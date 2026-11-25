日立製作所は11月25日、鉄道信号システムの試験機能を集約・強化する新試験棟を、水戸事業所(茨城県ひたちなか市)に建設すると発表した。自動搬送や試験結果取得の自動化によって、鉄道信号システムの出荷前試験能力を従来の2倍に増強する。2026年11月に着工し、2028年3月の竣工を予定している。

自動搬送と試験結果取得の自動化で能力2倍

新試験棟は地上2階建て、延床面積は約6000平方メートル。投資額は明らかにしていないが、日立によると国内の鉄道事業において過去10年間で最大の設備投資になるという。11月24日には起工式を実施した。

水戸事業所は1940年に設立され、車両に搭載する電気品や鉄道信号システム、運行管理・旅客案内システムなどを製造する国内主要拠点の1つ。鉄道業界では安定輸送に加え、人手不足や設備老朽化への対応、デジタル化・自動化への需要が高まっており、同社も信号・制御を含む鉄道デジタルソリューション事業への投資を進めている。

新試験棟では、製造現場から完成した製品を試験ラインまで自動搬送できるようにし、製造から試験までの動線を効率化する。これまで手作業が中心だった試験結果の取得も自動化し、試験業務を高速化するとともに、転記や記録時のミスを防ぐ。

顧客立ち会いによる工場受入試験は、現地参加だけでなくリモートにも対応する。加えて、これまで水戸事業所内の複数の建屋へ分散していた地上信号設備の試験機能を新棟へ集約する。

これにより、事業所内で製品を移動・輸送する負担を減らすだけでなく、複数の製品やシステムを組み合わせて行う試験への対応力も高める。増加する鉄道信号システムの受注に対応し、製品提供までの効率向上につなげる。

再生可能エネルギー活用でネットゼロエネルギー目指す

新試験棟では試験能力だけでなく、建物そのもののレジリエンスと環境性能も高める。災害や天候に強い構造を採用して建物の強靱化・長寿命化を図るほか、太陽光発電と地熱などの再生可能エネルギーを活用し、ネットゼロエネルギーの達成を目指す。

新たにショールームも設置する。鉄道信号技術を展示するほか、プレゼンテーションエリアを設け、顧客とのコミュニケーションや新しいソリューションの協創につなげる。

日立は鉄道デジタルソリューション事業を成長領域の一つとして強化しており、社会インフラをAIで革新するソリューション群「HMAX by Hitachi」も2024年に鉄道事業から生まれた。2026年2月には鉄道信号技術の開発拠点となるカナダ・トロント新本社への投資も発表している。

同社は今回の水戸事業所への設備投資を通じて鉄道信号システムの試験・提供体制を強化し、安定した鉄道輸送や鉄道事業のデジタル化に対応する。