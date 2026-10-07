ジザイエは10月7日、LTE搭載クラウドカメラサービス「JizaiEyes」の新型モデル「JizaiEyes P2」を2026年9月から提供開始したと発表した。防塵・防水・耐環境性能を強化したほか、新型ファームウェアを搭載。映像理解AIによるリスク検知にも対応した。

防塵・防水性能を強化、新型ファームウェアも搭載

JizaiEyes P2は、防塵・防水性能を強化し、屋外の粉塵や降雨環境での常設運用に対応する。保護等級はIP65相当で、動作温度はマイナス10度からプラス50度。耐衝撃性も備え、屋外や粉塵の多い現場での利用を想定している。

JizaiEyes P2

また、新設計のファームウェアを搭載。通信状況の変化に応じて映像配信の安定性向上を図るほか、AI機能を含む今後の機能拡張にも対応可能な設計だという。

自然言語によるAI映像検知に対応

映像理解AI機能では、「車両の近くに人がいる」といった検知したい状況を自然言語で入力して設定できる「カスタム検知」に対応する。人数カウント、ヘルメット未着用検知、侵入検知の各モデルも標準搭載し、検知時にはリアルタイムで通知する。

LTE通信を内蔵しているため、有線LANやWi-Fi環境の構築が難しい現場でも、電源を確保すれば設置できる。加えて、独自の映像圧縮技術により、不安定な通信環境でも低遅延と高画質の両立を図る。撮影した映像はクラウドに集約され、PCやスマートフォンから複数現場の映像を一元的に確認できるほか、統合ビューイングプラットフォーム「JIZAIPAD」との連携にも対応する。