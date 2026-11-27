ハイブリッドワークの浸透や生成AI、AIエージェントの普及に伴い、ビジネスPCに求められる役割が変化している。なかでも注目されているのが、AI処理専用プロセッサのNPU(Neural Processing Unit)を搭載したAI PCだ。本稿では、日本市場のニーズを反映したAI PCを展開する日本HP、高性能なNPUを統合したAMD Ryzen™ AIプロセッサ(以下、Ryzen AI)を提供する日本AMD、法人向けPCの調達・導入・運用・保守を支援するアルファテック・ソリューションズ(以下、ATS)の担当者が、AI PCが求められる背景や選定のポイントをひも解くとともに、「HP EliteBook X G2a 14 AI PC」「HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC」を通じて、その導入価値に迫る。

ローカルAIへの期待が高まるなか、AI PCがビジネスPCの標準へ

──AIをはじめとする技術革新や、企業の働き方、PC利用環境の変化に伴い、ビジネスPCに求められる要件はどのように変化しているのでしょうか。

日本HP 岡氏: コロナ禍で、ビジネスPCに求められる要件は大きく変わりました。それまでは価格や納期が重視されていましたが、テレワークの普及により、Web会議などを快適に行える処理性能や高精細なWebカメラへの需要が高まりました。現在はさらにAIをキーワードに選定要件が変化しています。近い将来にはAIエージェントがPCの中に存在し、ローカルAIが人に代わって業務を進める時代が到来すると予測されています。こうした働き方の変化に対応できるようなPCを求めるお客様は増えていると感じます。

株式会社 日本HP パーソナルシステムズ事業本部 クライアントビジネス本部 モバイルビジネス部長 岡 宣明 氏

日本AMD 楊氏: AMDではクライアントPCおよびAI・データセンター向け製品のロードマップを公開しており、過去10年間にわたり、ロードマップどおりに製品を提供し続けてきました。我々としましても、想定以上にAIがビジネスの日常に溶け込んでいることを実感しており、企業のAI活用に求められる処理性能を備えたRyzen AIを開発し、日本HP様と協業してあらゆるシーンで活用できるAI PCの提供を目指しています。当社では、データセンター向けCPUのシェアが5割近くまで伸びており、皆様が日常的に使われている業務ツールやクラウドサービスも、AMDのCPUで動いているような状況です。クライアントデバイス向けのRyzen AIも、データセンター向けとまったく同じアーキテクチャで構成されており、性能や信頼性は折り紙付きです。

ATS 渡邉氏: 企業の情報システム部門と話をしていても、NPU搭載のAI PCへのニーズは高まっていると感じます。調達コストを懸念する声もありますが、数年後に実現したい業務まで見据え、トータルコストで評価することをご提案しています。

──これからはAI PCが標準となっていく流れがきているのですね。ではAI PCを選定する際、企業の導入担当者はどのような点に注視すべきとお考えでしょうか。

岡氏: どのような戦略で社内業務にAIを取り入れていくかという点はもちろん重要ですが、AMD様をはじめ、近年開発されているプロセッサには基本的にNPUが搭載されており、近い将来にはAI PC以外の選択肢はなくなっていくと考えています。当社も、おそらく今年出荷するPCの半分程度がAI PCになりますし、来年度は80％、その翌年は限りなく100％に近づいていくと予測しています。Officeアプリケーションやセキュリティ製品、OSレベルでもNPU活用が進むと考えられるため、AI戦略の有無にかかわらずAI PCが標準になるでしょう。そのうえで、ローカルAIの利用有無などに応じて必要なNPU性能を見極めることが重要です。

楊氏: 岡さんが話されたとおり、ローカル環境でNPUを活用する流れは加速しています。ローカルLLMを使った翻訳機能が登場し、日本HP様もオンデバイスで処理するAIエージェント「HP IQ」を発表しています。また、クラウドAIのトークン消費増によるコスト上昇を背景に、ローカルAIへの関心も高まっています。Ryzen AIはローカルLLMを処理できる高性能なNPUを搭載しており、ローカルAI時代を見据えた先行投資として選んでいただければと思います。

日本AMD株式会社 コマーシャル営業本部 エンタープライズ事業統括部長 楊 博光 氏

渡邉氏: セキュリティインシデントが相次ぐなか、情報システム部門にとってセキュリティリスクへの対処は最優先事項です。さらに、クラウドAIの導入によって新たな検討事項が増えるため、PC側で処理できるローカルAIへの対応は大きな訴求ポイントになります。

AMD Ryzen™ AIを採用した日本HPの最新AI PC「HP EliteBook X G2a 14 AI PC」は高性能と可搬性を両立

──こうした状況のなか、日本HPがリリースした「HP EliteBook X G2a 14 AI PC」と「HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC」はAI PCを導入したい企業にとって見逃せない選択肢となります。まずはHP EliteBook X G2a 14 AI PCの開発背景と位置づけについてお聞かせください。

岡氏: ハイブリッドワーク向けに開発されたフラッグシップモデル「HP Dragonfly」シリーズの後継製品で、究極のハイブリッドワークマシンというコンセプトで開発しています。目を引くブルーの筐体を採用したスタイリッシュなモデルで、14インチのディスプレイを搭載しながら、本体重量は約1kg、CPUには最新プロセッサであるRyzen AIを採用しており、日本のユーザーが求める可搬性と性能の両立を実現したAI PCです。

「HP EliteBook X G2a 14 AI PC」



──注目してほしい特長や強みについて教えてください。

岡氏: もっとも重視したのは、“長く使っていただく”ことです。サステナビリティの観点でも、もっとも効果的なのは“PCを買わないこと”なんです(笑)。3年ごとの調達を4年、5年に延ばせれば、それだけでも貢献できます。そのため、キーボードやバッテリを容易に交換できる設計としました。バッテリには1,000回充電しても劣化を抑えられるロングライフバッテリを採用しています。また、窒化ガリウムを使った小型ACアダプタにより、可搬性も高めています。

──セキュリティや堅牢性に強みを持っていると伺っています。

岡氏: この製品に限った話ではないのですが、当社では以前からHP Wolf Securityというエンドポイントセキュリティソリューションを提供しており、PCにセキュリティチップを実装することで、ハードウェアレベルでの監視を実現しています。堅牢性に関しても、約1kgの軽量ボディながら19項目のMILスペックをクリアしており、前述したキーボードやバッテリを入れ替えやすい設計と相まって、“安心して、長く使える”ビジネスPCに仕上がっています。

──HP EliteBook X G2a 14 AI PCに搭載されているRyzen AIの強みについてお聞かせください。

楊氏: 本製品には、チップセットレベルでセキュリティを担保する最新世代のセキュアプロセッサを採用し、日本HP様のセキュリティ機能と組み合わせて高い安全性を実現しています。また、高性能なNPUを搭載した「AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ」が搭載されており、軽量モバイルながらワークステーションレベルの性能を備えているCPU、GPUと組み合わさって業界最高レベルのパフォーマンスを実現しています。また、アイドリング時の消費電力も低く、高性能なCPUコアで高負荷な処理を短時間で終えることでバッテリ持続時間を延ばしています。

「AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ」



AI PCの可能性を切り開く、新コンセプトのキーボード型モデル「HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC」

──キーボード型の筐体が目を引くHP EliteBoard G1a Next Gen AI PCの特長と強みについて教えてください。

岡氏: 一見外付けのキーボードに見えますが、こちらもRyzen AIを搭載したAI PCで、Copilot+ PCの要件をクリアしています。画面と本体を切り離すというコンセプトで、社内のさまざまな場所に持ち運び、設置されたモニターと接続して使うことを想定しています。フリーアドレスのオフィスはもちろん、自宅のモニターと接続して使うことも可能です。

──HP EliteBoard G1a Next Gen AI PCはどのような利用シーンで活躍するのでしょうか。皆様の考えをお聞かせください。

岡氏: 基本はモニターからの給電で使えますが、バッテリを搭載し、数時間なら給電なしで利用できるモデルも用意しています。さまざまなシーンで活用でき、たとえば医療や介護といったヘルスケア業界や、ホテルの受付など、省スペース性が求められる場所での利用が効果的です。実際、海外では病院のナースカートに設置し、小型のモニターと組み合わせて作業するといった使い方もされています。

楊氏: モニターがなく、バッテリ非搭載のモデルもあるため、ノートPCより故障要因を抑えられます。5年以上サポートされるRyzen AIを搭載し、キーボード交換も容易など、長期利用できる要素が揃っています。また、キータッチも抜群でハイエンドモデル感があります。

渡邉氏: コンパクトかつ高性能で、バックヤードの省スペース化・効率化にも適しています。各店舗でPCやスマホ、タブレットに分散していた業務を集約できれば、費用対効果も期待できます。キーボード交換が容易で外付けモニターを使うため、トラブル時にも最短で当日の業務復帰が見込める点は、店舗や工場で大きなメリットです。

「HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC」

キーボード交換イメージ

3社の製品・技術・サポートを組み合わせて、来るべきローカルAI時代を見据えた業務環境を実現

──企業がPCを導入・リプレースする際、情報システム部門はどのような課題を抱えているのでしょうか。現場と接する機会が多い渡邉様にお伺いします。

渡邉氏: 情報システム部門はセキュリティ対策に加え、DX方針の策定・実現にも注力する必要があります。そのため、PCの選定・調達・運用・保守にかかる負荷をいかに軽減するかが大きな課題になっています。

──LCMやエンドポイントセキュリティを含め、PCの調達から導入、運用までを通じたATS様の支援について教えてください。

渡邉氏: 情報システム部門においては、安定した状態でユーザーのPC業務を止めない仕組みづくりが課題となっており、外部委託を選択肢とした要望が増えています。その観点からも、メンテナンス性に優れ、自社内でリフレッシュ作業が行える今回紹介された2つのモデルは、非常に提案しやすい製品だと思っています。ATSでは、PCの選定・展開から定型業務の代行、運用改善まで、ライフサイクル全体を支援してきました。セキュリティ対策に関しても、AI PCの活用を前提にするのであれば、AI周りのガバナンス整備も行う必要があり、当社としてもパートナー企業の力も借りながらアセスメントサービスを提供しています。

アルファテック・ソリューションズ株式会社 エンタープライズ事業部 営業部 第1営業グループ 第2チーム 渡邉 龍治 氏

──日本HPのPC、AMDのプロセッサ、ATSの導入・運用サポートを組み合わせることで、企業にどのような価値を提供できるとお考えでしょうか。

岡氏: 当社としても、未来の要件に応じられるように、AMD様の先進テクノロジーを取り入れ、ローカルLLMでAIエージェントが動く時代に対応できる製品を開発していくことが重要と捉えています。近年、ますます重要度が増しているセキュリティ対策に関しても、当社とAMD様のハードウェアレベル、チップレベルのセキュリティソリューションに、ATS様が提供するLCMサービスを組み合わせることでリスクを最小化できると考えています。ビジネスPCへの投資が大きくなるなか、導入・運用をしやすく、管理工数を減らせるソリューションを3社の協業で実現できればと思っています。

楊氏: 日本HP様とAMDのタッグで業界最高水準のセキュリティ機能を備えたAI PCが実現しました。もちろんパフォーマンスはサーバーレベル、ワークステーションレベルであり、省電力性も担保しています。これにATS様の強みである“提案力”が加われば、最高クラスのAI PCとさまざまなソリューションを組み合わせてお客様が求めているAI活用のビジョンを実現できると考えています。

渡邉氏: 今回の新製品はキーボードやバッテリなどのパーツ交換も容易で、事業継続性や保守業務の効率化という点でも提案しやすいモデルです。ATSでは、故障品の回収と良品の先出しを組み合わせた保守サービスも提供しています。部材価格が高騰し、短期的な調達価格だけで判断することが難しくなっている昨今、こうした支援も組み合わせながら、導入後も含めた5年間のトータルコストで評価いただける提案をしていきたいと思います。

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