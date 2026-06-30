物質を原子や分子のスケールで、自在に制御することで、新たな機能などを生み出すことを可能とする「ナノテクノロジー(ナノテク)」。その領域は、もっとも微細なプロセスが一桁ナノオーダーとなった半導体や半導体技術を活用したセンサをはじめ、自動車、航空・宇宙、環境・エネルギー、医療、AI、IoTといった幅広い分野に広がっている。そんな最先端の素材、技術の動きをお届けする。
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最新のテクノロジーやサイエンスに関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。IT/IoTや人工知能、半導体、航空、宇宙など、生活に紐づいた身近な技術から、ダークマターや素粒子といった、あっと驚く最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。