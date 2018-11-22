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お知らせ

「LGエレクトロニクス」の最新情報・話題まとめ

LGエレクトロニクスのスマートフォンや4K対応有機ELテレビ、曲面ディスプレイなどのデジタル家電、掃除機などの生活家電の製品情報を伝えます。

2019年04月05日(金)

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LG Gram 17体験レポ - 飛行機のエコノミークラスで大画面シアター

PC本体 04/05 12:18

2019年03月25日(月)

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LG gram 17Z990なら新幹線でもボードゲームがデザインできる - 3日間「無補給」で使い倒した

PC本体 03/25 19:30

2019年03月22日(金)

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【2019年版】おすすめゲーミングディスプレイ8選 - FPSなど用途別に選び方を解説

PCゲーミング 03/22 18:00

2019年03月08日(金)

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LG、HDR 400対応の34インチ21:9湾曲型ウルトラワイド液晶

PCゲーミング 03/08 18:04

2019年03月04日(月)

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「LG gram 17Z990」レビュー - まったくもってとんでもないモバイルノートPC

PC本体 03/04 15:05

2019年03月03日(日)

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LGが空気清浄機で日本参入、新製品「LG PuriCare 空気清浄機」

生活家電 03/03 11:00

2019年03月02日(土)

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2019年のスマホ3大トレンドは? スマホの祭典から考察

Android 03/02 06:00

2019年02月25日(月)

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LG新スマホ「G8 ThinQ」を体験、ハンドパワー(ジェスチャー)操作がクール!

Android 02/25 16:40

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LG新スマホ「V50 ThinQ」ハンズオン! ひと味違う5G＆2画面対応スマホ

Android 02/25 08:31

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LG、5G対応で5カメラ搭載のスマホ「LG V50 ThinQ」と静脈認証できる「LG G8 ThinQ」

Android 02/25 05:39

2019年02月21日(木)

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LG、144Hz駆動でHDR10対応の21:9ウルトラワイド34型湾曲ゲーミング液晶

PCゲーミング 02/21 19:55

2019年02月20日(水)

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LG、税別46,000円のHDR 10対応27型4K IPSディスプレイ「27UL550-W」

周辺機器 02/20 12:35

2019年01月30日(水)

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大画面を持ち歩く。約1.34kgの軽量17型モデルなど「LG gram」新製品

PC本体 01/30 11:00

Top

17型1.34kgの「LG gram 17Z990」が実現した軽量と大画面の融合

PC本体 01/30 11:00

2019年01月25日(金)

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LG、扉を「コンコン」すると中身が透ける冷蔵庫

生活家電 01/25 19:30

2019年01月18日(金)

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CES 2019からひも解く、オーディオ・ビジュアル家電のトレンド予想

テレビ / レコーダー 01/18 11:05

2019年01月15日(火)

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LG、1,150gの14型2in1モデルなどノートPC「gram」新モデル

PC本体 01/15 23:30

2019年01月13日(日)

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CES 2019で最高の輝き！ LGの巻き取り式テレビと驚きのスマート家電

テレビ / レコーダー 01/13 17:03

2019年01月08日(火)

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Appleの「AirPlay 2」に対応するスマートTV続々、Samsung、LG、ソニーなど

アップル 01/08 14:13

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パネルを巻き取って台座に格納、LGが斬新な有機ELテレビ

テレビ / レコーダー 01/08 13:17

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LG、ホームクリーニング機「LG styler」のGoogleアシスタント対応モデル

生活家電 01/08 11:47

2018年12月29日(土)

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奮発してでも買いたい! LGエレクトロニクスのIoTドラム式洗濯乾燥機「LG DUALWash」

生活家電 12/29 06:00

2018年12月13日(木)

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LG、ゲーミング機能が充実した31.5型WQHD液晶ディスプレイ

周辺機器 12/13 22:07

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海外モバイルトピックス 第169回 ペンが使えるLG Q Stylusは究極のらくらくスマートフォン

その他ガジェット 12/13 08:00

2018年12月06日(木)

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【Amazonサイバーマンデー直前】 注目製品を予習しよう

家電量販店 12/06 19:00

2018年12月04日(火)

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ワイモバイル、AIカメラ搭載のAndroid Oneスマホ「X5」を販売

携帯キャリア 12/04 19:28

2018年12月03日(月)

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格安スマホに激震、専用ペン付きで3万円台の「LG Q Stylus」

Android 12/03 12:52

2018年11月22日(木)

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Amazonがサイバーマンデーのセール品を予告、LGの4K有機ELテレビなど

家電量販店 11/22 17:07

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LG、スタイラスペン対応の低価格＆大画面スマホ「LG Q Stylus」

Android 11/22 14:31

2018年11月21日(水)

Top

LG、VESA DisplayHDR 400に対応した27型4K IPS液晶 - 6万円強から販売

周辺機器 11/21 17:29

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    パナソニックのCES 2019 - 4K有機ELテレビは「ハリウッド高画質」が一段と進化
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