム。対象はWindows 11のバージョン26H2および25H2で、適用後のOSビルドはそれぞれ26300.10075、26200.10075となる。

Microsoftは年末年始の休暇に伴い、12月のプレビュー更新プログラムを提供しない予定であり、KB5132057は2026年最後のプレビュー更新プログラムとなる。

Windows 11向けプレビュー更新プログラム「KB5132057」の公式サポートページ 出典：Microsoft

複数のインストールエラーが報告される

Neowinによると、KB5132057のインストールに関する不具合を複数のユーザーが報告しており、症状もユーザーによって異なるという。Microsoft LearnのQ&Aには、以下のエラーコードが報告されている。

プレビュー更新プログラムのインストールに関する問題は10月にも報告されている。10月に発生した不具合については、Microsoftによってすでに修正されている。

一方、Microsoftは11月25日時点で、KB5132057のインストールに関する不具合を公式サポートページの既知の問題に記載していない。現時点では、不具合が発生する条件や影響範囲は明らかになっていない。

企業は12月のセキュリティ更新まで適用を見送る選択肢も

KB5132057は任意で適用する更新プログラムであり、セキュリティ修正を目的としたものではない。今回の更新に含まれる修正や改善は、12月のセキュリティ更新プログラムにも含まれる予定だ。

企業のIT管理者は、KB5132057に含まれる修正や新機能を早期に利用する必要がなければ、適用を見送ることも選択肢となる。

すでにインストールに失敗している端末については、OSビルドやエラーコードを確認・記録した上で、Microsoftからの追加情報を注視するとよいだろう。なお、セキュリティ更新プログラムについては、今回のプレビュー更新とは区別して適用を判断する必要がある。