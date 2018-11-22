「LGエレクトロニクス」の最新情報・話題まとめ
2019年04月05日(金)
LG Gram 17体験レポ - 飛行機のエコノミークラスで大画面シアター
PC本体 04/05 12:18
2019年03月25日(月)
2019年03月22日(金)
【2019年版】おすすめゲーミングディスプレイ8選 - FPSなど用途別に選び方を解説
PCゲーミング 03/22 18:00
2019年03月08日(金)
LG、HDR 400対応の34インチ21:9湾曲型ウルトラワイド液晶
PCゲーミング 03/08 18:04
2019年03月04日(月)
「LG gram 17Z990」レビュー - まったくもってとんでもないモバイルノートPC
PC本体 03/04 15:05
2019年03月03日(日)
LGが空気清浄機で日本参入、新製品「LG PuriCare 空気清浄機」
生活家電 03/03 11:00
2019年03月02日(土)
2019年のスマホ3大トレンドは? スマホの祭典から考察
Android 03/02 06:00
2019年02月25日(月)
LG新スマホ「G8 ThinQ」を体験、ハンドパワー(ジェスチャー)操作がクール!
Android 02/25 16:40
LG新スマホ「V50 ThinQ」ハンズオン! ひと味違う5G＆2画面対応スマホ
Android 02/25 08:31
2019年02月21日(木)
LG、144Hz駆動でHDR10対応の21:9ウルトラワイド34型湾曲ゲーミング液晶
PCゲーミング 02/21 19:55
2019年02月20日(水)
LG、税別46,000円のHDR 10対応27型4K IPSディスプレイ「27UL550-W」
周辺機器 02/20 12:35
2019年01月30日(水)
大画面を持ち歩く。約1.34kgの軽量17型モデルなど「LG gram」新製品
PC本体 01/30 11:00
17型1.34kgの「LG gram 17Z990」が実現した軽量と大画面の融合
PC本体 01/30 11:00
2019年01月25日(金)
LG、扉を「コンコン」すると中身が透ける冷蔵庫
生活家電 01/25 19:30
2019年01月18日(金)
CES 2019からひも解く、オーディオ・ビジュアル家電のトレンド予想
テレビ / レコーダー 01/18 11:05
2019年01月15日(火)
LG、1,150gの14型2in1モデルなどノートPC「gram」新モデル
PC本体 01/15 23:30
2019年01月13日(日)
CES 2019で最高の輝き！ LGの巻き取り式テレビと驚きのスマート家電
テレビ / レコーダー 01/13 17:03
2019年01月08日(火)
Appleの「AirPlay 2」に対応するスマートTV続々、Samsung、LG、ソニーなど
アップル 01/08 14:13
パネルを巻き取って台座に格納、LGが斬新な有機ELテレビ
テレビ / レコーダー 01/08 13:17
LG、ホームクリーニング機「LG styler」のGoogleアシスタント対応モデル
生活家電 01/08 11:47
2018年12月29日(土)
奮発してでも買いたい! LGエレクトロニクスのIoTドラム式洗濯乾燥機「LG DUALWash」
生活家電 12/29 06:00
2018年12月13日(木)
LG、ゲーミング機能が充実した31.5型WQHD液晶ディスプレイ
周辺機器 12/13 22:07
2018年12月06日(木)
【Amazonサイバーマンデー直前】 注目製品を予習しよう
家電量販店 12/06 19:00
2018年12月04日(火)
ワイモバイル、AIカメラ搭載のAndroid Oneスマホ「X5」を販売
携帯キャリア 12/04 19:28
2018年12月03日(月)
格安スマホに激震、専用ペン付きで3万円台の「LG Q Stylus」
Android 12/03 12:52
2018年11月22日(木)
Amazonがサイバーマンデーのセール品を予告、LGの4K有機ELテレビなど
家電量販店 11/22 17:07
LG、スタイラスペン対応の低価格＆大画面スマホ「LG Q Stylus」
Android 11/22 14:31
2018年11月21日(水)
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