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「テクトロニクス」のニュースまとめ

オシロスコープやロジックアナライザ、スペクトラムアナライザなどの電子機器が正確に動くために必要なテストを行うための計測機器を提供するテクトロニクス(Tektronix)。近年では、ケースレー・インスツルメンツとの合併により、その対象範囲をさらに拡大するなど、あらゆる機器の設計、製造分野には無くてはならない存在となりつつあります。そんな同社の新製品や、ビジネス戦略、計測機器にまつわるハウツーなど、最新の計測機器に関する話題をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。