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「日本HP」の最新情報・話題まとめ

日本HPのパソコン(PC)ブランド、OMEN、ENVY、Pavilion、HP、Streamや、複合機や液晶ディスプレイなどの周辺機器を紹介。

2019年03月15日(金)

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13.3型2in1「HP Spectre x360」レビュー - バランスよし、価格よし

PC本体 03/15 06:00

2019年02月04日(月)

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本革の13.3型2in1 PC「HP Spectre Folio 13」レビュー

PC本体 02/04 06:00

2019年01月28日(月)

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日本HP、2019年にはどんな新製品・新サービスが登場する？

PC本体 01/28 19:18

2019年01月07日(月)

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米HPが最新GPUのゲーミングノートPC、65型のゲーミング4K液晶も

PCゲーミング 01/07 21:16

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HPが世界初の15インチ有機EL搭載ノート、本革ノート新色も

PC本体 01/07 19:20

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HPがAMD最新APUを採用したChromebook発表、Intel CPUモデルも

PC本体 01/07 18:03

2018年11月01日(木)

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PCの外装にレザーという発想 - 「HP Spectre Folio 13」のデザイナーに聞く

PC本体 11/01 08:59

2018年10月29日(月)

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職人とデザイナーが織りなすコンバーチブルPC - 日本HP「Spectre」発表会から

PC本体 10/29 20:09

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日本HP、14型画面で13型相当サイズのコンバーチブルPC

PC本体 10/29 16:46

2018年10月26日(金)

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日本HP、デザイン刷新の2in1 PC「HP Spectre x360」- 新カラーも追加

PC本体 10/26 21:33

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日本HP、レザー素材で作られたコンバーチブルPC「Spectre Folio 13」

PC本体 10/26 19:04

2018年10月25日(木)

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小型軽量でデザインもおしゃれ、HPがスマホ用フォトプリンター

周辺機器 10/25 17:55

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USB端子がない! スマホ時代のおしゃれプリンター「HP Tango」

周辺機器 10/25 15:37

2018年10月03日(水)

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HP、外装にレザーを採用したプレミアム2in1 PC「HP Spectre Folio」

PC本体 10/03 22:51

2018年09月23日(日)

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「PUBG企業対抗戦 in TGS」開催。40企業入り乱れてのドン勝バトル、果たして勝者は!? - TGS2018

PCゲーミング 09/23 10:21

2018年09月20日(木)

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65型! 4K! HDR! の「BFGD」ディスプレイが日本HPブースに初上陸! - TGS2018

周辺機器 09/20 16:12

2018年09月13日(木)

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日本HP、GeForce RTX 2080のOC版を搭載するスペシャルモデルを限定発売

PCゲーミング 09/13 18:16

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日本HP、GeForce RTX 2080を搭載するゲーミングPC「OMEN」新モデル

PCゲーミング 09/13 17:32

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日本HP、冷却機構付きゲーミングヘッドセットの仕様や価格を変更

PCゲーミング 09/13 16:10

2018年07月27日(金)

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製造プロセスに革新を - シンガポールでHPのSMARCを訪問

情報システム 07/27 13:00

2018年07月25日(水)

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ハードウェアだけではない環境構築が重要 - 日本HP 岡社長

情報システム 07/25 05:00

2018年07月23日(月)

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15.6型コンバーチブルノートPC「HP ENVY 15 x360」レビュー - デジタイザーペンが使えてコスパ抜群

PC本体 07/23 12:54

2018年07月19日(木)

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日本HP、高いセキュリティ機能を備えたコンバーチブルPCなど3モデル

PC本体 07/19 10:09

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日本HP、アスペクト比21:9で34型湾曲液晶の一体型オールインワンPC

PC本体 07/19 10:09

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日本HP、セキュリティ強化のエントリーワークステーション

PC本体 07/19 10:09

2018年07月16日(月)

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13.3型モバイルノートPC「HP ENVY 13」レビュー - 広がるUSB端子が使いやすい

PC本体 07/16 17:10

2018年07月12日(木)

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GeForce GTX 1070 With Max-Qデザインの「OMEN by HP 15」も! 日本HPのゲーミング新製品が盛りだくさん

PCゲーミング 07/12 21:51

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日本HP、ゲーミングPC新ブランド「HP Pavilion Gaming」 - 「脱ゲーミング」のシンプルなデザイン

PCゲーミング 07/12 16:44

2018年06月27日(水)

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日本HP、クリエイター向けモバイルワークステーションを5機種

PC本体 06/27 10:55

2018年06月22日(金)

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日本HP、高級感あふれる34型湾曲ディスプレイのオールインワンPC

PC本体 06/22 18:05

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