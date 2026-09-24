私たちの身の回りにあるスマートフォンや自動車、生成AIサービス。それらを支える半導体の需要は世界中で拡大している。その生産を支えるのが、半導体製造装置メーカーだ。

なかでも、SCREENセミコンダクターソリューションズ(以下、SCREEN SPE)は、シリコンウェーハの表面を洗浄する洗浄装置で世界トップクラスのシェアを誇る。同社の主力製品を生み出す彦根事業所はグループ最大の生産拠点であり、近年は「S³ (Safety：安全、Smart：スマート、Speed：スピード)」をコンセプトとした新工場を次々と稼働させている。

しかし、SCREEN SPEが手掛ける半導体製造装置は、顧客ごとに仕様が異なる多品種少量生産だ。巨大な装置には数万点もの部品が使われ、「自動化からは最も遠い世界」とも言われてきた。そんな領域で現場起点のスマートファクトリー化を推進しているのが、製造技術部のK.K氏だ。完全自動化が難しいなか、同社はどのように生産現場の進化を進めているのだろうか。

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 製造統轄部 製造技術部 製造技術課 K.K氏

彦根事業所に見る、SCREEN SPE流スマートファクトリーの現在地

彦根事業所の工場内に足を踏み入れると、天井が高く、洗練された生産現場が目の前に広がる。徹底した清浄管理のもとで稼働するクリーンルームでは、AGV(Automated Guided Vehicle：無人搬送車)が静かに行き交い、天井には部品を運ぶ無人搬送装置のレールが張り巡らされている。

一見するとスマートファクトリーを体現したような工場だ。 しかしその裏では、多品種少量生産という条件のなかでスマートファクトリー化を進めるという難題に、ものづくりに関わるメンバーが日々挑み続けているのである。



――まず、K.Kさんのご所属と役割を教えてください。

K.K氏：私が所属する製造統轄部 製造技術部 製造技術課は、世間一般でいう「生産技術の一端」を担う部署です。そのなかでも私たちが担っているのは、FA(Factory Automation:工場の自動化・機械化)と、ものづくりDX(デジタルトランスフォーメーション)の領域です。製造の各工程を受け持つ部署から上がってくる現場の悩みや困りごとを私たちが拾い上げ、システムを導入したり、専用の機械を設計して解決することがミッションです。

――彦根事業所は、SCREEN SPEのなかでどのような役割を担う拠点なのでしょうか。

K.K氏：彦根は、当社の主力である洗浄装置の生産を担う拠点です。特徴は、多品種少量生産であること。お客さまごとのニーズに合わせて装置を生産し、出荷しています。

一方で、個別対応が増えるほど、生産効率は下がります。そこで、お客様ごとのニーズに対応しながらも、いかに工程を標準化していくかが重要になります。3Dデジタル手順書などを活用し、可能な限り量産に近い形で生産できる仕組みを整えている点が、この工場の特徴です。

――顧客ごとに仕様が異なるなかで、目指すべき理想の工場像をあえて例えるなら、どのような姿でしょうか？

K.K氏：究極的に目指しているのは、自動車工場のように、製品が滞ることなく流れていくライン生産です。社内では「ところてん工場を目指せ」という言い方をすることもあります。

ただし、すべてを画一化するわけではありません。自動車でいえば、車種ごとに異なるオプションを組み込むように、1台ごとの仕様の違いにも対応する。顧客ごとの細かな仕様要求に応えながら、可能な限り工程を標準化することが、私たちの目指す工場の姿です。

――現状は、その理想に対してどのあたりまで来ているのでしょうか。

K.K氏：正直に言えば、まだ1歩目、2歩目といった段階です。この業界では、装置が巨大で部品点数も数万点に及ぶことから、これまで自動化を前提にしてこなかった歴史があります。ただ、需要は年々増え、生産台数も伸びていく一方で、労働人口は確実に減っていく。だからこそ、自動化で効率を上げていく必要があるのです。

ここ10年ほどでSCREEN SPEは、S³-3、4、5……と新工場を次々に建ててきました。デジタル技術を用いて現場のボトルネックを可視化し、自動化で改善する。具体的には、作業の進捗などのデータをMES(Manufacturing Execution System：製造実行システム)に集約して、そこで明らかになった課題をFAで解決するというサイクルがようやく回り始めています。

つまずきながら進んだ、スマートファクトリー化実現までの道のり

半導体製造装置の組み立ては、長らく熟練の作業者が紙の図面を囲み、相談しながら進める属人的なものだった。効率を求めて工程を細かく区切っていくと、今度は数百に及ぶ工程のどこで手間取っているのかが見えにくくなる。こうしたジレンマを抱えることは、多品種少量生産の現場にとって、ある意味で宿命ともいえる。"見えない"現場に、K.K氏らはどう光を当てたのか。



――以前の製造現場が抱えていた課題と、それをどう解決してきたかを教えてください。

K.K氏：数年前までは、作業者が紙の図面を見合わせながら「ここはああしよう、こうしよう」と相談しながら組み立てていました。そこでまず取り組んだのが、3Dデジタル手順書の整備です。その後、工程を細かく分割し、各作業エリアで製品を組み上げるセル生産方式へ移行しました。

ただし、セル生産方式には、工程を細かく分けることで、どこで時間がかかっているのか、状況が見えづらくなるというデメリットもあります。そこでMESを導入し、作業時間をデータ化してボトルネックを可視化していったのです。

――取り組みを進めるうえで、現場からの抵抗や苦労した点はありましたか。

K.K氏：当初は、いわば「自動化アレルギー」のような拒否反応がありました。私自身が自動車業界出身であるほか、部署にも異業種から加わったメンバーが多くいます。現場からすれば、「外から来た人たちが新しい機械を入れようとしている」と警戒するのは当然です。そこで、「この仕組みを導入すると、今の作業が具体的にどう楽になるのか」を1つひとつ丁寧に説明しながら、粘り強く理解を得ていきました。

一方で、異業種で培った視点は、現場の改善を進めるうえで大きな強みにもなります。同じ環境に長くいると、非効率な作業も次第に当たり前になり、課題として認識しにくくなることがあります。そうした状況を避けるため、現場への理解を深めつつも慣習に染まりすぎず、客観的な視点を持ち続けることを常に意識しています。

――導入したものの、うまくいかなかった失敗談はありますか？

K.K氏：率直に言って、失敗はたくさんありました。過去に、特定の作業に特化したロボットを導入しようとしたのですが、現場からは「それしかできないなら要らない」という厳しい声が上がりました。クリーンルームは面積当たりの価値が非常に高い空間です。人が担当すれば省スペースで済む作業も、ロボットにやらせると広い場所を占有してしまう。「そのスペースを使うだけの価値が本当にあるのか」というのが現場のリアルな声でした。

この経験から、高機能なロボットを導入すること自体を目的にしてはならないと痛感しました。ロボットに任せる作業はシンプルに絞りつつ、空間と費用に見合う効果が得られる仕組みにしなければ、自動化する意味はありません。ロボット単体ではなく、作業を行う空間や周辺設備まで含めて工程全体をどう設計するかが重要です。この点は、当時の反省として強く残っています。

小さな1台に宿る、SCREEN SPEの「Safety」

スマートファクトリー化の歩みは今、確かな手応えとなって現れ始めている。もっとも、現場で変わったのは、生産効率だけではない。

工場内の組み立てエリアには、K.K氏が自ら設計した小型の配管接続装置が置かれている。ティッシュ箱よりひとまわり大きいほどのコンパクトな1台だが、そこには現場の安全性を高める工夫が凝縮されている。



――この配管接続装置も、ご自身で設計されたそうですね。

K.K氏：はい。現場で実際に作業に携わるメンバーの負担を少しでも軽減し、安全に作業できる環境を実現したいという思いから開発しました。

最初に作った型は、現場から「大きすぎる」と指摘され、小型化を検討。そのなかで、「これなら上下2段に配置できる」と気づき、現在の形に至りました。設計そのものにかかったのは1カ月ほどですが、この形にたどり着くまでには約1年を要しています。現在使われているのは4代目です。導入して終わりにせず、その後も現場に立ち、実際にどのように使われているかを確認しながら改善を続けています。

――実際に工場を見学してみて、生産性だけでなく、安全性も重視されているのが印象的でした。

K.K氏：そうですね。SCREEN SPEが掲げる「S³」の最初のSは、Safety(安全)です。効率や生産性を追求する以前に、まず人の安全を守らなければなりません。部品の運搬や重量物の持ち上げを機械に任せているのも、根底にある考え方は同じです。この装置も、作業者の負荷を軽減し、より安全に作業できる環境を実現することを目指して開発したものです。危険を伴う作業を現場からなくすことを最優先に取り組んでいます。

実際にK.K氏が設計した配管接続装置

生産技術の視点が、装置の付加価値を高める

1台の装置、1つの工程——K.K氏らの取り組みは、そうしたミクロな改善の積み重ねだ。

だがその総和は、工場全体の生産性となって数字に表れ始めている。さらに、変わったのは、数字だけではない。



――これまでの取り組みによる成果や、現場の変化について教えてください。

K.K氏：定量面では、たとえば部品捜索時間の5割削減、作業進捗確認の工数の5割削減、部品の圧入といった単純作業を約6割削減できるなど、着実に効果が出ています。

数字に表れない変化としては、「自分たちの現場を変えていこう」という空気が醸成されてきたことが一番大きいと感じています。近年は各拠点から「ここを改善したい」という相談が自発的に寄せられるようになってきています。

――現場の意識が変わってきたのですね。一方で、さらに効果を出すための課題はありますか。

K.K氏：現時点ではまだ期待された水準に届いていません。工場の生産性をさらに高めるには、製造工程だけを改善するのではなく、開発・製品設計の段階から生産技術が関わる必要があると感じています。組み立てやすさや標準化のしやすさまで考えて設計できれば、製造現場での手戻りや個別対応を減らせるからです。

また、これからの半導体製造装置は、高い加工精度や安定した生産品質を実現するプロセス性能が求められることはもちろん、導入のしやすさや操作性、保守性といった付加価値も重要になっていくと感じています。実際の生産現場でどれだけ使いやすいかが、これまで以上に厳しく問われるようになるでしょう。

突き詰めれば、当社の半導体製造装置を選ぶのは、半導体メーカーの生産技術を担う方々です。私自身も生産技術の人間だからこそ、お客さまが装置を選定する際にどのような視点で評価し、何を求めるのかを理解しやすいと感じています。

だからこそ、そうした利用者の視点を、より上流の開発・設計へ還元していきたい。社内の生産技術が力をつけ、開発段階から積極的に関わることで、作りやすく、お客さまにとっても使いやすい、付加価値の高い装置につなげていきたいと考えています。

「なんでもやれる」から、SCREEN SPEの生産技術はおもしろい

ここまで語られてきたのは、工場の効率化であり、装置の付加価値だった。だが、それらを1つひとつ形にしてきたのは、工場づくりに携わる技術者たちである。半導体製造装置の生産技術という仕事は、彼らの目にどう映っているのだろうか。



――SCREEN SPEで生産技術に携わるおもしろさとは何でしょうか。

K.K氏：生産技術に興味のある学生さんにはよく、「自分たちの手で工場を進化させていきたい人には、当社は非常に面白い環境だと思う」と話しています。半導体製造装置業界のなかでは自動化にかなり踏み込んでいますが、まだ改善の余地は大きく、自分たちのアイデアや技術で現場を変えていけます。

生産技術の仕事の魅力を一言で表すなら、「なんでもやれること」です。機械、電気、ソフトウェアと領域を限定せず、必要な技術を組み合わせて新しい仕組みを形にできる。導入した設備が現場で役立った瞬間の達成感は格別で、ものづくりの醍醐味を味わえる仕事だと感じています。

製造技術部のメンバーで話し合いながら設計を考える様子

――「なんでもやれること」がSCREEN SPEの生産技術の魅力とのことですね。では、その環境を生かしながら、今後はどのような領域に挑戦していきたいとお考えですか。

K.K氏：今、力を入れているのは、プロセス処理時にウェーハを保持する「スピンチャック」という部品の組み立てや検査の自動化です。富山にあるグループ会社と協力しながら、品質を極限まで高めつつ工数を削減する取り組みを進めています。あわせて、こうして培った技術を他拠点にも横展開していきたいと考えています。

世界中の旺盛な半導体需要に応えるためにも、現場起点の改善を止めず、SCREEN SPEの工場をさらに進化させていきます。

＊ ＊ ＊

「生産技術の人間だからこそ、顧客が求める使いやすさがわかる」というK.K氏の視点は、工場の効率化にとどまらず、製品そのものの付加価値を高める力を持っている。自動車工場のように流れる「理想の工場」への道は、まだ半ばかもしれない。それでも、Safetyを最優先に、彦根事業所で磨かれた技術と現場力は、世界の半導体づくりを確かに支えている。

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