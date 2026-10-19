日本HPは10月19日、14型ノートPC「HP OmniBook 5 14」を発表した。11月以降に販売開始予定で、価格は136,400円から。スモークシルバー、スターリットブルー、ピオニーピンク、デューグリーンの4色を用意する。

HP、アルミボディで4色展開の14型有機ELノート「OmniBook 5 14」発表。約1.16kgで136,400円から

HP OmniBook 5 14は、Wildcat LakeことIntel Core 5プロセッサを搭載したノートPC。最薄部11.7mm、重量約1.16kgの薄型軽量設計で、ローカル動画再生時に最大42時間のバッテリ駆動を実現した。180度開くヒンジや、65W出力の小型GaN充電器の同梱もポイント。

ディスプレイには、DCI-P3カバー率100%の14型2K有機ELタッチパネルを搭載。画面占有率は最大90%で、ブルーライトを低減するHP Eye Easeにも対応する。このほか、Windows Helloの顔認証に対応したフルHD IRカメラ、デュアルマイク、Poly Studioによるチューニングを施したオーディオ、DTS:X Ultraなどを備える。インターフェイスにはフル機能のUSB Type-Cを2基搭載する。

構成は、メモリ8GB/SSD 256GBの「スタンダードモデル」が136,400円から、メモリ16GB/SSD 512GBの「スタンダードプラスモデル」が185,900円から。