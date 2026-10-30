普通科系3学科、工業系4学科、商業系1学科の8学科を設置し、生徒が主体的に学び、成長するための“場”を提供し続けてきた学校法人 原田学園 鹿児島情報高等学校。文部科学省が展開する高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)の採択校であり、2年連続でグローバル型の指定を受けている同校では、メカトロニクス科の学習用端末として日本HPのワークステーション「HP Z2 SFF Workstation」を採用。企業の開発部門が利用しているモデルと同等の製品を用いて、実践的な教育に取り組んでいる。同校の前校長で、現在は地域連携・教育企画推進責任者を務める新納 武彦 氏と、機器選定からセッティング、運用までをトータルで支援したグローバルコミュニケーションズの奥山 亮 氏、日本HPでワークステーションのビジネス開発に携わっている中島 章 氏に話を伺い、高等学校教育においてワークステーションを活用する意義と、そこから見えてくる教育環境の未来像を紐解いていく。

学校法人 原田学園 鹿児島情報高等学校 外観

企業のエンジニアが使用しているワークステーションを学習用端末として採用

先進的かつ実践的な教育環境を提供し、約1,400名の生徒が在籍する鹿児島情報高等学校は、鹿児島県でも屈指の大規模な総合高等学校だ。DXハイスクールの採択校でICT教育に注力している同校では、教育現場におけるPC活用にも積極的で、500台を超える高性能なPCが導入されているコンピューターテクニカルセンターをはじめ、生徒一人ひとりがPCを活用できる環境が整備されている。同校は学年や学科の枠を超えて学ぶ「JOHO未来タイム」を展開しており、普通科の生徒でもプログラミングや動画編集などPCを使った授業を受けることができる。

同校における工業系学科の1つとなるメカトロニクス科では、PCのリプレイスに合わせ、新たな端末の選定に着手した。ロボットやエレクトロニクス技術、機械工学、デザイン、コンピュータ技術など、モノづくりの技術とシステム全般を統合的に学べる同科は、PCで2D・3D図面をデザインするCADの実習にも注力しており、授業で使うPCには高いスペックが求められていた。そこで同校では、実際にモノづくりの現場で使われているワークステーションの導入を検討。当時、校長を務めていた新納氏は、その経緯を次のように語る。

「本校の姉妹校である鹿児島キャリアデザイン専門学校のメカトロニクス科では、世界中の企業が活用している機械設計向けの3D CADソフトウェア『SOLIDWORKS(ソリッドワークス)』の実習を行うため、ワークステーションを導入していました。そこで教えていた先生方が本校のメカトロニクス科に異動して、SOLIDWORKSを使った実習が本科でも行えるようになりました。このため、専門学校で導入実績があったワークステーション製品の導入を検討したという経緯です」(新納氏)

学校法人 原田学園 鹿児島情報高等学校 校長補佐 地域連携・教育企画推進責任者 新納 武彦 氏

こうして始動したワークステーションの導入プロジェクトでは、専門学校のワークステーション導入にも携わったグローバルコミュニケーションズが導入支援ベンダーとして参画した。同社 代表取締役の奥山氏は、鹿児島情報高等学校におけるワークステーションの導入メリットについてこう言及する。

「当社では企業様へのワークステーション導入・運用実績はありましたが、当該ソフトウェアの導入経験はありませんでした。そこでソフトウェアの仕様を確認したところ、専門学校の端末としてはかなり高いスペックが要求されていました。PCで要求スペックを満たすためには、グラフィックボードやメモリの増設なども必要になり、故障対応など運用面も含めたトータルコストで見ると、専門用途向けに開発され、堅牢性も高いワークステーションを導入する価値が高いと判断しました。今回の高等学校における導入プロジェクトも、専門学校での実績を踏まえて提案したものとなります」(奥山氏)

株式会社グローバルコミュニケーションズ 代表取締役 奥山 亮 氏

奥山氏は、専門学校で5年以上にわたり利用していた製品は、保守切れのタイミングで1台も壊れていなかったとワークステーションの堅牢性を高く評価。今回のプロジェクトでも、専門学校で採用された日本HPのワークステーション製品を提案したと説明する。

「多数の生徒がさまざまな使い方で利用する高等学校では、さまざまな障害が起こる可能性があります。PC製品は通常1年保証で、オプションで延長していくことになりますが、日本HPのワークステーション製品では基本で3年保証が付いていて保守面にも優れており、堅牢性の高さも合わせて最適な選択肢と考えました」(奥山氏)

新納氏も、実績があり安心して導入できることが日本HPのワークステーションを採用した決め手と語る。高等学校の学習端末としてのワークステーション導入は全国でも例が少ないが、そのなかで導入に踏み切った背景には“これから世の中に出ていく生徒に、できるだけ良い環境を提供したい”という同校の理念があったという。

鹿児島情報高等学校が選定した「HP Z2 SFF Workstation」の特徴

SOLIDWORKSの実習を見据えて、鹿児島情報高等学校 メカトロニクス科が導入した製品は、日本HPが提供するデスクトップワークステーション「HP Z2 SFF Workstation」だ。日本HPの中島氏は、同社が手がけるワークステーション製品の特徴と強みについてこう語る。

「日本HPでは、1980年代からワークステーションを提供していますが、その時代からソフトウェアメーカーとのリレーションには、非常に高いプライオリティを置いていました。今回採用いただいたモデルにおいても同様で、CADやCGなど企業のエンジニアが使用しているメジャーなソフトウェアに関する動作認証を受けています。この動作認証プログラムでは、単にソフトウェアの動作を認証するだけでなく、不具合が起きた際に弊社とソフトウェアベンダー、グラフィックボードなどのハードウェアメーカーが密接に連携し、原因の切り分け、積極的な解決のためのアクションをとります。安定動作と不具合の解消は、先生方やIT管理担当者の人的コスト軽減にも直結するため、トータルで見たコストパフォーマンスは非常に高いと考えております」(中島氏)

株式会社 日本HP エンタープライズ第一営業統括 ソリューション営業本部 ワークステーション・ビジネス開発部 市場開発担当部長 中島 章 氏

HP Z2 SFF Workstationは、米軍が物資の調達に用いるMIL規格に準拠しており、堅牢性に関してもお墨付き。最新のインテル® Core™ Ultra 9 プロセッサーインテル Core Ultra 9 プロセッサーを搭載可能で、PCと比べて、より高クロックでパフォーマンスの高いCPUに対応している。メモリ搭載容量も最大192GB(ハイエンドモデルでは最大2TB)と大容量で、スペック表には表れにくい部分にもワークステーションならではの強みを備えている。奥山氏も「一般的なPCでは動作が重くなったら再起動をかける必要がありますが、ワークステーションでは適切なタイミングでメモリ解放を行ってくれるので、1日中使っても安定して動作します」とPCとの差別化ポイントに言及する。

インテル® Core™ Ultra プロセッサー シリーズ

プロ向けのソフトウェアを授業で体験できることが、ワークステーション導入がもたらす最大の価値

プロジェクトは従来のPC製品がリプレイスを迎える2年前からスタートし、45台＋教師用1台のHP Z2 SFF Workstationが導入された。モデルやスペックの選定にあたっては、日本HPが持つ導入実績の知見が参考になったという。

「SOLIDWORKSのアカデミックライセンスではフローティングライセンスサーバーが必要で、教師用端末にこの機能を持たせることにしたのですが、どの程度のスペックが必要なのかを含めて、日本HPさんにはいろいろと相談させていただきました」(奥山氏)

すでに3年間にわたりHP Z2 SFF Workstationを用いたCAD実習が行われているが、ハードウェア的なトラブルは非常に少なく、キーボードやマウスといった入力デバイスの故障がある程度。ソフトウェア面でもOSを含めたアップデート周りで多少のトラブルが発生することはあるものの、授業に影響を及ぼすような事態はほとんど見られず、ワークステーションの堅牢性・安定性の高さは十二分に証明されている。

こうした安定した運用環境により、生徒たちはプロ向けソフトウェアを活用した実践的な学習に取り組むことができている。

45台＋教師用1台のワークステーションを導入



三社の密接な連携により“学びの場”をアップデート、AI活用も見据えて継続的な取り組みを推進する

鹿児島情報高等学校では、今回の取り組みで得た成果を踏まえ、今後も“学びの場”のアップデートを継続していく予定だ。新納氏は、その実現に向けてグローバルコミュニケーションズ(導入支援ベンダー)と日本HP(ハードウェアメーカー)のさらなる支援を期待していると話す。

「教育DXが加速し、AIをはじめとした先進技術の普及が進む現在、高等学校の職員だけで生徒たちの学びを保証できる環境を整備することは困難です。導入支援ベンダーやハードウェアメーカーの支援をいただきながら、連携して取り組んでいく必要があると考えており、グローバルコミュニケーションズさんと日本HPさんには、今後も継続した支援と情報提供をお願いできればと思っています」(新納氏)

奥山氏も「先生たちが学びの場で得た知見や、それを踏まえた要望をキャッチアップし、ハードウェアメーカーも含めた三社が一体となって、環境の整備を続けていきたいと思っています」と今後の展望を口にする。

日本HPでワークステーションのビジネス開発を担う中島氏も、本事例が教育現場に与える影響は大きいと手応えを語る。

「プロの現場で使われているワークステーションやソフトウェアを教育のインフラとして利用することは、これから日本社会を支えていく生徒たちが社会に羽ばたく前段階として非常によい環境だと思います。実際の業務環境に近い環境で学ぶことは、生徒たちの将来の自信にもつながるはずです。生成AIの活用が広がるなか、今後は教育現場でもより高い処理性能や新たな機能が求められるようになるでしょう。日本HPとしても、そうした環境づくりを支援していきたいと考えています」(中島氏)

「生徒たちが社会に出たとき、『学校で使っていた環境と同じだ』と感じながら学んだ成果を発揮できることが理想です。今後も企業やベンダーとの連携を深めながら、より良い学びの環境を整えていきたいと考えています」(新納氏)

ワークステーションを学習端末として活用することで、より実践的な教育環境の構築に成功した鹿児島情報高等学校の取り組みと、安定運用を支えるグローバルコミュニケーションズと日本HPのサポートがもたらす相乗効果は、多くの教育現場に重要な“気づき”を与えてくれるはずだ。

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