「ナノテク」のニュースまとめ

物質を原子や分子のスケールで、自在に制御することで、新たな機能などを生み出すことを可能とする「ナノテクノロジー(ナノテク)」。その領域は、もっとも微細なプロセスが一桁ナノオーダーとなった半導体や半導体技術を活用したセンサをはじめ、自動車、航空・宇宙、環境・エネルギー、医療、AI、IoTといった幅広い分野に広がっている。そんな最先端の素材、技術の動きをお届けする。