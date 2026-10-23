ファーウェイ・ジャパンは10月21日、「2026年下半期 フラッグシップ新製品発表会」を開催。スキーの滑走分析や健康管理機能を強化したスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」（以下、WATCH GT 7 Pro）など、スマートウォッチ4機種とイヤホン2機種を発表した。

今回の発表会で紹介された新製品

チタン×セラミックで頑丈に。「WATCH GT 7 Pro」は約21日間駆動

IDC調べによるリスト型ウェアラブルデバイスのグローバル出荷台数において、2026年上半期の世界第1位を獲得したファーウェイ。発表会に登壇した、ファーウェイデバイス日本・プロダクトマネージャーの窪田洸氏は、それらの製品を通じて実行されているワークアウトが、実に月間約1億5000万回に上るという。

そんなウェアラブルデバイスの最新モデルがWATCH GT 7 Proだ。ベゼルにはシリーズ初のナノテクセラミック、ケースには航空宇宙グレードのチタン合金、ディスプレイにはサファイアガラスを採用。耐久性と高級感を両立したデザインが特徴。ディスプレイの最大輝度は3,000nitsとなる。

「WATCH GT 7 Pro」54,780円（店頭予想価格）。いずれもフルオロエラストマーベルトで、カラーはイエロー、グリーン、ブラック。10月29日より発売

WATCH GT 7 Proのサイズと重さ

サイズ：約幅45.6×高さ45.6×厚み11.25mm

重さ：約55.5g（ベルト含まず）

GT 7シリーズでは、ベルトの先端を内側に収納できる新設計の「HUAWEI EasyCrossベルト」を採用。余ったベルトが衣服などに引っかかりにくく、運動時にもすっきりと装着できる。

スポーツでは、スキー・スノーボード機能が大幅にアップデート。世界59カ国、3,000以上のスキー場のフルカラーオフラインマップに対応し、ウォッチ上でリフト乗り場の位置や難易度別に色分けされたコースが確認できる。国内では、志賀高原や白馬など、400カ所以上のスキー場に対応。

さらに、ファーウェイデバイスで初めて、ウォッチ上でのターンの検出が可能となった。ターン頻度だけでなく、ターンの種類も測定。ターン中などに身体にかかる加速度をG（重力加速度）で数値化するG-Force（Gフォース）測定機能も追加された。滑走時の身体への負荷を数値で確認できるため、自分の滑りを分析する際の参考になる。

また、新たに屋内でのスキー・スノーボードモードを搭載。GPS信号が届かない屋内でも、ウォッチ本体に内蔵されたセンサーが動きや姿勢を捉える。前モデルからスタートした、ウィンタースポーツ向けアプリ「yukiyama」との連携機能も継続。アプリをウォッチにインストールすることで、一緒に滑っている仲間や家族の位置をリアルタイムで確認できる。

発表会には、スノーボードの木村葵来（きら）選手がゲストとして登場。2024年発売の「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」から同社のスマートウォッチを使用しているという木村選手は、GT 7 Proの新機能について語った。

「一番面白いと思ったのがG-Forceです。ジャンプで試したところ、2.59という数値が出ました。滑走1本ごとに数値化できるので、感覚だけでなく美しいターンが目指せます。ビッグエアでは25m以上ジャンプするのですが、そのアプローチスピードが時速80kmくらい出ていることを、HUAWEI WATCHを着けて初めて知りました」

WATCH GT 7 Proはゴルフ機能も進化。全世界17,000以上のコースマップに対応。三点間距離測定により、バンカーやウォーターハザードまでの距離を自由に測定できる。最上位モデルに搭載されていた高低差補正距離の表示にも対応し、直前に打ったショットの飛距離を確認できる機能も追加された。またサイクリング機能では、ルート計画や勾配確認、急カーブアラートなどの安全機能を拡充した。

アップデートされたゴルフ機能

健康管理機能では、新機能「からだステータス」を搭載。ウォッチを3日以上連続して装着することで、起床時の身体の回復状態を100点満点でスコア化。数値が低い日は安静に過ごすなど、1日の行動の判断に活用できる。毎日の健康状態を把握できる「ヘルスインサイト」も、新たにAI分析を搭載。改善のための具体的なアドバイスを、分かりやすく伝える。

ウォッチ側面のボタンに約30秒触れるだけで心電図測定ができるなど、健康管理機能を備えるWATCH GT 7 Pro。5ATM・IP69防水防塵に加え、水深40mまでのフリーダイビングにも対応。通常使用で約21日間というパワフルバッテリーも魅力だ。

WATCH GT 7 Proの主な機能

2サイズそれぞれ3色展開する「WATCH GT 7」

WATCH GT 7では、日常からスポーツまで幅広いシーンに合うデザインの46mmと41mmのモデルをそれぞれ3色展開。いずれもフルオロエラストマーベルトと、レザーベルトを用意する。ベルトはもちろん、新設計のHUAWEI EasyCrossベルトだ（レザーベルトを除く）。

「WATCH GT 7」46mm ブルー・ブラック（フルオロエラストマーベルト）41,580円、グレー（レザーベルト）44,880円（いずれも店頭予想価格）。10月29日より発売

「WATCH GT 7」41mm ブルー・ピンク（フルオロエラストマーベルト）41,580円、グレー（レザーベルト）44,880円（いずれも店頭予想価格）。ピンクはオンライン販売限定モデル。10月29日より発売

WATCH GT 7のサイズと重さ

サイズ：46mm約幅46×高さ46×厚み10.95mm/41mm約幅41.3×高さ41.3×厚み9.99mm

重さ：46mm 約51.3g/41mmブルー約36.5g、ピンク・グレー約37.5g（いずれもベルト含まず）

WATCH GT 7も、GT 7 Proと同様にスキー・スノーボードのターン分析やG-Force測定、「からだステータス」に対応。バッテリー駆動時間は、46mmモデルが通常使用で約21日間、41mmモデルが約14日間だ。

「HUAWEIヘルスケアアプリ」の文字盤ストアに新たに登場した「リラックマ文字盤」が利用できるので、リラックマたちのキャラクターを文字盤に表示できる。なお、これらの文字盤は既存の対応モデルでも楽しめる。

WATCH GT 7の主な機能

本間ゴルフとの最新コラボモデル「WATCH GT 6 Pro NEW」

本間ゴルフとコラボしたゴルフスマートウォッチの新モデル「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro NEW」では、ファーウェイ史上初めて、日本国内700カ所以上のゴルフコースに対応した「リアルタイムピン位置表示（LivePin）」を搭載。

文字盤画面の左側にフラッグが表示されているゴルフ場では、プレー当日のピン位置情報を自動で取得して表示するので、コースごとの細かな手動設定は不要。ウォッチ上でより精確なコースが確認できる。

グリーンのピン位置をリアルタイムで表示する

GPSを活用して、ボールの位置からピンまでの距離を把握でき、高低差を考慮した補正距離にも対応する。起伏のあるコースでも、ショットに必要な距離を判断する際の参考になる。

デザインをリニューアルした限定ギフトボックスには、ウォッチのほかにHONMAオリジナルのゴルフボールやマーカー、グリーンフォークを同梱する。

「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro NEW」62,480円（店頭予想価格）。10月29日より発売

HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro NEWのサイズと重さ

サイズ：約幅45.6×高さ45.6×厚み11.25mm

重さ：約54.7g（ベルト含まず）

60秒で最大9項目の健康指標をチェックできる「WATCH 6」

曲面サファイアガラスで、流線型のフォルムが美しい「HUAWEI WATCH 6」。ステンレススチールをケース素材に採用した46mmモデルのブラックと、アルミニウム合金を採用した42mmモデルのゴールドの2色を展開する。最大3,000nitsの輝度で、ベルトはGT 7シリーズ同様のEasyCrossベルトを採用。

WATCH 6のサイズと重さ

サイズ：ブラック 約幅46.4×高さ46.4×厚み10.9mm/ゴールド 約幅42.3×高さ42.3×厚み10.2mm

重さ：ブラック 約60g/ゴールド 約38g（いずれもベルト含まず）

WATCH 6には、スキー・スノーボード、ゴルフ、サイクリングなど、GT 7 Proの高度なワークアウトモードを全て搭載。新機能のからだステータスを含め、さらに先進的な健康管理機能を備える。それが圧力センサー、心電図センサー、PPG（光電式脈波）センサーが1つになった「HUAWEI X-TAP」センサーだ。側面に設置されたこのセンサーを約3秒間長押しすると「ヘルスグランス」が起動し、わずか60秒で最大9項目の健康指標をまとめて確認できる。

大きく進化したHUAWEI X-TAP。センサーに指先を当てることで手軽に健康管理ができる

新機能の「安全チェック」では、離れた場所の家族や友だちに、自分の現在地や身体の状態を共有できる。深夜の外出時や屋外でのジョギングなどの時にも、自分の行動を見守ってもらえるのが安心。また、eSIM対応で、ウォッチ単体で通話やメッセージ確認も可能。

WATCH 6の主な機能

ノイキャンの「FreeBuds Neo」とイヤーカフ型の「FreeClip 2 S」

オーディオ製品では、世界最高水準のノイズキャンセリング性能を備えた「FreeBuds Neo」が登場。登壇した、ファーウェイデバイス日本・プロダクトマネージャーの橋野翼氏は、「若い世代にとってイヤホンは音を聞く道具ではなく、自分らしさを表現するアイテムになっている」と言い、「新しい世代に新しい躍動を」という思いから生まれた、新たなNEOシリーズを紹介した。

宇宙船から着想を得たデザインが特徴で、イヤホン本体は片耳約4.8g。10,000件以上の耳のサンプルデータを分析して設計した形状により、耳への圧力を分散し、快適な装着感を目指した。

「HUAWEI FreeBuds Neo」17,380円（店頭予想価格）。カラーはブラック、ホワイト、シルバー。10月21日より発売

HUAWEI FreeBuds Neoのサイズと重さ

ケースサイズ：幅68.35×高さ41.22×厚み25.58mm

イヤホンサイズ：幅21.56×高さ23.2×厚み24.56mm

重さ：ケース約31.4g、イヤホン約4.8g

コンパクトなイヤホンながら、ダブルタップ、スワイプ、長押しなどのタッチ操作に対応。全周波数帯で平均30dBのノイズ低減を実現した。

HUAWEI FreeBuds Neoの主な特徴

10月16日から発売しているモデルとして「HUAWEI FreeClip 2 S」についても紹介。充電ケースがまるで上質なジュエリーボックスのようで、内部空間を従来機（FreeClip 2）よりも20％拡大。イヤホン本体にClip専用アクセサリーを着けたまま収納できるようになった。

「HUAWEI FreeClip 2 S」32,780円（店頭予想価格）。カラーはパールシルバー、ディープシーブルー。10月16日より発売中

左右自動識別でスムーズに装着が可能。デュアル振動板ドライバーを搭載し、音質にもこだわりを感じさせる。ゲストとして世界で活躍するギタリストのMIYAVI氏が登場。FreeClip 2 Sの使用感について語った。

「ファッション性の高いデザインで、よく身に付けるシルバーアクセとの相性もいいので、パールシルバーのFreeClip 2 Sを気に入って使っています。イヤーカフ型のイヤホンは正直、音が遠いと思っていたのですが、意外と音の距離感が近くて立体的。しかもイヤホンを着けていることを忘れるくらい軽いので、着け心地の良さも気に入っています」

HUAWEI FreeClip 2 Sの主な特徴

最後にファーウェイデバイス日本・韓国リージョン プレジデントのハ・レイ氏が登場。10月23日に秋葉原（小川町・淡路町）に日本初の「HUAWEI公式サービスセンター」をグランドオープンし、アフターサービス拠点を設けると共に、ユーザーサポート体制を強化することを語った。

写真は左からスノーボードの木村葵来選手、ファーウェイデバイス日本・韓国リージョン プレジデントのハ・レイ氏、ギタリスト・俳優・モデルのMIYAVI氏、本間ゴルフ 副社長 由良彰信氏