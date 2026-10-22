Hewlett Packard Enterprise（HPE）は10月20日、月面で高性能コンピューティング（HPC）のベンチマークやAI処理を実行する宇宙用コンピュータ「HPE Spaceborne Computer-4」を発表した。2026年後半の打ち上げを予定しており、月面でのHPCベンチマーク実行は初の試みになるとしている。

Spaceborne Computer-4は、月の南極付近における過酷な環境で動作するよう設計された軽量なファンレスのコンピューティングモジュール。低消費電力CPUとGPUを搭載し、ストレージにはキオクシア製SSDを採用する。なおCPUやGPUの具体的な型番や性能などは明らかにされていない。

ハードウェアはAstrolabが開発する月面探査ローバー「FLIP」に搭載され、NASAの商業月面輸送サービス（CLPS）計画の一環として月面に輸送される。月面ではHPCの性能評価に使われる「High Performance LINPACK（HPL）」や「High Performance Conjugate Gradients（HPCG）」を実行し、月面環境におけるコンピューティング技術の実用性を検証する。

また地球上のサーバーに依存しない、いわば月面でのローカルAI処理も検証予定。探査データを月面で直接処理することで、地球へのデータ送信に伴う通信遅延や通信量を抑え、探査活動の自律性を高めることを目指すという。

HPEはこれまでにもISSでSpaceborne Computerシリーズを運用しており、2024年には宇宙空間でLLMを実行した実績がある。今回の計画では、こうした宇宙空間でのコンピューティング技術を月面に展開する。