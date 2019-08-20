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「GLOBALFOUNDRIES」の最新情報・話題まとめ

元々、AMDの半導体工場としての役割を担い、2009年に分社化され、独立ファウンドリーとなったGLOBALFOUNDRIES(GF)。同社の技術動向や、企業としての取り組みなどの最新情報をお届けします。

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