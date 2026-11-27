スズキとエリーパワーは11月26日、共同で進めるリチウムイオン電池の開発・量産計画が、経済安全保障推進法に基づく供給確保計画として経済産業省の認定を受けたと発表した。

電気自動車（EV）にも活用できるリン酸鉄リチウムイオン（LFP）電池を開発し、2029年10月に静岡県湖西市で生産を開始する予定。事業に必要な資金は約447億円で、国からの最大助成額は約187億円となる。

定置用と車載用で共用できるLFP電池を開発

両社が開発するのは、住宅や工場などで使用する定置用と車載用の双方に対応する蓄電池だ。エリーパワーが持つLFP電池の技術と、スズキが培ってきた小型車の開発・生産技術を組み合わせる。

LFP電池は、正極活物質にリン酸鉄リチウムを使用する電池だ。ニッケルやコバルトといったレアメタルを正極活物質に使用しないため、これらの資源の供給リスクや価格変動の影響を抑えられるというメリットがある。

両社は安全性を確保しつつ、定置用電池に求められる長寿命と、車載用電池に求められる高いエネルギー密度の両立を目指す。

国内の製造拠点では年間0.48GWhの生産能力を見込む。2030年度以降、住宅用、業務・産業用、車載用の各分野での順次採用を目標とする。

EVで使用した電池を定置用に再利用

今回の開発では、車載用としての役割を終えた電池を定置用に転用する「リパーパス」も設計段階から考慮する。

電池を複数の用途で長期にわたって活用することで、資源の有効利用に加え、将来的なEVの保有コスト低減につなげる狙いがある。

スズキは2012年にエリーパワーに出資し、2023年11月には追加出資と業務提携契約を締結していた。両社は今回の計画を通じて、蓄電池の国内製造基盤を確立し、サプライチェーンの強靱化を進める。