シャオミ・ジャパンが、スマートウォッチやスマートバンド3製品を発表した。いずれも数千円で購入できるなど、価格の安さを売りにする。

「REDMI Watch 6 Lite」は、1.96インチ有機EL（AMOLED）ディスプレイを採用するスマートウォッチ。最長18日間のロングバッテリーに対応しながら、重さを27.8g (ストラップ除く)に抑えた。24時間の健康管理機能は、心拍数・血中酸素レベル・ストレスに対応する。

予想実売価格は7,980円で、9月9日までの期間限定で1,000円引きの6,980円で販売する。

REDMI Watch 6 Lite

「REDMI Watch 6 Active」は、1.85インチの有機EL（AMOLED）ディスプレイを搭載するスマートウォッチ。本体の厚さはわずか9.9mmで、フラットエッジデザインに変更して高級感を高めた。470mAhのバッテリーを内蔵し、ライトユースで最長18日間、通常使用でも最長12日間の連続駆動が可能。ヘルスケア機能は、終日心拍数、血中酸素レベル（SpO2）、ストレスレベルの正確なトラッキングに対応する。予想実売価格は5,580円。

REDMI Watch 6 Active

「Xiaomi Smart Band 11 Active」は、スリムボディながら1.47インチの大型ディスプレイを搭載したスマートバンド。300mAhの大容量バッテリーを搭載し、ライトユースで最長21日間、通常使用でも約8日間の連続駆動が可能。ストレスチェックをはじめ、心拍数・血中酸素レベル・睡眠・女性の健康管理までチェックできる。予想実売価格は3,980円。