人手不足や熟練技術者の減少が進む製造業では、限られた人員で生産性を高めることが求められている。そこで重要になるのが、設備を実際に作る前にデジタル空間で動きを検証し、導入時の手戻りや調整を減らす「製造シミュレーション」だ。

1999年にフィンランドで創業したビジュアル・コンポネンツは、こうしたシミュレーションを一部の大手企業や専門家だけのものではなく、中小企業にも身近なものにすることを目指してきた。2025年には日本法人を設立し、日本市場での展開を本格化させている。なぜ今、日本に力を入れるのか。日本の製造業をどう支えていくのか。同社のカントリーマネージャーの中村正明氏と、セールスマネージャーの岩本和也氏に話を聞いた。

(左) ビジュアル・コンポネンツ・ジャパン カントリーマネージャー 中村正明氏

(右) ビジュアル・コンポネンツ・ジャパン セールスマネージャー OLP 岩本和也氏

人手不足が進む製造業、設備を作る前の検証が重要に

――まず、現在の製造業を取り巻く課題をどう見ていますか。

中村氏 ：人手不足や熟練技術者の減少は、日本だけでなく世界共通の課題です。しかも、多品種生産への対応などで工程は複雑になる一方、限られた人員でより多くの業務を担わなければならなくなっています。これまでと同じやり方では対応が難しくなっていると感じます。

岩本氏 ：人手不足への対策といえば、以前は装置の導入が中心でした。ただ、近年はハードウェアだけで対応するのが難しくなり、ソフトウェアも組み合わせて自動化や省力化を進める段階に入ってきています。

――ソフトウェアを取り入れることで、設備の導入や立ち上げの進め方はどう変わるのでしょうか。

岩本氏 ：大きな違いは「作ってから考えるか、作る前に考えるか」です。設備を組んでから配置やロボットの動作などの問題に気付けば、修正に手間がかかります。人が通るスペースが足りなかったり、制御の指令どおりに機械が動かなかったりすることもあるでしょう。そうした問題を3Dシミュレーションで先に確認できれば、手戻りや費用を減らし、設備の立ち上げにかかる時間も短くできます。

中村氏 ：事前検証には、関係者の認識をそろえるという意味もあります。2D図面だけでは、新しい生産ラインがどのように動くのかが伝わりにくいのです。そこでデジタルを活用し、3Dで設備の動きや生産能力を見せることができれば、社内での投資判断はもちろん、SIerや機械商社がお客様へ提案する際にも役立ちます。

中小企業にも使いやすいソフトウェアを――創業理念と日本進出の背景

――ビジュアル・コンポネンツは、どのような思いから生まれた会社なのでしょうか。

中村氏 ：当社は1999年、3人の開発者によってフィンランドで設立されました。創業時から大切にしていたのは、シミュレーションを一部の大手企業や専門家だけのものにせず、中小企業でも使いやすくすることです。当時のソフトウェアは操作に専門知識が求められ、中小企業にはそうしたソフトウェアを扱える担当者がいない場合もありました。だからこそ、使用頻度が高くなくても扱いやすく、専門知識がなくても無理なく使い続けられるソフトウェアを作りたいと考えたのです。大手企業で求められる高度なシミュレーションに対応しながら、中小企業でも導入・活用しやすい。その両立を目指してきたことが、当社の大きな特徴です。

もともとは生産ラインのシミュレーションが中心でしたが、自動化の進展とともに、ロボットの動きを事前に設定する技術も必要になりました。そこで、2022年にフィンランドのDelfoi社からロボット事業部門を買収し、対応領域を拡大しました。

また、ユーザーが当社の用途に合わせて機能を追加できるよう、プラットフォームをオープンにしていることもビジュアル・コンポネンツの特徴です。

ビジュアル・コンポネンツ・ジャパン カントリーマネージャー 中村正明氏

――フィンランドと日本の製造業には、共通点や違いがありますか。

中村氏 ：品質や技術力を重視し、物事を丁寧に進める姿勢には、フィンランドと日本の製造業に共通する部分があると感じています。

岩本氏 ：一方、ヨーロッパでは役割分担が比較的明確で、一人の技術者が担当する業務の範囲も限られていますが、日本では一人の技術者が幅広い業務を担う傾向があり、特に中小企業ほどその傾向が強いと感じます。

――2025年に日本法人を設立した背景と、日本市場に感じている可能性を教えてください。

中村氏 ：日本法人を設立するまで、日本では20年近く販売パートナーを通じて事業を展開してきました。

これまでは自動車関連の大手企業などでの採用が多かったのですが、最近は中小企業からの関心も高まっています。そこで、これまで販売パートナーを通じて築いてきた事業基盤を生かしながら、従来は十分な接点を持つことが難しかった業種や企業にも、メーカーとして直接働きかけるとともに、日本のお客様が抱える課題やニーズを直接把握したいと考え、日本法人を設立しました。そうしたお客様の声を本社に伝えていくことも、日本に拠点を置く大きな意味だと考えています。

日本市場には、大きな可能性があると感じています。日本ではシミュレーションソフトウェアをまだ活用していない中小企業が多く、そうした企業にも、当社が創業以来大切にしてきた使いやすさを伝えていきたいですね。

製造現場の事前検証からお客様への提案まで、広がる活用シーン

――では、ビジュアル・コンポネンツの製品は、具体的にどのような場面で活用できるのでしょうか。

中村氏 ：大きく二つの領域があります。一つは「製造シミュレーション」です。工場や生産ラインなどをデジタル上で再現し、設備や人の動き、生産能力を検証できます。もう一つが「ロボットオフラインティーチング(OLP)」です。溶接や塗装などのロボットの動作プログラムを、実機を長時間停止させることなく、仮想環境上で作成・検証できます。

岩本氏 ：製造現場では、SIerや機械商社にティーチングを依頼しようとしても、溶接の知識を持つベテランのティーチング人材が不足しているため、2カ月ほど待つことがあると聞きます。その間、導入した設備を動かせないケースもあります。OLPなら、実機を前にして行っていたティーチング作業の一部を、デジタルを活用して事前に進められます。

当社製品は、レイアウトの検討から製造シミュレーション、ロボットのティーチングまで一つのプラットフォーム上で扱えます。操作のわかりやすさも重視しており、3Dモデルをドラッグ＆ドロップで配置できるのが特徴です。日本のお客様からは、「従来使用していたソフトウェアは操作が難しく、十分に活用できなかった」という声を聞くことがあります。一方、当社製品については、「直感的で使いやすい」とご評価いただくことが多いですね。

ビジュアル・コンポネンツ・ジャパン セールスマネージャー OLP 岩本和也氏

――その使いやすさは、実際の業務でどのように役立っているのでしょうか。

岩本氏 ：例えばSIerや機械商社では、案件の初期段階から技術者が詳細な提案資料を作るのは負担になることがあります。そこで、初期段階では営業担当者が動きのある簡単な3Dイメージを作り、提案先のお客様と方向性を確認します。本格的な検討に進む段階で技術者も加わり、具体的な内容を詰めていきます。そうすることで、限られた技術者の時間を、本格的な検討が必要な案件に充てられます。

中村氏 ：当社のソフトウェアには、製造ラインのシミュレーションに使用できる、さまざまなメーカーのロボットやコンベヤーなど、約4,200点の3Dモデルがあらかじめ用意されています。一からモデルを作る手間を省けるうえ、完成イメージを視覚的に示すことができるため、自動化を初めて検討する提案先のお客様にもわかりやすく伝えられます。

――実際には、どのような企業で活用され、どのような効果につながっているのでしょうか。

中村氏 ：当社のソフトウェアは、製造業をはじめ、SIerや機械商社など、さまざまな企業で活用されています。用途も、生産ラインや工場内物流の事前検証、設備提案、ロボットのティーチングなど多岐にわたります。具体的な事例をご紹介しましょう。

まず、ヤマザキマザックの英国拠点の事例です。同社ではもともと、加工機や搬送装置、保管設備などを組み合わせた生産システムをお客様に提案する際、2D図面を使用していました。しかし、それだけではシステム全体の動きを伝えにくく、提案資料の作成にも時間がかかっていたのです。そこで、当社のソフトウェアを活用してシステムを3Dで可視化した結果、提案作成にかかる時間を従来の約4日から約30分に短縮するとともに、お客様の理解促進にもつながりました。

岩本氏 ：フィンランドで農業機械などのキャビンを製造するMSK Finlandでは、当社のソフトウェアを導入し、工場内物流の流れをシミュレーションで検証しました。さらに、ロボットのティーチングにかかる時間も従来の約半分に短縮しています。また、日本国内のある企業でも、新たな装置へのロボット導入を増やしていくにあたり、特定のメーカーに縛られず、用途に応じて柔軟にロボットを選定したいというニーズがあり、当社製品を採用いただきました。

シミュレーションをもっと身近なものに

――今後、日本の製造業に対して、どのような役割を果たしていきたいですか。

中村氏 ：日本の製造業が、自動化の検討から設備の立ち上げまでをより円滑に進められるよう支えていきたいと考えています。具体的には、設備の動きを可視化して社内での意思決定を後押ししたり、OLPでロボットのティーチングを事前に行えるようにしたりすることです。こうした活用が企業規模を問わず広がり、シミュレーションソフトウェアがより身近なものになればと思います。

岩本氏 ：「何から始めればいいのかわからない」という企業も多いと思います。いきなり大きな取り組みを始めるのではなく、まずは自社の課題に合った小規模な取り組みから始めていただきたいです。当社では3週間程度の無償トライアルを設けており、技術者によるオンラインの基本操作講習も行っています。自社に合った活用方法を一緒に考えるところから、しっかりとサポートしていきます。

また、当社のソフトウェアは熟練者の仕事をすべて置き換えるものではありません。ロボットの動きを事前に設定しても、実機での動作確認や最終的な微調整など、人の手が必要な場面は必ず残ります。技術者のみなさまが長年培ってきた技術や経験をデジタルと結び付け、ものづくりに役立てていただきたいと考えています。

[PR]提供：ビジュアル・コンポネンツ・ジャパン