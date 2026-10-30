ファーウェイ・ジャパンは10月29日、スマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」と「HUAWEI WATCH GT 7」を発売した。

上位モデルのGT 7 Proではゴルフ機能を強化し、両モデルではスキー・スノーボード機能を進化させたほか、身体の回復状態をスコアで示す新機能「からだステータス」を搭載した。価格は、GT 7 Proが54,780円、GT 7が41,580円から。

HUAWEI WATCH GT 7シリーズ

GT 7 Proのカラーはイエロー、グリーン、ブラックの3色。GT 7は46mmと41mmの2サイズ展開で、46mmはブルーとブラック（フルオロエラストマーベルト）が各41,580円、グレー（レザーベルト）が44,880円。

41mmはピンクとブルー（フルオロエラストマーベルト）が各41,580円、グレー（レザーベルト）が44,880円。41mmのピンクはオンライン販売限定。

GT 7 Proは、日本国内99％以上、世界17,000以上のゴルフ場マップに対応する。新たに、高低差を考慮して実際に打つべき距離の目安を示す「高低差補正距離」の表示に対応したほか、実際のピン位置に合わせてウォッチ上で位置を手動調整できる機能を追加した。

グリーンの形状や傾斜を確認できるグリーンビューは、プレーヤーの立ち位置に合わせて自動回転するようになった。事前にスマートフォンからマップをダウンロードしておけば、プレー中にスマートフォンを持ち歩く必要はないとしている。GT 7も日本国内2,200以上のゴルフ場マップに対応する。

GT 7 Proは高低差補正距離の表示やピン位置の手動調整など、ゴルフ向け機能を強化

スキー・スノーボード機能では、両モデルとも世界59カ国、3,000以上のスキー場マップに対応し、事前にダウンロードすることで、コース名や難易度、リフト乗り場などをウォッチ上で確認できる。ターンの種類や回数、最高速度、平均勾配などに加え、ターン中に身体にかかる力を示す「G-Force」を新たに記録できるようになった。

また屋内スキー・スノーボードモードの運動計測にも対応したほか、スキー・スノーボード向けアプリ「yukiyama」との連携により、ゲレンデで仲間の位置や施設情報を確認できる。ただし、ウォッチのスキー・スノーボードモニタリングモードとyukiyamaアプリは同時に使用できない。サイクリングでは、登り坂や急カーブを事前に知らせる機能も加わった。

新機能の「からだステータス」は、ウォッチを約3日以上続けて装着すると、睡眠や心拍数、心拍変動（HRV）、ストレスレベルなどを分析し、身体の回復状態を100点満点のスコアで表示するもの。毎朝のコンディションを確認し、運動強度の調整や休息のタイミングを考える際の参考にできるという。測定結果は参考情報で、医療目的では使用できない。

心臓の健康管理機能として、両モデルとも光学式センサーによる心拍数の継続的なモニタリングと、心拍数の異常を知らせるアラート機能に対応する。

GT 7 Proでは、日本でプログラム医療機器として承認された心電図アプリケーションを利用でき、ウォッチ側面のボタンに約30秒間触れると心電図を測定できる。測定データはPDF形式で出力することも可能。同アプリは18歳以上の成人を対象に心房細動の兆候の検出を補助するもので、医師による診断に代わるものではないとしている。

GT 7 Proは、航空宇宙グレードのチタン合金ケース、ナノテクセラミックベゼル、サファイアガラスディスプレイを採用。5ATM・IP69の防水防塵性能を備え、水深40mまでのフリーダイビングにも対応する。GT 7 Proの全カラーと、GT 7のグレー（レザーベルト）を除く全モデルには、ベルトの端を内側に格納できる新設計の「HUAWEI EasyCrossベルト」を採用した。両モデルともBluetooth通話に対応する。バッテリー持続時間は、GT 7 ProとGT 7の46mmモデルが通常使用で約21日間、GT 7の41mmモデルが約14日間。

同日には、本間ゴルフとのコラボレーションモデル「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro NEW」も発売した。日本国内700以上のゴルフコースに対応し、プレー当日のピン位置を自動取得してウォッチ上に表示する「リアルタイムピン位置表示（LivePin）」機能を新たに搭載した。

ブラックとゴールドを基調としたデザインで、HONMAオリジナルのゴルフグッズを同梱した限定ギフトボックスで提供される。価格は62,480円。

本間ゴルフとのコラボモデル「HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro NEW」

また、10月21日から2027年1月31日まで、手持ちのHUAWEIスマートウォッチを下取りに出すと、GT 7シリーズを市場想定価格から30％オフで購入できるキャンペーンを実施している。

下取り後に発行される割引クーポンを使い、HUAWEI公式ストアで購入する仕組み。日本国内で購入した対象製品が下取りの対象で、HUAWEI Bandシリーズは対象外となる。