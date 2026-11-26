東芝、みずほ東芝リース、みずほリース、naturenix、SBS東芝ロジスティクスの5社は11月25日、東芝のリチウムイオン二次電池「SCiB」を搭載したフォークリフトの急速充電運用に関する実証実験を開始したと発表した。東芝の柏崎工場(新潟県柏崎市)で同24日から実施しており、約2時間ごとの休憩時間に約10分間充電するだけで、電池交換をせず1日の作業を継続できるかを検証する。

休憩中の10分充電で電池交換を不要に

実証では、SCiBセルを組み込んだnaturenix製の電池パックと専用急速充電器をフォークリフトへ搭載する。naturenixは電池パックと充電器の設計・製造に加え、稼働データの取得・解析を担当する。

実験車両はみずほ東芝リースが提供し、SBS東芝ロジスティクスなどが実際の物流作業で運用。研究設備内だけでなく、製造・物流現場の実運用環境でSCiBの急速充電性能や長寿命性能を評価する。

物流拠点や冷凍倉庫、自動車工場などでは、フォークリフトを長時間、高稼働率で運用するニーズが高まっている。一方、従来の鉛蓄電池や一般的なリチウムイオン電池では、長時間稼働させるために予備電池や予備車両を用意し、途中で電池を交換するケースがあり、設備投資に加え、交換作業の運用負荷も課題となっている。

今回の実証では、SCiBの急速充電性能を利用し、約2時間ごとの休憩中に約10分間充電する運用を試す。電池交換なしで1日の作業を続けられれば、予備電池や予備車両の削減に加え、電池交換作業に伴う負荷も軽減できる。

フォークリフトでの稼働イメージ

実証中は充放電データとフォークリフトの稼働データも取得。実際の利用環境における電池の状態や劣化傾向を分析し、SCiBの長寿命性能も検証する。

フォークリフト向け「Battery as a Service」も検討

5社は今回の取り組みを電池性能の検証だけで終わらせず、フォークリフト向け蓄電池利用サービスの事業化も検討していく。

みずほ東芝リースとみずほリースは、フォークリフトのリース・運用に関する知見を生かして車両提供と運用面の検証を担当。実証結果を踏まえ、電池の利用状況やライフサイクルまで考慮したBaaS(Battery as a Service)を含む新サービスについて、東芝、naturenixと共同で検討する。

naturenixは、最短3分充電をうたう「3minGo!」や充電インフラ「AmpDrive」など、国産長寿命電池を活用した超急速充電システムを展開している。

5社は、フォークリフトの稼働率向上や設備・運用コストの低減効果を検証し、物流だけでなく製造施設など、高い稼働率が求められる現場への展開を目指す。