スマホの画面保護といえば、ガラスフィルムや保護フィルムを貼るのが定番です。ただ、位置がズレたり、気泡やホコリが入ったりして、貼り付け作業が苦手という人も少なくありません。

そこで気になったのが、セリアで見つけた「ガラス用液体フィルム」。パッケージには「塗るだけ全面保護」と大きく書かれており、価格は110円です。手軽さは魅力ですが、スマホ画面を本当に守れるのでしょうか。

110円で買える「塗る」タイプの液体フィルム

今回試したのは、セリアで購入した山田化学の「ガラス用液体フィルム」です。

商品名: ガラスコーティング液

パッケージ表記: ガラス用液体フィルム

購入先: セリア

メーカー: 山田化学

価格: 110円

内容量: 1ml

使用目安: スマートフォンの画面2〜3面分

持続期間の目安: 約3〜6カ月（使用状況により変わる）

本体サイズ: 約直径10×51mm

主な材質: ナノ粒子酸化チタン（TiO2）、シリカナノ粒子（SiO2）、容器はガラス

原産国: 中国

JANコード: 4965534177603

パッケージには「ガラス用液体フィルム」「硬度3H」「塗るだけ全面保護」といった表示があります。イラストを見る限り、スマートフォンの画面だけでなく、スマートウォッチやメガネにも使えることをうたっています。

一般的な保護フィルムと違い、画面にシートを貼るのではなく、液体を塗ってコーティングするタイプです。位置合わせが不要で、端が浮いたり、気泡が入ったりしないのは大きなメリット。特に、保護フィルム貼りが苦手な人にとっては、かなり気軽に試せるアイテムです。

作業はシンプル。ただし、開封後は使い切り

使い方は、付属のマイクロファイバーシートで画面をきれいに拭き、液体を5〜8滴ほど垂らして薄く塗り広げ、しばらく置いて乾燥させてから拭き上げるという流れです。作業そのものは難しくありませんが、スマホの画面に直接液体を垂らすため、最初は少し緊張しました。110円の製品とはいえ、相手は110円では買えないスマホです。

施工前に画面のホコリや皮脂汚れをしっかり拭き取っておきます

ポイントは、液体をたっぷり塗るのではなく、画面全体に薄く広げること。ムラが出ないように、端まで丁寧に伸ばす必要があります。貼るフィルムのように失敗して剥がすという感覚ではないので、作業前に画面の汚れやホコリをしっかり落としておきたいところです。

また、開封後は保管することができない点も要注意。内容量は1mlで、使用目安はスマートフォンの画面2〜3面分。スマホ1台だけに使うと液が余る可能性があるため、スマートウォッチやサブ端末、家族のスマホなど、まとめて施工するものを先に決めておくと無駄が少なそうです。

なお、施工後はすぐに水に濡らさず、24時間ほど水分との接触を避ける必要があります。メガネやスマートウォッチに使う場合も、施工直後に水洗いしたり、雨や汗で濡らしたりしないよう注意したいところです。

見た目の変化は小さい。それが利点でもあり物足りなさでもある

ガラスフィルムを貼ると、どうしても画面の縁に段差ができたり、ケースとの相性で端が浮いたりすることがあります。その点、液体コーティングは見た目の変化がほとんどありません。画面に段差が出ることもなく、発色や明るさ、タッチ感にも違和感は出ませんでした。ケースとの干渉も起きにくいのは利点です。

実際に塗ってみると、表面の指通りが少しなめらかになり、皮脂汚れが付いても軽く拭くだけで落としやすくなった印象です。一方で、見た目の変化は小さく、塗った直後に劇的な違いが出るタイプではありません。「本当に何か塗ったっけ？」と一瞬疑いたくなるほどです。

そして、「保護している感」が見た目ではわかりにくいのも正直なところです。フィルムを貼ったときのような安心感を期待すると、少し物足りなく感じるかもしれません。つまりこの製品は「貼った感のない保護」を求める人には向いていますが、「厚みのあるガラスフィルムでしっかり守りたい」という人には不向きです。

フィルムを貼りにくい曲面にも塗れる

保護フィルムは平らな面を前提にしているため、スマートウォッチの丸い文字盤や、メガネのレンズのような曲面にはうまく貼れない場合があります（一部の3D形状の製品を除く）。その点、液体タイプはこうした形状にもなじみます。パッケージでも「スマートウォッチやメガネにも！」とうたわれており、フィルムでは手が届きにくい部分の指紋・くすみ対策と割り切れば、活躍の場は意外と広がります。

ただし、あくまで「ガラス用」の製品です。スマホ以外にも使いたくなりますが、パッケージ上はガラス専用。メガネやスマートウォッチなどに使う場合も、ガラス面に限定して使うのが無難です。

「全面保護」は過信禁物 - 衝撃や深い傷までは防げない

気になるのは、パッケージの「塗るだけ全面保護」という表現です。たしかに液体なので、画面全体に塗り広げられるという意味では「全面」に施工できます。ただし、これを「落としても割れない」「傷がつかない」と受け取るのは危険です。

本製品の硬度表示は3Hです。これは表面の傷つきにくさを示す引っかき硬度の指標であり、落下時の衝撃吸収や画面割れの防止を保証するものではありません。スマホ用のガラスフィルムには9Hをうたう製品も多く、数字のうえでは見劣りします。付属の説明書にも、衝撃や傷などを完全に保護するものではない旨が記載されています。3Hは、日常的な軽い擦れへの対策としては期待できるものの、鍵や砂粒、金属などとの接触まで防げるものとは考えないほうがよさそうです。

実際に画面が割れにくくなっているかどうかも確かめたいところですが、割れたら元も子もないので落下試験はしていません。スマホを犠牲にするほどの覚悟はありませんでした。あくまで普段使いの軽い汚れや擦れを少し抑えるためのもの、と考えるのがよさそうです。

正直なところ、塗ったからといって指紋が劇的に付きにくくなるわけではなく、普段どおり指紋は残ります。画面を守ってくれているという手応えも、見た目にも操作感にもほとんど感じられませんでした。また、液体コーティングは一度塗ると剥がせず、フィルムのように貼り替えができない点も、フィルムとの大きな違いです。表面がなめらかになるぶん、人によっては手から滑りやすく感じるかもしれません。施工直後は、いつもより慎重に扱うくらいがよさそうです。

実際に使ってみても、安さや手軽さは魅力ですが、保護力については過度に期待しないほうがよいと感じました。特に高価なスマホを裸で使う場合、このコーティングだけを唯一の保護手段にするのは不安があります。落下対策まで考えるなら、ケースやガラスフィルムとの併用を考えたほうが安心です。

まとめ: フィルム代わりというより、軽めの汚れ対策に

今回の「ガラス用液体フィルム」は、画面に段差を出さず、見た目や操作感を大きく変えずに使える110円の簡易コーティング剤です。貼るタイプの保護フィルムが苦手な人でも試しやすく、指滑りや汚れの拭き取りやすさを少し改善したい用途には向いています。

ただし、硬度は3Hで、説明書きにも衝撃や傷などを完全に保護するものではない旨が記載されています。開封後は保管できず、施工後24時間は水分との接触を避ける必要もあります。本格的な保護を求めるならガラスフィルムやケースとの併用が安心ですが、スマートウォッチやメガネなどフィルムを貼りにくいガラス面に使う「ちょい足し」用途なら、110円で試す価値はありそうです。