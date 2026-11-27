ユニットコムは11月26日、iiyama PCブランドからIntel Core 7 240Hを搭載する15.6型ノートPCを発売したと発表した。11月25日から販売しており、価格は149,800円から。

パソコン工房、Core 7 240H搭載の15.6型ノートPCを発売。149,800円から

処理性能を重視したHシリーズのプロセッサを採用するスタンダードノートPC。文書作成や動画視聴などの日常的な用途に加え、画像編集や軽量なゲームにも適する。Core 7 240HはPコア6基とEコア4基の10コア／16スレッド構成で、最大5.2GHzで動作する。

ディスプレイには狭額縁設計の15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）非光沢液晶を採用。キーボードにはテンキーやCopilotキーを備える。インターフェースにはUSB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMI、Mini DisplayPort、microSDカードリーダーなどを搭載する。

構成例として、Windows 11 Home、メモリ8GB、500GB NVMe SSDを搭載する「STYLE-15FH127-C7-UCEX」は149,800円。

Windows 11 Pro、メモリ16GB、500GB NVMe SSDを搭載する「SOLUTION-15FH127-C7-UCFX」は174,700円。いずれもBTOによるカスタマイズに対応し、標準構成ではグリーン購入法に適合する。