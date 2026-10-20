場所や時間を問わない柔軟な働き方を実現するため、オフィスワークとテレワークを状況に応じて使い分けるハイブリッドワーク環境へとシフトする企業が増えた。また、生成AIの活用がビジネストレンドとなるなど、業務プロセス自体も大きく変わろうとしている。こうした変化の時代で重要な役割を担うのが、業務で使われるビジネスPCの選択だ。ハイブリッドワークの定着や生成AI活用の拡大にともない、ビジネスPCに求められる要件は変わり続けており、企業の情報システム部門(IT部門)にとってPCの選択・導入・運用は重要かつ難易度の高いミッションとなっている。

本稿では、日本企業のニーズを反映して開発された日本HPの最新ビジネスPC「HP EliteBook 8 G2iW 14」と、システナによる導入・運用支援サービスを通して、これからの時代に求められるビジネスPCの要件と選定のポイントを紐解いていく。

HP EliteBook 8 G2iW 14



ハイブリッドワークの定着やAI活用の普及にともない、ビジネスPCに求められる要件は変化

コロナ禍を経て、日本企業の働き方は大きく変化した。近年はオフィス回帰の動きもみられる一方で、出社とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークが定着しつつある。さらに生成AIの活用が進むなど、業務の進め方そのものが変化したことで、ビジネスPCに求められる要件も変わってきている。

業務におけるPCの持ち出しが当たり前になったことで、軽量・コンパクトなモビリティの高い製品へのニーズは高まっている。軽量なビジネスPCを求める声は日本市場において特に顕著で、実際に利用するユーザーからは、1kgを切る軽量なPCを配付してほしいという要望が多いという。軽量化のニーズは、多くの企業の従業員が公共交通機関を利用して通勤しているという日本独自の事情も影響しており、軽量であることに加えて、満員電車など過酷な環境に耐えうる堅牢性も求められている。さらに外出先での利用を考えると、バッテリ駆動の持続時間も重要な選定ポイント。充電が難しい場所でバッテリ残量を気にしながら使うような状況では、ユーザーのストレスは増大し、業務効率の低下を招くことになってしまう。

また快適な業務環境という観点では、画面サイズや基本スペックに対する要望も強い。軽さを追求して画面に表示される情報量が少なくなったり、スペック不足でマルチタスク処理が重くなったりするのでは本末転倒。スタンダードノートPCの画面サイズにモバイルノートPCの可搬性を兼ね備え、さらにCPUやメモリ容量、USBや有線LAN端子といったインタフェースなどの基本スペックにも妥協しない、ある意味贅沢なビジネスPCを欲する声は増え続けている。

ここまではユーザー側の視点から見たビジネスPCの要件だが、PCを管理するIT部門と、導入を判断する経営層の視点では、ユーザーとはまた異なる要件が求められる。IT部門はPCの調達からキッティング、運用管理、ユーザーからの問い合わせ対応、故障対応、リプレースの検討、廃棄まで、PCのライフサイクル全体にわたる多様な業務に携わっている。働き手不足が深刻化している日本でビジネスを展開する国内企業の多くは、IT人材の確保に苦労しており、ビジネスPCの運用管理にかけるリソースをできるだけ軽減したいのが本音。特にリプレース時に大量購入したPCのキッティングは、多くのIT部門にとって非常に負荷が高い作業となっている。さらにIT部門は、持ち出しを前提としたPCの紛失・盗難や故障のリスクにも向き合う必要があり、リスクを最小化する堅牢性とセキュリティ機能を備えていることも選定条件となる。一方の経営サイドでは、やはりコスト面を重要視。業務の効率化は損なわず、できるだけコストを抑えて調達・運用したいという要望を持っている。

このように、企業におけるビジネスPCに対する考え方は、単に業務の作業を行う消耗品から、モビリティやAIによる付加価値が期待できる戦略的投資へと変わりつつある。そこで注目したいのが、個人向け・法人向けのPCや周辺機器をグローバルに展開している日本HPが、日本市場向けに特化したビジネスPCとして開発した最新モデル「HP EliteBook 8 G2iW 14」と、同製品を含め、ビジネスPCの導入・運用をさまざまな面から支援するシステナのPC運用・サポートサービス「テナサポ for PC」だ。

日本市場向けに開発された「HP EliteBook 8 G2iW 14」は、可搬性・堅牢性・セキュリティ・保守性・AI対応を網羅

日本HPが提供する多様なPCブランドのなかでも、法人向けノートPCのハイエンドシリーズに位置付けられているのがHP EliteBookシリーズ。その最新モデルとなる「HP EliteBook 8 G2iW 14」は、日本市場のニーズに応えるビジネスPCの決定版として設計・開発されている。

スタンダードノートでの標準画面サイズとなる14型ディスプレイを採用しながら、日本のユーザーが求める1kg未満という軽量性の要件を達成。もちろん堅牢性も担保されており、アメリカ国防総省が制定した堅牢性・耐久性の評価試験であるMIL-STD-810Hで19項目をクリアするなど、外出先でも安心して利用できる耐久性を備えている。スペック面でも妥協しておらず、最大18TOPSのNPUを搭載したインテル® Core™ シリーズ 3 プロセッサを採用し、近い将来需要が高まると予想されているローカル環境でのAI処理にも対応。メモリ(8/12/16/24/32GB)やストレージ(256/512GB/1TB)の選択肢も豊富で、さまざまなビジネスシーンで快適に利用することができる。

モビリティを重視した海外メーカー製ビジネスPCには、USB-Cのみなど、インタフェース類を最小限に絞ったモデルも多いが、本製品では日本市場のニーズに応えてUSB-A、USB-C、RJ45(有線LAN)、HDMIなど多様なコネクタを装備。USBハブ不要でさまざまな用途に対応できる。また、ACアダプタも約160gと超軽量なものを標準搭載しており、PC本体の重量だけでなく、周辺機器も含めたモビリティへのこだわりが感じられる。

HP EliteBook 8 G2iW 14のインタフェース

ACアダプタ

長期間にわたって快適に使うための工夫も施されている。日本HPの法人向けPC共通の特徴となるが、1,000回充放電しても65％以上のバッテリ容量が残ることを調達条件としたロングライフバッテリを採用。調達から数年でバッテリ持続時間が実用に耐えないレベルにまで落ちてしまうような事態を招くことなく、外出先に持ち出して活用できる。さらに本製品では、バッテリとキーボードを自社で交換できるようになっており、導入企業自身がスペアパーツを購入してリフレッシュすることで、新品同様の状態で使い続けられる。メンテナンスや保守といったIT部門のニーズにも応える特徴といえる。

もちろん、最新モデルということでAIも効果的に活用されている。日本HPのAI PCにはAIがユーザーの使い方を学習してパフォーマンスを最適化する「HP Smart Sense」が実装されている。またセキュリティに関しても、本格的なセキュリティラボを運用するPCメーカーとして、日本HPならではの機能が実装されている点もポイントだ。独自のセキュリティチップを標準搭載しており、PC起動時にはBIOSが改ざんされていないかを自動で確認。万が一異常が検知された場合には自己修復を行う。こうした機能によって、ハードウェア・ソフトウェアの両面で安全性を担保している。

さらに軽量・堅牢・高性能とユーザーの理想を体現している「HP EliteBook 8 G2iW 14」は、コストに関しても企業の標準機として採用できる価格帯を維持しており、コストと性能のバランスに優れた製品に仕上がっている。保守性を求めるIT部門と、コスト面での妥協を許さない経営層のニーズにも応えた本製品は、ハイブリッドワーク時代、AI活用時代の標準PCとして見逃せない選択肢となるはずだ。

PCライフサイクルをトータルで支援する「テナサポ for PC」で運用面での課題も解決

メンテナンスや保守性も考慮して設計されている「HP EliteBook 8 G2iW 14」だが、それでも人的リソース不足に悩むIT部門が抱える課題のすべてを解決できるわけではない。特に全社的に用いる標準PCの大量導入・リプレースにおいては、キッティングの手間が大きな負担となっているケースがめずらしくない。また近年はPCの価格高騰が問題化。コストや台数を考慮して導入することが重要となっており、タイミングの見極めも大切。導入後の運用フェーズにおいても、問い合わせ対応や故障・修理対応に追われることになり、本来注力したいビジネス領域にリソースをかけられないでいるIT部門も少なくないのが現状だ。

そこで重要となってくるのが調達先の選択だ。IT関連製品の販売からシステムインテグレーション、各種サービスの提供など、幅広いビジネスを展開する独立系のIT総合商社であるシステナでは、マルチベンダーの強みを活かして、企業のニーズに合わせた製品・ソリューションを提案している。特に日本HPのビジネスPCでは、30年以上にわたるパートナーシップで培われたナレッジを活かし、製品を知り尽くしたエンジニアが導入から運用まで密接なサポートを提供してくれる。

システナが提供するビジネスPCの運用・サポートサービス「テナサポ for PC」では、企業の要件に合わせてOSやアプリケーションのセットアップを行う「キッティング」をはじめ、PCに関わるユーザーの課題を、同社の豊富な実績と経験を活かして解決する「サービスデスク」や、故障したPCの回収と修理対応を代行する「故障・修理対応」など、IT部門の負荷を軽減するさまざまなサービスが用意されている。

また前述したPC価格の高騰を受け、値上がりを想定して必要以上の台数を調達する際に課題となる保管場所に関しても、使わないPCを同社の倉庫に保管しておき、都合に合わせてキッティング・出荷するといったサービスも提供。故障したPCの回収・保管から廃棄(データ消去)までPCライフサイクルマネジメント全般をサポートしており、IT部門のリソース軽減はもちろん、人事部門や経理部門、総務部門がPC管理を兼務しているような企業にとっても、極めて有効なサービスとして作り込まれている。

このように、現代のビジネスPCに求められる要件を満たした製品を、導入から運用までトータルで支援する販売店から購入するというアプローチは、ユーザー・管理者・経営層すべてに大きな価値をもたらしてくれる。AIによる業務変革やPC価格の変動など、不確定な将来を見据えてビジネスPCの調達を進めたいのならば、まずはシステナに相談し、「HP EliteBook 8 G2iW 14」の導入を検討してみてはいかがだろうか。

「HP EliteBook 8 G2iW 14」詳細はこちらから

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