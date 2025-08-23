HPの法人向けノートPC「HP EliteBook」シリーズの最新モデルとなる「HP EliteBook X G1a 14 AI」。前回は基本性能をチェックしたが、今回はモバイル性やセキュリティ性を評価していこう。

HP EliteBook X G1a 14 AI

重量はやや重いが、我慢できる範囲内

ノートPCのモバイル性として、多くの人が真っ先に気にするのは“軽さ”だろう。ノートPCを持ち運ぶ場合、軽いほうが身体への負担が少なく楽に持ち運べるという意味でも、いちばんに軽さが重視されるのは当然だ。

ただ、ノートPCのモバイル性という意味では、軽いだけでは不十分。いくら軽々持ち運べるとしても、わずかな衝撃で故障したり破損したりするようでは、安心して持ち運べなくなってしまう。つまり、重量だけでなく堅牢性も重要な要素となる。

そういった観点でHP EliteBook X G1a 14 AIのモバイル性をチェックしていこう。

まず重量。HP EliteBook X G1a 14 AIの重量は公称で1.497kgからとなっている。今回試用した最上位モデルでは、実測で1.517kgと1.5kgを超えていた。

近年、モバイルPCの軽量化が進み、13～14型のモバイルPCでは1kg前後の軽さを実現する製品もかなり増えている。日本HPのノートPCでも、13.5型で1kgを切る軽さを実現した「OmniBook 7 Aero 13-bg」という製品が存在している。そう考えると、1.5kg前後の重量はやや重いと感じるのは事実だ。実際に手に持ってみても、片手で持てるとはいえ、ずっしり重く感じてしまう。

とはいえ、カバンなどに入れて持ち歩くとして、そこまで大きな負担がかかる重量でもないだろう。サイズ的に、14型クラスのモバイルPCとしては標準的で、カバンにも問題なく収納できる。2kgを超える15型クラスのノートPCを持ち運ぶよりは圧倒的に楽で、重量的にはモバイルPCとしてぎりぎり我慢できる範囲内と感じる。

HP EliteBook X G1a 14 AIの重量は公称1.479kg。試用機は1.517kgと1.5kgを超えていた

片手でも持てなくはないが、さすがに1.5kgほどの重量だと結構重く感じる

それでも、カバンに入れてしまえばそこまで負担なく持ち歩ける

圧倒的に優れた堅牢性と安定性で安心して持ち出せる

モバイル性におけるもうひとつの要素である堅牢性については非常に優れたものとなっている。

近年、モバイルPCの堅牢性を示す指標として「MIL-STD-810H」という言葉をよく目にするようになった。これは、米国国防総省が定めている、軍用製品の耐久性を確認するための堅牢性試験規格のこと。軍用製品として過酷な環境下でも問題なく動作するか確認するための試験規格のため、基準は非常に厳しいものとなっている。そのため、MIL-STD-810Hに準拠した堅牢性試験をクリアしていれば、申し分ない堅牢性を備えていると判断できる。

そしてHP EliteBook X G1a 14 AIでは、落下や衝撃、振動をはじめ、粉塵、湿度、高温、低音など全19種類ものMIL-STD-810H準拠の試験を行い、全てをクリアしている。その内容もかなり過酷で、例えば落下試験では、高さ121cmから合計26方向の落下でも動作に支障を来さないことを確認している。

HP EliteBook X G1a 14 AIでは、MIL-STD-810Hに準拠した全19種類の試験をクリアする優れた堅牢性を備えている

こちらが全19種類のテスト内容。いずれも非常に過酷な内容で、いかに優れた堅牢性を備えているかがよくわかる

それに加えEliteBookシリーズでは、HP独自の信頼性テスト「HP Total Test Process」も実施。こちらでは、HPが独自に定めた基準で、コネクターやキーボード、ヒンジ、本体の湾曲、静電放電、電磁干渉などの耐久性も含めて、1製品あたり12万時間を超える時間をかけて厳密に検証している。

さすがに試用機を実際に落下させるなどして確認はできないが、本体やディスプレイ部を押したりひねったりするだけでも、優れた堅牢性を備えていることがはっきり手に伝わってくる。

12万時間を超えるHP独自の信頼性テスト「HP Total Test Process」も実施し、優れた品質を確認している

この優れた堅牢性と信頼性は、法人向けモバイルPCとして大きな魅力となる。ノートPCを持ち出して利用する場合、いくら気を付けていたとしても落下をはじめとした不意のトラブルに見舞われる可能性が高まる。そういったトラブルで簡単にPCが故障してしまうと、そこで業務が停滞してしまい、企業全体として大きな損失に繋がる可能性がある。

しかし、堅牢性や信頼性が優れていれば、不意のトラブルでも故障のリスクが低減し、業務が滞る可能性も低く抑えられる。これは企業にとっても大きなプラスとなるはずだ。

そして、この優れた堅牢性や信頼性は、やや重い重量をカバーしてくれるとも言える。そのため、HP EliteBook X G1a 14 AIの重量と堅牢性のバランスは十分に満足できるものと結論づけていいだろう。