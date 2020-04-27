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「スマートファクトリー」のニュースまとめ

センサを工場の設備や工作機械に搭載させ、そのデータを元に生産性向上や品質向上を図ることを可能とする「スマートファクトリー」に向けた各社の取り組みの最新情報についてお届けします。

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2020年04月27日(月)

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マクニカ、スマートファクトリーソリューション提供

情報システム 2020/04/27 15:55

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マクニカ、次世代スマートファクトリを実現する新ソリューションを発表

ものづくり 2020/04/27 15:32

2020年03月13日(金)

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工場へのサイバー攻撃の頻度はどの程度か？ - 240日間の実証実験結果が公表

ものづくり 2020/03/13 14:17

2020年01月30日(木)

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パナソニック、IoT機器/産業機器向け多機能セキュアICを開発

半導体デバイス 2020/01/30 15:11

2019年12月18日(水)

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AI研究者が見た半導体産業 - キオクシアが挑んだメモリ製造へのAI活用

半導体デバイス 2019/12/18 07:32

2019年08月29日(木)

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エッジAIの普及浸透を加速、EDGEMATRIXがNTTドコモや清水建設などと協業

ものづくり 2019/08/29 17:42

2019年01月22日(火)

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人工知能が拓く産業機器の新たな可能性 - ルネサスがe-AIを本格攻勢

産業機器/ロボット 2019/01/22 09:27

2019年01月03日(木)

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ISSM2018 - 半導体製造現場で注目を集めるAI活用 第1回 AI活用でスマートな半導体工場を実現

半導体デバイス 2019/01/03 09:57

2018年11月25日(日)

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ルネサス、スマートファクトリ機器向け開発キットを発表

産業機器/ロボット 2018/11/25 08:50

2018年10月25日(木)

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大塚製薬工場、SCADA導入に向けたテストを開始 - リンクスが構築を支援

ものづくり 2018/10/25 07:08

2018年07月19日(木)

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力触覚伝達技術で遠隔ロボット操作の容易化を目指す大成建設

ものづくり 2018/07/19 09:00

2018年02月01日(木)

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尖ったデバイスでスマートファクトリを実現-ルネサスのe-AIで変わる工場

半導体デバイス 2018/02/01 10:25

2017年11月30日(木)

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製造装置に後付けできるAIによる異常検知ソリューション - ルネサスが開発

産業機器/ロボット 2017/11/30 07:00

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ものづくり 2020/04/27 15:32

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さまざまな産業用機器の電源を小型化する方法

産業機器/ロボット 2020/04/16 07:00

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ローカル5G活用の新デジタルサービス開発に向けて実験局を開設

情報システム 2020/03/31 17:24

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日本主導で世界の製造業をリバランスする――「セキュア生産」の可能性

ものづくり PR 2020/03/31 09:00

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富士通、自社拠点で商用ローカル5Gを運用開始

情報システム 2020/03/30 07:02

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JFEスチールとKDDIが4月から東日本製鉄所に5Gを導入

情報システム 2020/03/17 13:24

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NEC、スマートファクトリーに量子コンピュータの適用技術を導入

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