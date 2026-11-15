LGエレクトロニクスのゲーミングモニター「LG UltraGear 25G590B-B」は、24.5型でフルHD解像度（1,920×1,080ドット）、IPSパネルを採用しているゲーミングモニターです。

LG UltraGear 25G590B-B

最大の特徴は、ネイティブで1000Hz（オーバークロック時は1100Hz）という桁違いに高いリフレッシュレートに対応している点です。ゲーミングモニターのリフレッシュレートはここ数年で60Hzから144Hz、240Hz、360Hzと上がってきましたが、本機はついに四桁の大台に到達しました。

同社いわく「世界初」の一台で、eスポーツ向けに全振りした性格づけです。価格は実売で179,000円前後。今回はメーカーから実機を借り受けてレビューします。

外観・デザイン・付属品

まずは箱を開けたところから。付属品は電源コードとACアダプター、DisplayPortケーブル（1.8m）、クイックセットアップガイド、保証書というシンプルな構成です。電源は外付けのACアダプター式になっています。

1000Hzを出すにはDisplayPort 2.1接続が必要ですが、この付属の1.8mケーブルでしっかり1000Hzが出せました。高帯域のUHBR20対応ケーブルを別途買い足す必要はありません。

正面はこちら。ベゼルは上下左右とも同じくらいの細さで、ロゴの類もなくすっきりしています。表面はアンチグレア（ノングレア）処理で、映り込みは抑えられています。

背面の端子パネルも見ておきましょう。並びは左からHDMI 2.1×2、DisplayPort 2.1（UHBR20）×1、USB Type-C、そして4極のヘッドホン端子です。

USB Type-C端子がありますが、最近のモニターのようにUSB-Cで映像を入力できたり、USBハブとして複数の機器をぶら下げられたりできるわけではありません。アップストリームが1個あるだけで下流のUSB-A端子はないため、ハブとしては機能しない点には注意が必要です。

マニュアルによると、用途はモニターのソフトウェアアップデートと、4極ヘッドホン端子のマイク機能を有効にすることとのこと。マイクを使いたい場合はPCとこのUSB-Cをつなぐ必要があるという点だけ覚えておけば良さそうです。なお内蔵スピーカーはありません。音声は4極ヘッドホン端子からの出力のみとなります。

操作系は画面下部にまとまっています。中央にOSD操作用のジョイスティック、その近くに電源ボタンという配置です。ジョイスティックは上下左右に倒して直感的に設定を変えられるタイプで、操作に迷うことはありませんでした。

スタンド・組み立て・設置

組み立てはおおむねスムーズでした。まずモニター本体にアームを取り付けるのですが、これは工具不要でカチッとはめ込むだけ。

一方でアームにベースを固定する工程はネジ3本で留める必要があり、ドライバーが必要です。

モニター側がツールレスだっただけに、ここもネジなしで組めたらもっと楽だったなというのが本音です。とはいえ一度組んでしまえば触らない部分なので、致命的な不満ではありません。組み上がるとこのような姿になります。黒基調でシンプルな、すっきりとしたスタンドです。

スタンドの可動域は高さ調整が135mm、スイベル（左右の首振り）が左右各90°、チルトが前方-5°から後方35°まで。ピボット（画面の縦回転）には非対応です。

そして本機のスタンドで感心したのが、高さ・スイベル・チルトのそれぞれに目盛りが刻まれている点です。

目盛りがあると、自分が一番しっくりくるポジションを数字で覚えておけます。模様替えや掃除で一度動かしても、また同じ位置にピタッと戻せるわけです。細かな部分ですが、地味に嬉しい工夫でした。

実際にデスクへ設置した状態は本記事冒頭の写真のとおりです。フットプリントは24.5型としては標準的で、120×60cmのデスクに無理なく収まりました。ただ、画面をもっと手前にガッツリ引き寄せたいハードコアなゲーマーは、別途モニターアームを使うのが良さそうです。

主役の1000Hz、その実力は？

さて、本機最大の見どころであるネイティブ1000Hzです。

最初に、この1000Hzには到達条件があることを押さえておきましょう。LGによると、1000Hzを出すにはWindows 11と、対応GPU（NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ、またはAMD Radeon RX 9070／9060／7900シリーズ以降）、そしてDisplayPort 2.1接続が必要とされています。どんな環境でも挿すだけで1000Hzで動作するというわけではなく、ある程度新しめ / 強めの構成が前提になります。

今回の検証環境は、CPUがAMD Ryzen 7 9800X3D、GPUがAMD Radeon RX 9070、メモリ32GBというもの。GPUが条件を満たしているので、DisplayPort 2.1接続でネイティブ1000Hzに到達できました。モニター側のリフレッシュレート表示でも、きちんと1000で動作していることが確認できました。

PC側でも確認できます。Windowsの「ディスプレイの詳細設定」を開くと、選択できるリフレッシュレートの一覧に1000Hzがきちんと並び、1000Hzを選んだ状態になっています。可変リフレッシュレート（VRR）も「サポート（48Hz〜1000Hz）」と表示され、広い範囲で有効になっていることが読み取れます。

オーバークロックで1100Hzまで引き上げることもできます。設定一覧にも1100Hzが現れ、選択できるようになります。

ただし、1100Hzはあくまで補助的なものと捉えておくのが無難です。上の2枚を見比べるとわかるのですが、1000Hzのときに表示されていた可変リフレッシュレートの範囲（48Hz〜1000Hz）が、1100Hzにすると範囲表記ではなくなります。

本機のOSD側でもAdaptive Syncの表示が「拡張」に切り替わり、後述するMBR Proとは併用できなくなります（片方をオンにすると、もう片方が自動的にオフになる仕組み）。常用するならVRRも使える1000Hzがちょうど良いところでしょう。

では、実際に1000fpsを出せるのかというと、筆者がよくプレイする「VALORANT」のような軽量なタイトルでも、今回の環境ではfpsは早々に頭打ちになって1000fpsには届きませんでした。グラフィック設定を最低まで下げても、フレームレートは大きく変わりません。GPUの力不足というより、CPUやゲームエンジン側が先に頭打ちになっていると考えられます。

つまり、ハイエンド構成でも実際のゲームで常時1000fpsに張り付かせるのは現状難しい、というのが実情です。1000Hzのパネルがあることと1000fpsを実際に出せることは、分けて考える必要があります。

肝心なのは実際の体感ですが、結論から言えば1000Hzはしっかり体感できます。1000fpsに届かずとも、実際に出ているフレームレートでフレームの切り替わりは十分に速く、カーソルやゲーム内のオブジェクトの動きは非常になめらかで、普段使っている240Hzのモニターと比べても遅延の低さは確かに感じ取れます。ただ、60Hzから240Hzに乗り換えたときのような驚きと比べると、その先の伸びはゆるやかになっていくというのが正直なところ。

これは、1フレームが表示される時間を考えると腑に落ちます。この時間は60Hzで約16.7ミリ秒、240Hzで約4.2ミリ秒、1000Hzで1ミリ秒。60Hzから240Hzでは1フレームが12ミリ秒以上も短くなるのに対し、240Hzから1000Hzではわずか約3ミリ秒しか縮みません。差は確実にあるものの、それを必要と感じるかは用途・ユーザー次第ということです。

残像低減機能「MBR Pro」

高リフレッシュと並んで動きのクリアさを支えるのが、残像低減機能の「MBR Pro」です。これはバックライトをリフレッシュに同期させて一瞬だけ点滅させることで、動いている被写体の残像（サンプル&ホールドによるボケ）を物理的に削る機能です。

下の写真は実際のゲーム画面で、左をMBR Proオフ、右をオンにして撮り比べたものです。

この写真で見比べて分かるのは明るさの差です。オンにした右側は、画面全体がやや暗くなっているのが見て取れます。動いている対象の残像そのものは静止画だと差が分かりにくいのですが、この明暗差は目に見えて現れます。

暗くなる理由は、MBR Proの仕組みそのものにあります。次の写真は、同じゲーム画面を左がオフ・右がオンの状態にして、1/1000秒という速いシャッタースピードで撮影したものです。

オンにした右側に、暗い帯が現れているのがわかります。これがバックライトを一瞬消している瞬間（黒挿入）をとらえたもので、これこそがMBR Proの正体です。バックライトを小刻みにオフにして残像を抑えている分、平均的な明るさが下がるというわけです。

なお、この帯がくっきり写っているのは1/1000秒の速いシャッターでバックライトの点滅を撮ったからで、肉眼で縞模様が見えるわけではなく、あくまでも画面全体の平均的な明るさが暗くなるだけです。MBR Pro機能の対応リフレッシュレートは120／240／480／850／1000Hzと幅広く、最速の1000Hzでも有効にできます。

実際に使ってみた体感としては、動きの激しい場面でのぼやっとした残像感が確かに減ります。デメリットはやはり画面が暗くなることですね。とはいえ、致命的に暗いというほどではないので、せっかく1000Hzを目的にこのモニターを買った人なら、基本的にはオンにしておいても良いかなと思います。

なお、前述のとおりMBR ProはVRR（Adaptive Sync）とは排他で同時には使えません。これは残像低減機能を持つモニターでは一般的な挙動で、残像低減を取るか、ティアリングを抑えるVRRを取るか、プレイするタイトルに応じて選ぶ形になります。

画質・発色・視野角

パネルはIPSで、発色はIPSとして標準的、素直できれいという印象です。色域はsRGB 99%／DCI-P3 90%（いずれも標準値）をカバーし、工場出荷時のキャリブレーションに加えて、ハードウェアキャリブレーション（LG Calibration Studio）にも対応しています。HDRはVESA DisplayHDR 400に対応していますが、こちらは過度な期待はせず、対応しているぶん少し見栄えが良くなる程度に捉えておくのが実際のところでしょう。

視野角も見ておきます。下の写真は、自作のテストチャートを表示して正面と左右からの見え方を比べたものです。

正面から見るぶんには発色も素直できれいです。角度をつけていくと、全体がやや暗くなり、黒がわずかに浮いてくる（いわゆるIPSグロー）のが見て取れます。ただ色相が大きく転んだり、TNパネルのように色が反転したりすることはありません。視野角は広く、斜めから見ても十分に実用的な範囲に収まっています。

ゲーム向け機能

eスポーツ向けを謳うだけあって、ゲーム支援機能もひととおり揃っています。OSDメニューから各種機能にアクセスできます。

OSDメニューからゲーム支援機能にひととおりアクセスできる

機能のひとつに、暗部を持ち上げる「Black Stabilizer」があります。暗がりに潜む敵が見やすくなる機能で、筆者自身が常用しているわけではないものの、タイトルによっては効果が高そうだと感じました。

一方で、画面中央に照準を表示する「クロスヘア」機能は、筆者は使っていません。モニター側で照準を出すのは、タイトルによってはハードウェアチートとみなされかねないので、使うかどうかは各自の判断になります。

そのほか、画面内に数値を表示する「FPSカウンター」も用意されています。ただし名前とは少し違っていて、ここに出るのはゲーム側の実フレームレートではなく、モニターが現在何Hzで動作しているかの値です。VRRを有効化してゲームのフレームレートとモニターの動作周波数がそろっていれば、ゲームのfpsカウンターとして使えないこともないでしょう。

このほか、入力遅延を抑える「DAS Mode」なども備わっています。さらに「UltraGear AI」シリーズとして、足音や銃声を聞き分けやすくする「AI Sound」、シーンに応じて映像を最適化する「AI Scene Optimization」といったAI機能も搭載しています。いずれも、競技性の高いゲームで一歩有利に立ちたいプレイヤーを意識した機能構成です。

とにかく高リフレッシュレートを追い求めたいゲーマーに

LGがこのモニターの想定ユーザーとしているのは、FPSをはじめとする競技性の高いゲームをプレイするeスポーツ志向のプレイヤーです。瞬時の判断や精密なエイム、高速で移動する対象の視認といった場面で、1000Hzのリフレッシュレートが有利だということですね。

実際に使ってみた実感もおおむねこれと一致します。向いているのはとにかく高いリフレッシュレートを追い求めたい人、そしてそれを出し切れるだけのPCスペックを持っている人です。ネイティブ1000HzというスペックはフルHDにこだわり抜いたからこそ成立したもので、その一点に価値を見出せるならこれ以上ない選択肢になります。

ただし、すでに240Hzクラス以上のモニターを使っている人の場合、60Hzからの乗り換えほどの劇的な感動は得にくいかもしれません。数値的・物理的な差は確かに存在しますが、その差を日常のプレイで必要と感じられるかどうかは、プレイするタイトルやプレイスタイルによって変わってきます。

また、動きのクリアさそのものを突き詰めたいのであれば、応答速度に優れるOLEDパネルのモニターも選択肢に入ってくるでしょう。本機はあくまで「フルHD×最速リフレッシュレート×VRR」という土俵で強みを発揮する製品です。

実売179,000円前後という価格は決して安くはありませんが、「世界初のネイティブ1000Hz」という尖ったスペックに惹かれ、その性能を活かせる環境を持っているなら、投資する価値は十分にある一台です。数字のロマンを実際に味わってみたい人にこそおすすめできるモニターだと感じました。